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|¡ã 11ÀÏ ¿ÀÀü ¼¿ï ¼´ë¹®±¸ ½ÅÃÌ ¼¼ºê¶õ½º Àå·Ê½ÄÀå¿¡¼ ¹è¿ì °í ±è¿µ¾Ö¾¾ÀÇ ¹ßÀÎÀÌ ¾ö¼öµÇ°í ÀÖ´Ù. ¿¬ÇÕ´º½º
¸¶Áö¸· ¼ø°£±îÁö ¿¬±â ÅõÈ¥À» ºû³Â´ø ¹è¿ì °í(Íº) ±è¿µ¾ÖÀÇ ¹ßÀÎ½ÄÀÌ 11ÀÏ ¾ö¼öµÆ´Ù.
ÀÌ³¯ ¿ÀÀü 10½Ã ½ÅÃÌ ¼¼ºê¶õ½ºº´¿ø Àå·Ê½ÄÀå¿¡¼ ¿¸° ¹ßÀÎ½ÄÀº »ýÀü °íÀÎÀÌ ´Ù³æ´ø ±³È¸ °ü°èÀÚµé°ú À¯Á· µîÀÌ Âü¼®ÇÑ °¡¿îµ¥ ±âµ¶±³½Ä ¿¹¹è·Î ÁøÇàµÆ´Ù.
¹è¿ì ³ª¿µÈñ, ¿À´Þ¼ö, ÀÓÇö½Ä, ¿°Á¤¾Æ, ¹®Á¤Èñ, À±À¯¼±À» ºñ·ÔÇØ °³±×¿ì¸Õ ÀÌ¼º¹Ì µî ¸¹Àº ¿¬¿¹°è µ¿·áµéÀÌ ¹ßÀÎ ¿¹¹è¿¡ Âü¼®ÇØ °íÀÎÀÇ ¸¶Áö¸· ±æÀ» ÇÔ²² Çß´Ù.
°íÀÎÀÇ ¶æ¿¡ µû¶ó Àå·Ê ±â°£ ¿µÁ¤»çÁøµµ °ø°³ÇÏÁö ¾Ê¾Ò´ø À¯Á·Àº ÀÌ³¯µµ ¹ßÀÎ½ÄÀ» ¿ÜºÎ¿¡ °ø°³ÇÏÁö ¾Ê¾Ò´Ù.
1½Ã°£ µ¿¾È ÁøÇàµÈ ¿¹¹è¿¡¼´Â ±âÅ¸¿Í Å¬¶ó¸®³Ý, Ã¿·ÎÀÇ ¿¬ÁÖ ¼Ó¿¡ °íÀÎÀÇ ¿µ¸éÀ» ±â¿øÇÏ´Â ±âµµ°¡ ÀÌ¾îÁ³´Ù. Âü¼®ÀÚµéÀº ´«¹°À» Èê¸®¸ç °íÀÎÀÇ ¿µ¸éÀ» ±íÀÌ ¾ÖµµÇß´Ù.
°íÀÎÀÇ ¿Üµ¿¾Æµé ÀÌ¹Î¿ì ¾¾´Â “¸¹Àº ºÐÀÇ µµ¿ò°ú ±âµµ ¼Ó¿¡ ¾î¸Ó´Ï²²¼ Æí¾ÈÇÏ°Ô ´«À» °¨À¸¼Ì´Ù”°í ¸»Çß´Ù.
2012³â ÃéÀå¾Ï ¼±°í¸¦ ¹ÞÀº ±è¿µ¾Ö´Â Åõº´ Áß¿¡µµ ºÒ±¼ÀÇ ÀÇÁö·Î ¿¬±â È¥À» ºÒÅÂ¿ü´Ù.
±×·¯³ª ÃéÀå¾ÏÀ¸·Î ÀÎÇÑ ÇÕº´ÁõÀ¸·Î Áö³ 9ÀÏ ¿ÀÀü 10½Ã58ºÐ Çâ³â 66¼¼¸¦ ÀÏ±â·Î °á±¹ ¼¼»ó°ú ÀÛº°Çß´Ù.
