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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.4.11 È­ 16:56
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¡®ºÒ²É°°ÀÌ »ì´Ù°£ ¹è¿ì¡¯ ±è¿µ¾Ö ¿µ¸éÇÏ´Ù¡¦¾Öµµ ¼Ó ¹ßÀÎ11ÀÏ ¿ÀÀü ¹ßÀÎ½Ä ¾ö¼ö¡¦ºÐ´ç ¸Þ¸ð¸®¾óÆÄÅ©¿¡ ¾ÈÀå
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2017.04.11  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   
¡ã 11ÀÏ ¿ÀÀü ¼­¿ï ¼­´ë¹®±¸ ½ÅÃÌ ¼¼ºê¶õ½º Àå·Ê½ÄÀå¿¡¼­ ¹è¿ì °í ±è¿µ¾Ö¾¾ÀÇ ¹ßÀÎÀÌ ¾ö¼öµÇ°í ÀÖ´Ù. ¿¬ÇÕ´º½º

¸¶Áö¸· ¼ø°£±îÁö ¿¬±â ÅõÈ¥À» ºû³Â´ø ¹è¿ì °í(Íº) ±è¿µ¾ÖÀÇ ¹ßÀÎ½ÄÀÌ 11ÀÏ ¾ö¼öµÆ´Ù. 

ÀÌ³¯ ¿ÀÀü 10½Ã ½ÅÃÌ ¼¼ºê¶õ½ºº´¿ø Àå·Ê½ÄÀå¿¡¼­ ¿­¸° ¹ßÀÎ½ÄÀº »ýÀü °íÀÎÀÌ ´Ù³æ´ø ±³È¸ °ü°èÀÚµé°ú À¯Á· µîÀÌ Âü¼®ÇÑ °¡¿îµ¥ ±âµ¶±³½Ä ¿¹¹è·Î ÁøÇàµÆ´Ù. 

¹è¿ì ³ª¿µÈñ, ¿À´Þ¼ö, ÀÓÇö½Ä, ¿°Á¤¾Æ, ¹®Á¤Èñ, À±À¯¼±À» ºñ·ÔÇØ °³±×¿ì¸Õ ÀÌ¼º¹Ì µî ¸¹Àº ¿¬¿¹°è µ¿·áµéÀÌ ¹ßÀÎ ¿¹¹è¿¡ Âü¼®ÇØ °íÀÎÀÇ ¸¶Áö¸· ±æÀ» ÇÔ²² Çß´Ù. 

°íÀÎÀÇ ¶æ¿¡ µû¶ó Àå·Ê ±â°£ ¿µÁ¤»çÁøµµ °ø°³ÇÏÁö ¾Ê¾Ò´ø À¯Á·Àº ÀÌ³¯µµ ¹ßÀÎ½ÄÀ» ¿ÜºÎ¿¡ °ø°³ÇÏÁö ¾Ê¾Ò´Ù. 

1½Ã°£ µ¿¾È ÁøÇàµÈ ¿¹¹è¿¡¼­´Â ±âÅ¸¿Í Å¬¶ó¸®³Ý, Ã¿·ÎÀÇ ¿¬ÁÖ ¼Ó¿¡ °íÀÎÀÇ ¿µ¸éÀ» ±â¿øÇÏ´Â ±âµµ°¡ ÀÌ¾îÁ³´Ù. Âü¼®ÀÚµéÀº ´«¹°À» Èê¸®¸ç °íÀÎÀÇ ¿µ¸éÀ» ±íÀÌ ¾ÖµµÇß´Ù. 

°íÀÎÀÇ ¿Üµ¿¾Æµé ÀÌ¹Î¿ì ¾¾´Â “¸¹Àº ºÐÀÇ µµ¿ò°ú ±âµµ ¼Ó¿¡ ¾î¸Ó´Ï²²¼­ Æí¾ÈÇÏ°Ô ´«À» °¨À¸¼Ì´Ù”°í ¸»Çß´Ù. 

2012³â ÃéÀå¾Ï ¼±°í¸¦ ¹ÞÀº ±è¿µ¾Ö´Â Åõº´ Áß¿¡µµ ºÒ±¼ÀÇ ÀÇÁö·Î ¿¬±â È¥À» ºÒÅÂ¿ü´Ù. 

±×·¯³ª ÃéÀå¾ÏÀ¸·Î ÀÎÇÑ ÇÕº´ÁõÀ¸·Î Áö³­ 9ÀÏ ¿ÀÀü 10½Ã58ºÐ Çâ³â 66¼¼¸¦ ÀÏ±â·Î °á±¹ ¼¼»ó°ú ÀÛº°Çß´Ù. 

