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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.4.11 È­ 10:55
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À¯³ªÀÌÆ¼µå Ç×°ø, ÇÇ Èê¸®´Â ¾Æ½Ã¾È ½Â°´ °­Á¦·Î ºñÇà±â¿¡¼­ ²ø¾î³» Ãæ°Ý
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2017.04.11  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   
¡ã 10ÀÏ ¿Ü½ÅÀº ¹Ì±¹ À¯³ªÀÌÆ¼µå Ç×°ø±â 3411Æí¿¡¼­ '¿À¹öºÎÅ·' µÆ´Ù´Â ÀÌÀ¯·Î ¾Æ½Ã¾ÆÀÎ ½Â°´¿¡°Ô ºÎ»óÀ» ÀÔÈ÷°í ÇÇ°¡ ³ª´Â ½Â°´À» °­Á¦·Î ²ø¾î³½ Ãæ°ÝÀûÀÎ »ç°ÇÀ» º¸µµÇß´Ù. SNSÄ¸Ã³.

10ÀÏ ¹Ì±¹ ·çÀÌ½ººô ÀÏ°£Áö Ä¿¸®¾î Àú³ÎÀº À¯³ªÀÌÆ¼µå Ç×°ø±â¿¡¼­ ¾Æ½Ã¾ÆÀÎ ½Â°´¿¡°Ô ºÎ»óÀ» ÀÔÈ÷°í ÇÇ°¡ ³ª´Â ½Â°´À» °­Á¦·Î ²ø¾î³½ Ãæ°ÝÀûÀÎ »ç°ÇÀ» º¸µµÇß´Ù.

¿Ü½ÅÀº Áö³­ 9ÀÏ(ÇöÁö½Ã°¢) ½ÃÄ«°í¹ß ·çÀÌ½ººô Çà À¯³ªÀÌÆ¼µå 3411Æí Ç×°ø±â¿¡¼­ »ç°ÇÀÌ ¹ß»ýÇß´Ù°í ÀüÇß´Ù.

ÀÌ³¯ À¯³ªÀÌÆ¼µå 3411ÆíÀº Ç×°ø»çÀÇ ½Ç¼ö·Î ÁÂ¼®ÀÌ ¿À¹öºÎÅ·µÆ´Ù. ¿ù¿äÀÏ ¾ÆÄ§ ¿îÇ× ½ºÄÉÁìÀ» À§ÇØ ½Â¹«¿ø 4¸íÀ» ºñÇà±â¿¡ ÅÂ¿ö¾ß Çß´ø Ç×°ø»ç´Â ÁÂ¼®À» Æ÷±âÇÏ´Â ½Â°´¿¡°Ô ÇÏ·ç ¹­À» ¼ö ÀÖ´Â È£ÅÚ ¹æ°ú 400´Þ·¯ÀÇ º¸»ó±ÝÀ» Áö±ÞÇÑ´Ù°í ÇßÀ¸³ª ÁÂ¼®À» Æ÷±âÇÏ´Â ½Â°´ÀÌ ³ªÅ¸³ªÁö ¾Ê¾Ò´Ù.

Ç×°ø»ç´Â º¸»ó±ÝÀÇ ±Ý¾×À» µÎ¹è·Î ¿Ã·Á 800´Þ·¯¸¦ Áö±ÞÇÏ°Ú´Ù Á¦¾ÈÇßÁö¸¸ ¿©ÀüÈ÷ ÁÂ¼®À» Æ÷±âÇÏ´Â ½Â°´Àº ³ªÅ¸³ªÁö ¾Ê¾Ò°í °á±¹ Ç×°ø»ç´Â ÄÄÇ»ÅÍ ÃßÃ·À» ÅëÇØ ½Â°´ Áß ¹«ÀÛÀ§·Î 4¸íÀ» ÃßÃ·ÇØ ºñÇà±â¿¡¼­ ³»·ÁÁÖ±æ ¿äÃ»Çß´Ù.

2¸íÀÇ ½Â°´Àº ÃßÃ·¿¡ µû¶ó ÁÂ¼®À» Æ÷±âÇÏ°í ºñÇà±â¿¡¼­ ³»·È´Ù. ±×·¯³ª ÀÚ½ÅÀ» ÀÇ»ç¶ó ¹àÈù ¾Æ½Ã¾ÆÀÎ ½Â°´ ºÎºÎ´Â ·çÀÌ½ººô¿¡ »ç´Â È¯ÀÚ°¡ ÀÚ½ÅÀ» ±â´Ù¸®°í ÀÖ¾î ÁÂ¼®À» Æ÷±âÇÒ ¼ö ¾ø´Ù°í ¹àÇû´Ù.

±×°¡ °Åµì ÁÂ¼®À» Æ÷±âÇÏÁö ¾Ê°Ú´Ù´Â ÀÇ»ç¸¦ ¹àÈ÷ÀÚ Ç×°ø»ç Ãø¿¡¼­ ½ÃÄ«°í °æÂûÀ» ºÒ·¯ ¾Æ½Ã¾ÆÀÎ ½Â°´À» °­Á¦·Î ²ø¾î³Â´Ù. ÀÌ °úÁ¤¿¡¼­ ½Â°´ÀÌ ¹Ý´ëÆí ÀÇÀÚ¿¡ ¾ó±¼À» ¼¼°Ô ¹Ú¾Æ ¾ó±¼ÀÌ ÇÇ¹ü¹÷ÀÌ µÈ Ã¤·Î ±âÀýÇß°í ½ÃÄ«°í °æÂûÀº ½Â°´ÀÇ ¾ç ÆÈÀ» Àâ¾Æ ±×¸¦ ÁúÁú ²ø°í°¬´Ù. ÁÖº¯¿¡ ÀÖ´ø ½Â°´µéÀÌ ¼Ò¸®¸¦ Áö¸£¸ç Ç×ÀÇÇßÀ¸³ª ¼Ò¿ë¾ø¾ú´Ù.