Àå·Ê½ÄÀå¿¡´Â ¼Û°È£, Á¤¿ì¼º, Àüµµ¿¬, ½Å±¸, ³ª¹®Èñ, ±è¿ë°Ç, ±èÇýÀÚ, Á¤°æ¼ø, ¿°Á¤¾Æ, ¹®Á¤Èñ, ¼ÛÀÏ±¹, ³ª¿µÈñ, °íµÎ½É, ±Ýº¸¶ó, Á¤µ¿È¯, ¹ÚÁö¿µ, ±è¿øÇØ, ¾öÈ¿¼·, Á¶¼ºÇÏ, ¿À´Þ¼ö, ¿¬±ÔÁø, ¶ó¹Ì¶õ, ¿ÀÇö°æ, Á¶À±Èñ, ÀÌµ¿°Ç µî µ¿·á ¹è¿ìµé°ú µå¶ó¸¶, ¿µÈ °ü°èÀÚµéÀÇ Á¶¹®ÀÌ ÀÌ¾îÁ³´Ù.
°íÀÎ°ú ¿µÈ ‘ÀÎÃµ»ó·úÀÛÀü’À» ÇÔ²² ÇÑ ÅÂ¿ø¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ®ÀÇ Á¤ÅÂ¿ø ´ëÇ¥´Â “±è¿µ¾Ö ¼±»ý´ÔÀÌ ÀÛ³â 2¿ù °æ³² ÇÕÃµ¿¡¼ ¿µÈ¸¦ ÂïÀ» ¶§ ¸öÀÌ ³Ê¹« ¾È ÁÁ¾Æ ´«¿¡ ½ÇÇÍÁÙÀÌ ´Ù ÅÍÁø »óÅÂ¿´´Âµ¥µµ ¿¬±â°¡ ¸¶À½¿¡ ¾È µé¸é °è¼Ó ´Ù½Ã ÂïÀÚ°í ÇÏ¼Ì´Ù”¸ç “³¡±îÁö ¿Ïº®À» ±âÇß´ø, ¿¬±â ¿Á¤ÀÌ ´ë´ÜÇÑ ¸í¹è¿ì¼Ì´Ù”°í µ¹¾ÆºÃ´Ù.
ÀÎÅÍ³Ý¿¡´Â °íÀÎÀ» Ãß¸ðÇÏ´Â ±ÛÀÌ ½ñ¾ÆÁ³´Ù.
´©¸®²ÛµéÀº “ºÒ²ÉÃ³·³ »ì´Ù°¡´Ù ¶ó´Â ¸»ÀÌ »ý°¢³ª³×¿ä”(³×ÀÌ¹ö ¾ÆÀÌµð ‘kim6****’), “Á¤¸» ¸ÚÁø ¹è¿ì¼Ì½À´Ï´Ù. Ãµ±¹ °¡¼ Çàº¹ÇÏ°Ô ¿ô°í °è½Ã°ÚÁö¿ä”(‘bmbw****’), “¼±»ý´Ô ¿¬±â ´öºÐ¿¡ Çàº¹Çß¾î¿ä. ÀÌÁ¦ ¹«°Å¿î Áü ´Ù ÅÐ¾î¹ö¸®½Ã°í ÆíÈ÷ ¾È½ÄÇÏ¼¼¿ä”(‘1wlq****’) µîÀÇ ´ñ±ÛÀ» ÅëÇØ °íÀÎÀÇ ¸íº¹À» ºô¾ú´Ù.
°íÀÎÀº ÈÀå ÀýÂ÷¸¦ °ÅÃÄ ºÐ´ç ¸Þ¸ð¸®¾óÆÄÅ©¿¡ ¾ÈÀåµÉ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. ¿¬ÇÕ´º½º
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