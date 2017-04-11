¡®µæ³à¡¯ ÀÌ¿ë´ë º¯¼ö¹Ì, ºñ¹Ð¿­¾Ö ´ç½Ã À¯Ãâ»çÁø ÀçÁ¶¸í¡¦¡°´Þ´Þ ±×ÀÚÃ¼¡±

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ÀÌ¿ë´ë´Â 10ÀÏ ÀÚ½ÅÀÇ SNS ÀÎ½ºÅ¸±×·¥À» ÅëÇØ “¿À´Ã ¿ÀÈÄ 5½Ã25ºÐ µæ³àÇß½À´Ï´Ù”¶õ ±Û°ú ÇÔ²² µþÀ» ¾È°í ÀÖ´Â »çÁøÀ» °ø°³Çß´Ù.
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°ø°³µÈ »çÁøÀº Áö³ 2012³â ÀÌ¿ë´ë¿Í º¯¼ö¹Ì°¡ ¼ö¿µÀå¿¡¼ ½ºÅ²½ÊÀ» ³ª´©°í ÀÖ´Â ¸ð½ÀÀ¸·Î ÇÑ ³×Æ¼ÁðÀÌ Æ÷Âø °ø°³Çß´Ù. ÀÌ »çÁøÀº ÀÌµéÀÇ »ç»ýÈ° À¯Ãâ°ú ÇÔ²² ¿¾Ö¼³ÀÌ °ÅÁ³°í ´ç½Ã ÀÌ¿ë´ë´Â ¿©ÀÚÄ£±¸°¡ ¾ø´Ù°í ÇØ¸íÇØ ¶Ç ÇÑ Â÷·Ê °ÅÁþ¸» ³í¶õÀÌ ºÒ°ÅÁö±âµµ Çß´Ù.
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