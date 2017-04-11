¡®Ç³¹®¼î¡¯ ÀÓÁö¿¬, ÀÓÁö¿¬À» µÑ·¯½Ñ ½ºÄµµéÀÇ Àü¸»Àº?

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11ÀÏ ¹æ¼ÛµÈ Ã¤³ÎA ‘Ç³¹®À¸·Î µé¾úSHOW’¿¡¼´Â ‘Àç¹úÀÌ »ç¶ûÇÑ ½ºÅ¸µé’ÀÌ¶õ ÁÖÁ¦·Î ¹è¿ì ÀÓÁö¿¬ÀÇ ¼Ò½ÄÀÌ °ø°³µÇ¸ç ÀÓÁö¿¬¿¡ ´ëÇÑ °ü½ÉÀÌ ³ô¾ÆÁö°í ÀÖ´Ù.
1984³â ¹Ì½ºÄÚ¸®¾Æ ÅÂÆò¾ç Ãâ½Å ÀÓÁö¿¬Àº ÀÌµëÇØ ¹Ì½º ¾Æ½Ã¾Æ ÅÂÆò¾ç 2À§¿¡ ¿Ã¶ó ¹Ì½ºÄÚ¸®¾Æ Ãâ½Å Ã¹ ±¹Á¦ ´ëÈ¸ ÀÔ»óÀÚ·Î ±â·ÏµÉ ¸¸Å ¶Ù¾î³ ¹Ì¸ðÀÇ ¼ÒÀ¯ÀÚ¿´´Ù.
80³â´ë ´ç½Ã ÀÓÁö¿¬Àº À¯¸í ¼ºÇü¿Ü°ú ÀÇ»ç È«¸ð¾¾¸¦ ¸¸³ª ±³Á¦Çß´Ù. ÀÓÁö¿¬Àº ÈÄ¿¡ È«¸ð¾¾¿Í µ¿°Å¸¦ ÇÑ Àûµµ ÀÖ´Ù°í °í¹éÇß´Ù. ±×·¯³ª È«¸ð¾¾´Â µ¹¿¬ ´ç½Ã Åé½ºÅ¸¿´´ø ´Ù¸¥ ¿©¹è¿ì¿Í °áÈ¥ ¹ßÇ¥¸¦ ÇÏ¸ç ÀÓÁö¿¬Àº ‘³«µ¿° ¿À¸®¾Ë’ ½Å¼¼·Î ½ºÄµµé¿¡ ÈÖ¸»¸° Ã¤ °á±¹ ¿¬¿¹°è¸¦ ¶°³ª¾ß¸¸ Çß´Ù.
ÀÌÈÄ ÀÓÁö¿¬Àº ÁöÀÎ ´ë½Å ³ª°¬´ø ¼Ò°³ÆÃ¿¡¼ ÀÏº» ºÎµ¿»ê Àç¹ú ±¸º¸°ÕÁö¸¦ ¸¸³ª ±³Á¦ ³¡¿¡ °áÈ¥½ÄÀ» ¿Ã·È´Ù. ÀÓÁö¿¬Àº Ã¤³Î A 'È¥ÀÚ»ç´Â ¿©ÀÚ'¿¡ Ãâ¿¬ ´ç½Ã È£È·Î¿ü´ø °áÈ¥ »ýÈ°¿¡ ´ëÇØ ÀÌ¾ß±â¸¦ Ç®¾î³õÀº ¹Ù ÀÖ´Ù.
ÀÓÁö¿¬Àº ¹æ¼Û¿¡¼ ´ÙÀÌ¾Æ¸óµå °¡·ç¸¦ ¾ÆÁÖ Àß°Ô °¡°øÇØ¼ Àü½Å¸¶»çÁöµµ ÇÏ°í, ÀÔ¿åÁ¦·Îµµ ½è´Ù°í ¹àÇû´Ù. ±×´Â "»ýÀÏ ¼±¹°·Î °Ç¹°µµ ¹Þ¾Ò´Ù. ÇÏÁö¸¸ ±× »ç¶÷ÀÇ »ç¶û ¹æ½ÄÀº °¡µÖµÎ´Â °Å¿´´Ù. Ã¢»ì¾ø´Â °¨¿Á °°Àº »ýÈ°ÀÌ¾ú´Ù"¶ó°í ¼³¸íÇß´Ù.
ÀÌ·± ¼º°Ý Â÷ÀÌ ¶§¹®¿¡ ÀÓÁö¿¬Àº °á±¹ °áÈ¥ 3³â ¸¸¿¡ ÀÌÈ¥Çß´Ù. ÀÓÁö¿¬Àº °áÈ¥ »ýÈ°À» ÇÏ¸ç ¹ÞÀº ¼±¹°°ú ÆÐ¹° µîÀÌ ¸¹¾Æ µû·Î À§ÀÚ·á´Â ¹ÞÁö ¾Ê°í ÀÌÈ¥ÇÑ °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁ³´Ù.
ÀÌÈ¥ Á÷ÈÄ ±×´Â ¹Ì±¹À¸·Î °Ç³Ê°¡ ¿µÈ Á¦ÀÛ ÅõÀÚ¸¦ ÇßÀ¸³ª 20¾ï¿¡ °¡±î¿î µ·À» ÀÒ¾ú°í ¼¼¹ø Â° °áÈ¥ ¶ÇÇÑ ÀÌÈ¥À¸·Î ³¡³ª ¾ÈÅ¸±î¿òÀ» ÀÚ¾Æ³Â´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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