Àå·Ê½ÄÀå¿¡´Â ¼Û°­È£, Á¤¿ì¼º, Àüµµ¿¬, ½Å±¸, ³ª¹®Èñ, ±è¿ë°Ç, ±èÇýÀÚ, Á¤°æ¼ø, ¿°Á¤¾Æ, ¹®Á¤Èñ, ¼ÛÀÏ±¹, ³ª¿µÈñ, °íµÎ½É, ±Ýº¸¶ó, Á¤µ¿È¯, ¹ÚÁö¿µ, ±è¿øÇØ, ¾öÈ¿¼·, Á¶¼ºÇÏ, ¿À´Þ¼ö, ¿¬±ÔÁø, ¶ó¹Ì¶õ, ¿ÀÇö°æ, Á¶À±Èñ, ÀÌµ¿°Ç µî µ¿·á ¹è¿ìµé°ú µå¶ó¸¶, ¿µÈ­ °ü°èÀÚµéÀÇ Á¶¹®ÀÌ ÀÌ¾îÁ³´Ù. 

°íÀÎ°ú ¿µÈ­ ‘ÀÎÃµ»ó·úÀÛÀü’À» ÇÔ²² ÇÑ ÅÂ¿ø¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ®ÀÇ Á¤ÅÂ¿ø ´ëÇ¥´Â “±è¿µ¾Ö ¼±»ý´ÔÀÌ ÀÛ³â 2¿ù °æ³² ÇÕÃµ¿¡¼­ ¿µÈ­¸¦ ÂïÀ» ¶§ ¸öÀÌ ³Ê¹« ¾È ÁÁ¾Æ ´«¿¡ ½ÇÇÍÁÙÀÌ ´Ù ÅÍÁø »óÅÂ¿´´Âµ¥µµ ¿¬±â°¡ ¸¶À½¿¡ ¾È µé¸é °è¼Ó ´Ù½Ã ÂïÀÚ°í ÇÏ¼Ì´Ù”¸ç “³¡±îÁö ¿Ïº®À» ±âÇß´ø, ¿¬±â ¿­Á¤ÀÌ ´ë´ÜÇÑ ¸í¹è¿ì¼Ì´Ù”°í µ¹¾ÆºÃ´Ù. 

ÀÎÅÍ³Ý¿¡´Â °íÀÎÀ» Ãß¸ðÇÏ´Â ±ÛÀÌ ½ñ¾ÆÁ³´Ù. 

´©¸®²ÛµéÀº “ºÒ²ÉÃ³·³ »ì´Ù°¡´Ù ¶ó´Â ¸»ÀÌ »ý°¢³ª³×¿ä”(³×ÀÌ¹ö ¾ÆÀÌµð ‘kim6****’), “Á¤¸» ¸ÚÁø ¹è¿ì¼Ì½À´Ï´Ù. Ãµ±¹ °¡¼­ Çàº¹ÇÏ°Ô ¿ô°í °è½Ã°ÚÁö¿ä”(‘bmbw****’), “¼±»ý´Ô ¿¬±â ´öºÐ¿¡ Çàº¹Çß¾î¿ä. ÀÌÁ¦ ¹«°Å¿î Áü ´Ù ÅÐ¾î¹ö¸®½Ã°í ÆíÈ÷ ¾È½ÄÇÏ¼¼¿ä”(‘1wlq****’) µîÀÇ ´ñ±ÛÀ» ÅëÇØ °íÀÎÀÇ ¸íº¹À» ºô¾ú´Ù. 

°íÀÎÀº È­Àå ÀýÂ÷¸¦ °ÅÃÄ ºÐ´ç ¸Þ¸ð¸®¾óÆÄÅ©¿¡ ¾ÈÀåµÉ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.    ¿¬ÇÕ´º½º

