¾ÈÃ¶¼ö, µþ ¾È¼³Èñ Àç»ê ³í¶õ ÀÏÃà¡¦¡°ÇöÀç 1¾ï1200¸¸¿ø+ÀÚµ¿Â÷ 1´ë »Ó¡±

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ÀÌ³¯ ¼Õ ´ëº¯ÀÎÀº “¾ÈÃ¶¼ö ÈÄº¸ µþÀÇ ÇöÀç ÀÚ»êÀº ¿¹±Ý Æ÷ÇÔ ¾à 1¾ï 1200¸¸¿øÀÌ´Ù”¶ó¸ç “º°µµ·Î ¹Ì±¹¿¡¼ ÀÌ¿ëÇÏ°í ÀÖ´Â 2003³â½Ä ÀÚµ¿Â÷ ¾à 1¸¸ ´Þ·¯ ¾ÈÆÆ ÇÑ ´ë ÀÏ »Ó”ÀÌ¶ó°í ¿©·¯ ³í¶õÀ» ÀÏÃàÇß´Ù.
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¾Õ¼ Áö³ 10ÀÏ ÀüÀç¼ö ´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç ÀÇ¿øÀº CBS ¶óµð¿À ‘±èÇöÁ¤ÀÇ ´º½º¼î’¸¦ ÅëÇØ “¾È ÈÄº¸´Â ¹Ì±¹¿¡¼ ¹Ú»ç°úÁ¤ Á¶±³·Î ÀÏÇÏ¸ç 1³â¿¡ 4Ãµ¸¸¿ø Á¤µµÀÇ ¼öÀÔÀÌ ÀÖÀ¸´Ï µ¶¸³»ý°è¸¦ ÇÏ°í ÀÖ±â ¶§¹®¿¡ °í½Ã°ÅºÎ¸¦ Çß´Ù°í ¸»Çß´Ù” ¸ç “ÇÏÁö¸¸ ¼¼´ë ºÐ¸®°¡ µÇÁö ¾Ê°í¼´Â Àç»ê°ø°³ °íÁö°ÅºÎ¸¦ ÇÒ ¼ö ¾ø´Ù”°í ÀÇÈ¤À» Á¦±âÇÑ ¹Ù ÀÖ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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