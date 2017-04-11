À¯³ªÀÌÆ¼µå Ç×°ø, ÇÇ Èê¸®´Â ¾Æ½Ã¾È ½Â°´ °­Á¦·Î ºñÇà±â¿¡¼­ ²ø¾î³» Ãæ°Ý

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10ÀÏ ¹Ì±¹ ·çÀÌ½ººô ÀÏ°£Áö Ä¿¸®¾î Àú³ÎÀº À¯³ªÀÌÆ¼µå Ç×°ø±â¿¡¼ ¾Æ½Ã¾ÆÀÎ ½Â°´¿¡°Ô ºÎ»óÀ» ÀÔÈ÷°í ÇÇ°¡ ³ª´Â ½Â°´À» °Á¦·Î ²ø¾î³½ Ãæ°ÝÀûÀÎ »ç°ÇÀ» º¸µµÇß´Ù.
¿Ü½ÅÀº Áö³ 9ÀÏ(ÇöÁö½Ã°¢) ½ÃÄ«°í¹ß ·çÀÌ½ººô Çà À¯³ªÀÌÆ¼µå 3411Æí Ç×°ø±â¿¡¼ »ç°ÇÀÌ ¹ß»ýÇß´Ù°í ÀüÇß´Ù.
ÀÌ³¯ À¯³ªÀÌÆ¼µå 3411ÆíÀº Ç×°ø»çÀÇ ½Ç¼ö·Î ÁÂ¼®ÀÌ ¿À¹öºÎÅ·µÆ´Ù. ¿ù¿äÀÏ ¾ÆÄ§ ¿îÇ× ½ºÄÉÁìÀ» À§ÇØ ½Â¹«¿ø 4¸íÀ» ºñÇà±â¿¡ ÅÂ¿ö¾ß Çß´ø Ç×°ø»ç´Â ÁÂ¼®À» Æ÷±âÇÏ´Â ½Â°´¿¡°Ô ÇÏ·ç ¹À» ¼ö ÀÖ´Â È£ÅÚ ¹æ°ú 400´Þ·¯ÀÇ º¸»ó±ÝÀ» Áö±ÞÇÑ´Ù°í ÇßÀ¸³ª ÁÂ¼®À» Æ÷±âÇÏ´Â ½Â°´ÀÌ ³ªÅ¸³ªÁö ¾Ê¾Ò´Ù.
Ç×°ø»ç´Â º¸»ó±ÝÀÇ ±Ý¾×À» µÎ¹è·Î ¿Ã·Á 800´Þ·¯¸¦ Áö±ÞÇÏ°Ú´Ù Á¦¾ÈÇßÁö¸¸ ¿©ÀüÈ÷ ÁÂ¼®À» Æ÷±âÇÏ´Â ½Â°´Àº ³ªÅ¸³ªÁö ¾Ê¾Ò°í °á±¹ Ç×°ø»ç´Â ÄÄÇ»ÅÍ ÃßÃ·À» ÅëÇØ ½Â°´ Áß ¹«ÀÛÀ§·Î 4¸íÀ» ÃßÃ·ÇØ ºñÇà±â¿¡¼ ³»·ÁÁÖ±æ ¿äÃ»Çß´Ù.
2¸íÀÇ ½Â°´Àº ÃßÃ·¿¡ µû¶ó ÁÂ¼®À» Æ÷±âÇÏ°í ºñÇà±â¿¡¼ ³»·È´Ù. ±×·¯³ª ÀÚ½ÅÀ» ÀÇ»ç¶ó ¹àÈù ¾Æ½Ã¾ÆÀÎ ½Â°´ ºÎºÎ´Â ·çÀÌ½ººô¿¡ »ç´Â È¯ÀÚ°¡ ÀÚ½ÅÀ» ±â´Ù¸®°í ÀÖ¾î ÁÂ¼®À» Æ÷±âÇÒ ¼ö ¾ø´Ù°í ¹àÇû´Ù.
±×°¡ °Åµì ÁÂ¼®À» Æ÷±âÇÏÁö ¾Ê°Ú´Ù´Â ÀÇ»ç¸¦ ¹àÈ÷ÀÚ Ç×°ø»ç Ãø¿¡¼ ½ÃÄ«°í °æÂûÀ» ºÒ·¯ ¾Æ½Ã¾ÆÀÎ ½Â°´À» °Á¦·Î ²ø¾î³Â´Ù. ÀÌ °úÁ¤¿¡¼ ½Â°´ÀÌ ¹Ý´ëÆí ÀÇÀÚ¿¡ ¾ó±¼À» ¼¼°Ô ¹Ú¾Æ ¾ó±¼ÀÌ ÇÇ¹ü¹÷ÀÌ µÈ Ã¤·Î ±âÀýÇß°í ½ÃÄ«°í °æÂûÀº ½Â°´ÀÇ ¾ç ÆÈÀ» Àâ¾Æ ±×¸¦ ÁúÁú ²ø°í°¬´Ù. ÁÖº¯¿¡ ÀÖ´ø ½Â°´µéÀÌ ¼Ò¸®¸¦ Áö¸£¸ç Ç×ÀÇÇßÀ¸³ª ¼Ò¿ë¾ø¾ú´Ù.
ÀÌÈÄ ÇÇÇØ ½Â°´Àº ÇÇ¸¦ Èê¸®¸ç ´Ù½Ã ºñÇà±â·Î µ¹¾Æ¿Í ÀÇ·áÁøÀÇ Ä¡·á¸¦ ¹Þ¾Ò´Ù. ºñÇà±â´Â 2½Ã°£ °¡·® Áö¿¬µÈ °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁ³´Ù.
ºñÇà±â¿¡ Å¸°í ÀÖ´ø ºÐ³ëÇÑ ½Â°´µéÀº ´ç½Ã ¿µ»óÀ» Âï¾î °¢ÀÚÀÇ SNS¿¡ ¿Ã¸®¸ç À¯³ªÀÌÆ¼µå Ç×°ø»ç¿¡ ¹®Á¦¸¦ Á¦±âÇß°í ³í¶õÀÌ Ä¿ÁöÀÚ À¯³ªÀÌÆ¼µå Ç×°ø»ç´Â 10ÀÏ ¼º¸í¼¸¦ °ÔÀçÇß´Ù.
±×·¯³ª ¼º¸í¼¿¡´Â ¿À¹öºÎÅ· µÈ »óÈ²¿¡ ´ëÇÑ »ç°ú¸¸ ÀÖÀ» »Ó ½Â°´¿¡ ´ëÇÑ ºñÀÎµµÀû Ã³»ç¿¡ ´ëÇÑ ¾ð±ÞÀº ¾ø¾î ¿ÀÈ÷·Á ³í¶õÀº ´õ¿í Ä¿Áö°í ÀÖ´Â »óÈ²ÀÌ´Ù. »Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó »ç°Ç Á÷ÈÄ ´ëº¯ÀÎ Âû¸® È£¹öÆ®´Â “¿ì¸®´Â Àû¹ýÇÑ ÀýÂ÷¸¦ µû¶úÀ» »Ó”ÀÌ¶ó°í ¸»ÇØ ¿©·ÐÀÇ ¹µ¸Å¸¦ ¸Â°í ÀÖ´Ù.
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ÀÏºÎ ´©¸®²ÛµéÀº #BoycottUnited ÇØ½ÃÅÂ±×¸¦ ÀÌ¿ëÇØ À¯³ªÀÌÆ¼µå Ç×°ø»ç¿¡ Ç×ÀÇ¸¦ ÇÏ°í ÀÖ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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