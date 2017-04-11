Á¶¿øÁø »õ´©¸®´ç ´ë¼± ÈÄº¸ È®Á¤¡¦Ã¢´ç¿¡¼­ ´ë¼±ÈÄº¸ ¼±Ãâ±îÁö ¼ÓÀü¼Ó°á ¡®»õ´©¸®´ç¡¯

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.4.11 È­ 16:56
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ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2017.04.11  
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»õ´©¸®´ç Ã¢´çÀ» ÁÖµµÇÑ ¹Ú±ÙÇý Àü ´ëÅë·ÉÀ» ÁöÁöÇÏ´Â ‘¹Ú»ç¸ð’ È¨ÆäÀÌÁö¿¡´Â 11ÀÏ Á¶¿øÁø ÀÇ¿øÀÌ »õ´©¸®´ç ´ëÅë·É ÈÄº¸·Î È®Á¤µÆ´Ù´Â ±ÛÀÌ °Ô½ÃµÆ´Ù.

»õ´©¸®´ç ºñ»ó´ëÃ¥À§´Â ‘»õ´©¸®´ç ´ëÅë·É ÈÄº¸ °æ¼± °á°ú ¹ßÇ¥’¶ó´Â Á¦¸ñÀÇ ±Û¿¡¼­ “»õ´©¸®´ç ´çÇå°ú ´ç±Ô¿¡ ÀÇ°Å, 2017³â 4¿ù 11ÀÏ 12:00±îÁö »õ´©¸®´ç ±¹¹Î°æ¼± ÀÔÈÄº¸ÀÚ¸¦ Á¢¼öÇÑ °á°ú, ´ç±Ô Á¦2Á¶ÀÇ º°µµÁ¶Ç× 3Ç×¿¡ ÀÇÇÏ¿© »õ´©¸®´ç Á¶¿øÁø ÀÇ¿øÀÌ ´Üµ¶À¸·Î ÀÔÈÄº¸ÇÑ °ÍÀ¸·Î Áý°èµÆ´Ù”°í ÀüÇß´Ù.

ÀÌ¾î “´çÇå°ú ´ç±ÔÀÇ ±ÔÁ¤¿¡ µû¶ó º°µµÀÇ ±¹¹ÎÂü¿©°æ¼±À» °ÅÄ¡Áö ¾Æ´ÏÇÏ°í (Á¶¿øÁø ÀÇ¿øÀÌ) »õ´©¸®´ç ´ëÅë·É ÈÄº¸·Î È®Á¤µÇ¾úÀ½À» ¼±Æ÷ÇÑ´Ù”°í ¸»Çß´Ù.

¾Õ¼­ ÀÌ³¯ Á¶¿øÁø ÀÇ¿øÀº SBS¶óµð¿À ‘¹ÚÁøÈ£ÀÇ ½Ã»çÀü¸Á´ë’¿ÍÀÇ ÀÎÅÍºä¿¡¼­ “Á¤´çÀº ÀýÂ÷»óÀÇ °úÁ¤ÀÌ ÀÖ´Ù. »õ´©¸®´ç ÈÄº¸·Î ³ª¿À°Ú´Ù´Â ºÐµéÀÌ ¶Ç ¸î ºÐ °è½Å´Ù. ±× ºÐµé°úÀÇ Á¶À²µµ ÇÏ°í, Á¤´çÀÇ ´ëÅë·É ÈÄº¸·Î¼­ÀÇ ÀýÂ÷¸¦ ¹â¾Æ¾ß ÇÑ´Ù”°í ¸»ÇßÀ¸³ª °á±¹ ÀÔÈÄº¸ÇÑ ÈÄº¸´Â Á¶¿øÁø ÀÇ¿øÀÇ ÇÑ ¸í »ÓÀÌ¾ú´Ù.

¾Õ¼­ »õ´©¸®´ç ´ë¼± °æ¼±¿¡´Â Á¤¹ÌÈ« ´õÄÚÄª±×·ì ´ëÇ¥³ª º¯ÈñÀç ¹Ìµð¾î¿öÄ¡ ´ëÇ¥ µîÀÌ ³ª¿À´Â °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁ® ÀÖ¾ú´Ù. ±×·¯³ª Á¶¿øÁø ÀÇ¿øÀÌ »õ´©¸®´ç¿¡ ÀÔ´çÇÔ¿¡ µû¶ó °æ¼±¿¡ Âü¿©ÇÏ·Á´ø ÈÄº¸µé³¢¸® ÇÕÀÇÇÏ¿© Á¶¿øÁø ÀÇ¿øÀ» Ãß´ëÇÑ °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁ³´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

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    ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
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