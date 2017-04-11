³²ÀçÁØ Àü ±¹Á¤¿øÀåÀ» ÇâÇÑ »õ´©¸®´çÀÇ ³¡¾ø´Â ±¸¾Ö¡¦³²ÀçÁØÀÇ ´ë´äÀº?

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11ÀÏ ¿ï»ê Áö¿ª º¸¼ö´ÜÃ¼µéÀÌ ¿ï»ê½ÃÀÇÈ¸ ±âÀÚ½Ç¿¡¼ ±âÀÚÈ¸°ßÀ» ¿°í “¹«¼Ò¼Ó ³²ÀçÁØ Àü ±¹Á¤¿øÀåÀ» »õ´©¸®´ç ´ëÅë·É ÈÄº¸·Î Ãß´ëÇÏ¶ó”°í »õ´©¸®´ç¿¡ ¿ä±¸Çß´Ù.
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