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  • À¯³ªÀÌÆ¼µå Ç×°ø, ÇÇ Èê¸®´Â ¾Æ½Ã¾È ½Â°´ °­Á¦·Î ºñÇà±â¿¡¼­ ²ø¾î³» Ãæ°Ý
  • ¾ÈÃ¶¼ö µþ ¾È¼³Èñ, Àç»ê°ø°³°ÅºÎ ¡®ÀÇÈ¤¡¯¡¦¾î¸°½ÃÀý ¸ð½Àº¸´Ï ¡°¾öÄ£µþ¡±
  • ¾ÈÃ¶¼ö ÀÌ¹ø¿£ ½ÅÃµÁö ¡®³í¶õ¡¯¡¦¡°ÁöÁöÀ² ¿À¸£´Ï, ³í¶õµµ ´Ã¾î³ª³×¡±
  • ¾ÈÃ¶¼ö Á¶Æø ¿¬·ç¼³, ÀÕµû¸¥ ¹®ÀçÀÎ Á¶Æø ¿¬·ç¼³ ¡®Áø½Ç°ø¹æ¡¯¡¦¡°JCÃ»³â È¤Àº Á¶Æø¡±
  • ¡®µæ³à¡¯ ÀÌ¿ë´ë º¯¼ö¹Ì, ºñ¹Ð¿­¾Ö ´ç½Ã À¯Ãâ»çÁø ÀçÁ¶¸í¡¦¡°´Þ´Þ ±×ÀÚÃ¼¡±
    • À¯³ªÀÌÆ¼µå Ç×°ø, ÇÇ Èê¸®´Â ¾Æ½Ã¾È ½Â°´ °­Á¦·Î ºñÇà±â¿¡¼­ ²ø¾î³» Ãæ°Ý À¯³ªÀÌÆ¼µå Ç×°ø, ÇÇ Èê¸®´Â ¾Æ½Ã¾È ½Â°´ °­Á¦·Î ºñÇà±â¿¡¼­ ²ø¾î³» Ãæ°Ý
    ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
    ·Î±×ÀÎ
    - ÀÇ°ß¾²±â´Â ·Î±×ÀÎÈÄ¿¡ °¡´ÉÇÏ¸ç,200ÀÚ±îÁö ¾²½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. (ÇöÀç 0 byte / ÃÖ´ë 400byte)
    - ¿å¼³µî ÀÎ½Å°ø°Ý¼º ±ÛÀº »èÁ¦ ÇÕ´Ï´Ù. [¿î¿µ¿øÄ¢]
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    ÃÖ±ÙÀÎ±â±â»ç
    1
    À¯³ªÀÌÆ¼µå Ç×°ø, ÇÇ Èê¸®´Â ¾Æ½Ã¾È ½Â°´ °­Á¦·Î ºñÇà±â¿¡¼­ ²ø¾î³» Ãæ°Ý
    2
    ¾ÈÃ¶¼ö µþ ¾È¼³Èñ, Àç»ê°ø°³°ÅºÎ ¡®ÀÇÈ¤¡¯¡¦¾î¸°½ÃÀý ¸ð½Àº¸´Ï ¡°¾öÄ£µþ¡±
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    4
    ±è±â¼ö, ¼½½Ã È­º¸¿¡ Ãæ°Ý ¶Ç Ãæ°Ý¡¦¡°¿ÏÀü ½Ã¼±°­Å»ÀÌ³×¡±
    5
    ¡®KÆË½ºÅ¸¡® ±ôÂ¦ Ãâ¿¬ÇÑ ¸±¸®M, ¾Ë°íº¸´Ï ¾Æ¿ª¹è¿ì Ãâ½Å?¡¦¾î·ÈÀ» ¶§µµ Ã»¼ø¹Ì Æø¹ß
    6
    µµÁÖ ÃÖ±Ô¼±, º¯È£»ç ÅëÇØ ¡°Á¶¸¸°£ ÀÚ¼öÇÏ°Ú´Ù¡±¡¦´©¸®²Ûµé ¡°¸¶ÀÌÅ¬ Àè½¼ Ä£±¸ ÀØ°í ÀÖ¾ú³×¡±
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    ¾ÈÃ¶¼ö, µþ ¾È¼³Èñ Àç»ê ³í¶õ ÀÏÃà¡¦¡°ÇöÀç 1¾ï1200¸¸¿ø+ÀÚµ¿Â÷ 1´ë »Ó¡±
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    ºÏÇÑ, Ú¸ Ç×°ø¸ðÇÔ ½Å°æ¾²Áö ¾Ê°í ¡®±¹Á¦¸¶¶óÅæ´ëÈ¸¡¯ ±×´ë·Î °³ÃÖ
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    ÇìÀÌÁî, ±ÙÈ²»çÁø º¸´Ï ¿Ãºí·¢À¸·Î ¡®¼¾¾ð´Ï ½ºÅ¸ÀÏ¡¯ ¡¦¡°Ç¥Á¤µµ °ÉÅ©·¯½¬¡±
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    ½Åµ¿¿í ¡°¡®¾ÈÃ¶¼ö µþ¡¯ÀÌ¶û ¡®¹®ÀçÀÎ ¾Æµé¡¯ »çµ· ¸ÎÀ»±î °Ì³ª¡±¡¦´©¸®²Ûµé ¡°³ª»ÚÁö ¾Ê´Ù?¡± ¼ú··
    ½Å¸í³ª´Â Å¸¾Ç ÆÛÆ÷¸Õ½ºÀÇ Áø¼ö
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    ¿ï»êÁö¿ª ÁÖ°£ ¹®È­°¡(2017³â 4¿ù 10ÀÏ~)
    ¿ï»êÁö¿ª ÁÖ¸» ¹®È­°¡(2017³â 4¿ù 7ÀÏ~)

    ½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý°íÃæÃ³¸®ÀÎ¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀÇ¤ýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ýÃ»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
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