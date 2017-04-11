ÇÑ±¹ÀåÇÐÀç´Ü, ¿¹¼úÃ¼À°ºñÀüÀåÇÐ»ç¾÷ ÀåÇÐ»ý ½ÅÃ»±â°£ ¿¬Àå¡¦¼±¹ßµÉ ½Ã ´Ù¾çÇÑ ÇýÅÃ ÁÖ¾îÁ®

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|¡ã ÇÑ±¹ÀåÇÐÀç´ÜÀº 2017³â ¿¹¼úÃ¼À°ºñÀüÀåÇÐ»ç¾÷ ½Å±ÔÀåÇÐ»ý ½ÅÃ»±â°£À» ±âÁ¸ 11ÀÏ¿¡¼ 20ÀÏ ¿ÀÈÄ 7½Ã·Î ¿¬ÀåÇß´Ù. ¿¹¼úÃ¼À°ºñÀüÀåÇÐ»ç¾÷ ÀåÇÐ»ýÀ¸·Î ¼±¹ßµÇ¸é ÇÐ±âº° µî·Ï±Ý Àü¾×À» Áö¿ø ¹ÞÀ» ¼ö ÀÖÀ¸¸ç ±âÃÊ»ýÈ°¼ö±ÞÀÚ¿¡ ÇÑÇØ »ýÈ°ºñµµ Áö¿ø¹ÞÀ» ¼ö ÀÖ´Ù. È¨ÆäÀÌÁö Ä¸Ã³.
ÇÑ±¹ÀåÇÐÀç´ÜÀº 2017³â ¿¹¼úÃ¼À°ºñÀüÀåÇÐ»ç¾÷ ½Å±ÔÀåÇÐ»ý ½ÅÃ»±â°£À» ±âÁ¸ 11ÀÏ¿¡¼ 20ÀÏ ¿ÀÈÄ 7½Ã·Î ¿¬ÀåÇß´Ù.
¿¹¼úÃ¼À°ºñÀüÀåÇÐ»ç¾÷Àº ¿¹¼ú ¹× Ã¼À°°è¿ ´ëÇÐ»ýµéÀÇ Àü°ø ºÐ¾ßº° Àç´É°ú ¼ÒÁúÀ» °³¹ßÇÏ¿© ¿¹¼ú ¹× Ã¼À°°è¸¦ ¼±µµÇÒ ÀÎÀç À°¼ºÀ» ¸ñÇ¥·Î ½ÃÀÛµÈ »ç¾÷ÀÌ´Ù.
±¹³» 4³âÁ¦ ´ëÇÐÀÇ ¿¹¼ú ¹× Ã¼À°°è¿ 3ÇÐ³â ÀçÇÐ»ýÀ» ´ë»óÀ¸·Î ÇÏ¸ç ÃÑ 140¸í ³»¿ÜÀÇ ÀÎ¿øÀ» ¼±¹ßÇÏ°í ÀÖ´Ù.
¼±¹ß ¼ø¼´Â ¼·ù½É»ç, ½ÉÃþ¸éÁ¢À» ÅëÇØ ÀÌ·ïÁö¸ç ½É»ç´Â °è¿º°(À½¾Ç, ¹Ì¼ú, Ã¼À°, °ø¿¬¿¹¼ú)·Î ÁøÇàµÈ´Ù.
ÀåÇÐ»ýÀ¸·Î ¼±¹ßÀÌ µÇ¸é ÀÔÇÐ±Ý°ú ¼ö¾÷·á¸¦ Æ÷ÇÔÇÑ ¸ÅÇÐ±âº° µî·Ï±Ý Àü¾×À» Áö¿ø¹ÞÀ» ¼ö ÀÖÀ¸¸ç ±âÃÊ»ýÈ°¼ö±ÞÀÚ¿¡ ÇÑÇØ ÇÑ ÇÐ±â´ç »ýÈ°ºñ 180¸¸¿øÀÌ Áö¿øµÈ´Ù.
»Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó ÀÜ¿© ¿¹»êÀÌ ¹ß»ýÇÏ¸é ÇÐ¾÷Àå·Áºñ Â÷¿øÀ¸·Î ¼±¹ßÀÚ Áß °è¿º° ½É»ç¿ì¼öÀÚ(¼øÀ§º°) ¼øÀ¸·Î 150¸¸¿øÀÌ Áö¿øµÉ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
ÀÚ¼¼ÇÑ ¼±¹ß ÀÏÁ¤ ¹× ÀÚ°Ý ¿ä°Ç È®ÀÎÀº ÇÑ±¹ÀåÇÐÀç´Ü È¨ÆäÀÌÁö¸¦ ÅëÇØ È®ÀÎÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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