ÀÌÈÄ ÇÇÇØ ½Â°´Àº ÇÇ¸¦ Èê¸®¸ç ´Ù½Ã ºñÇà±â·Î µ¹¾Æ¿Í ÀÇ·áÁøÀÇ Ä¡·á¸¦ ¹Þ¾Ò´Ù. ºñÇà±â´Â 2½Ã°£ °¡·® Áö¿¬µÈ °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁ³´Ù.

ºñÇà±â¿¡ Å¸°í ÀÖ´ø ºÐ³ëÇÑ ½Â°´µéÀº ´ç½Ã ¿µ»óÀ» Âï¾î °¢ÀÚÀÇ SNS¿¡ ¿Ã¸®¸ç À¯³ªÀÌÆ¼µå Ç×°ø»ç¿¡ ¹®Á¦¸¦ Á¦±âÇß°í ³í¶õÀÌ Ä¿ÁöÀÚ À¯³ªÀÌÆ¼µå Ç×°ø»ç´Â 10ÀÏ ¼º¸í¼­¸¦ °ÔÀçÇß´Ù.

±×·¯³ª ¼º¸í¼­¿¡´Â ¿À¹öºÎÅ· µÈ »óÈ²¿¡ ´ëÇÑ »ç°ú¸¸ ÀÖÀ» »Ó ½Â°´¿¡ ´ëÇÑ ºñÀÎµµÀû Ã³»ç¿¡ ´ëÇÑ ¾ð±ÞÀº ¾ø¾î ¿ÀÈ÷·Á ³í¶õÀº ´õ¿í Ä¿Áö°í ÀÖ´Â »óÈ²ÀÌ´Ù. »Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó »ç°Ç Á÷ÈÄ ´ëº¯ÀÎ Âû¸® È£¹öÆ®´Â “¿ì¸®´Â Àû¹ýÇÑ ÀýÂ÷¸¦ µû¶úÀ» »Ó”ÀÌ¶ó°í ¸»ÇØ ¿©·ÐÀÇ ¹µ¸Å¸¦ ¸Â°í ÀÖ´Ù.

»ç°ÇÀÌ SNS¸¦ ÅëÇØ ºü¸£°Ô ÆÛÁö¸ç ±¹³» ´©¸®²Ûµé ¿ª½Ã ºÐ³ëÇÏ°í ÀÖ´Ù.

´©¸®²ÛµéÀº “ÀÌ ¶ÇÇÑ ¾Æ½Ã¾È¿¡ ´ëÇÑ Çø¿À¹üÁË³ª ¸¶Âù°¡Áö. ¸¸¾à Àú »ç¶÷ÀÌ ¹éÀÎ ³²ÀÚ¿´À¸¸é Àú·¸°Ô ´ëÇßÀ»±î?” “¿À¹öºÎÅ·Àº Ç×°ø»çÀÇ Àß¸øÀÎµ¥ ½Â°´À» ¶§·ÁÆÐ ²ø¾î³»´Ù´Ï »ó½Ä ¹ÛÀÇ Ç×°ø»ç³×” “Á÷¿ø ÀÚ¸®°¡ ¸ðÀÚ¸¥ °Ç ¿À¹öºÎÅ·ÀÌ ¾Æ´Ñµ¥ Á÷¿øÀÌ ´ÙÀ½ ºñÇà±â Å¸Áö ¿Ö ½Â°´ÇÑÅ× ÀÚ¸®¸¦ ¾çº¸ÇØ´Þ·¡?” “·£´ý ÃßÃ·ÀÌ¶óÁö¸¸ ¿Ö ¾Æ½Ã¾ÆÀÎ ºÎºÎ°¡ ÃßÃ·¿¡ °É·ÈÀ»±î? Á¤¸» ·£´ýÀÎÁöµµ ÀÇ½É½º·´´Ù”µîÀÇ ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´Ù.

ÀÏºÎ ´©¸®²ÛµéÀº #BoycottUnited ÇØ½ÃÅÂ±×¸¦ ÀÌ¿ëÇØ À¯³ªÀÌÆ¼µå Ç×°ø»ç¿¡ Ç×ÀÇ¸¦ ÇÏ°í ÀÖ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

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  • ¾ÈÃ¶¼ö µþ ¾È¼³Èñ, Àç»ê°ø°³°ÅºÎ ¡®ÀÇÈ¤¡¯¡¦¾î¸°½ÃÀý ¸ð½Àº¸´Ï ¡°¾öÄ£µþ¡±
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  • ¾ÈÃ¶¼ö Á¶Æø ¿¬·ç¼³, ÀÕµû¸¥ ¹®ÀçÀÎ Á¶Æø ¿¬·ç¼³ ¡®Áø½Ç°ø¹æ¡¯¡¦¡°JCÃ»³â È¤Àº Á¶Æø¡±
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    5
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    ¿ï»êÁö¿ª ÁÖ°£ ¹®È­°¡(2017³â 4¿ù 10ÀÏ~)
    ¿ï»êÁö¿ª ÁÖ¸» ¹®È­°¡(2017³â 4¿ù 7ÀÏ~)

    ½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý°íÃæÃ³¸®ÀÎ¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀÇ¤ýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ýÃ»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
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