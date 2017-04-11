ÇÑ±¹ÀåÇÐÀç´Ü, ¿¬ÇÕ»ýÈ°°ü ³²ÀÚ »ýÈ°°ü»ý Ãß°¡¸ðÁý¡¦º¸Áõºñ¡¤¿ù¼¼ °¢ 15¸¸¿ø

|
|
|
|¡ã ÇÑ±¹ÀåÇÐÀç´ÜÀº Áö³ 10ÀÏºÎÅÍ È¨ÆäÀÌÁö¸¦ ÅëÇØ ´ëÇÐ»ý ¿¬ÇÕ»ýÈ°°ü ÀÔÁÖ½ÅÃ»À» ¹Þ°í ÀÖ´Ù. ¿©ÀÚ »ýÈ°°üÀº Á¤¿ø ¼±¹ßÀÌ ¿Ï·áµÆ±â ¶§¹®¿¡ ÀÌ¹ø Ãß°¡ ¸ðÁýÀº ³²ÀÚ »ýÈ°°ü¸¸ ½ÅÃ» °¡´ÉÇÏ´Ù. È¨ÆäÀÌÁö Ä¸Ã³.
ÇÑ±¹ÀåÇÐÀç´ÜÀº ´ëÇÐ»ý ¿¬ÇÕ»ýÈ°°ü ³²ÀÚ »ýÈ°°ü»ý Ãß°¡ ¸ðÁý ½ÅÃ»À» 16ÀÏ±îÁö ¹Þ°í ÀÖ´Ù.
ÇÑ±¹ÀåÇÐÀç´ÜÀº Áö³ 10ÀÏºÎÅÍ È¨ÆäÀÌÁö¸¦ ÅëÇØ ÀÔÁÖ½ÅÃ»À» ¹ÞÀ¸¸ç ¿©ÀÚ »ýÈ°°üÀº Á¤¿ø ¼±¹ßÀÌ ¿Ï·áµÆ±â ¶§¹®¿¡ ÀÌ¹ø Ãß°¡ ¸ðÁýÀº ³²ÀÚ »ýÈ°°ü¸¸ ½ÅÃ» °¡´ÉÇÏ´Ù.
ÇÕ°ÝÀÚ´Â 20ÀÏ ¹ßÇ¥µÉ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
´ëÇÐ»ý ¿¬ÇÕ»ýÈ°°üÀº ºñ¼öµµ±Ç Áö¹æ Ãâ½ÅÀÌ¸ç ¼öµµ±Ç ´ëÇÐ¿¡ ÀçÇÐ ÁßÀÎ ÇÐ»ý¸¸ ÀÔÁÖÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù. ½ÅÃ»ÀÚ Áß °¡±¸º° ¼ÒµæºÐÀ§°¡ 8ºÐÀ§ ÀÌÇÏÀÎ ÇÐ»ýÀ» 1¼øÀ§, ¼ºº° ºñÁßÀ» 2¼øÀ§, ¼Ò¼Ó´ëÇÐ ºñÁß¿¡ 3¼øÀ§¸¦ µÎ°í ¼±¹ßÇÏ¸ç, °í¾ç½Ã¿Í ¼¿ï½Ã °ÅÁÖ ÇÐ»ýÀº ÀÔÁÖ°¡ Á¦ÇÑµÈ´Ù.
ÀÔÁÖ±â°£Àº ÇÐ±â Áß 4°³¿ù ¶Ç´Â ¹æÇÐÀ» Æ÷ÇÔÇÑ 6°³¿ù ´ÜÀ§ Áß ¼±ÅÃÇÒ ¼ö ÀÖÀ¸¸ç º¸Áõ±Ý°ú ¿ù¼¼´Â °¢ °¢ 15¸¸¿øÀÌ´Ù. ÇÑ±¹ÀåÇÐÀç´Ü°ú MOU¸¦ Ã¼°áÇÑ 16°³ ´ëÇÐÀº ÇÐ±â¸»¿¡ ÁÖ°ÅÀåÇÐ±ÝÀ» 5¸¸¿ø¾¿ Áö±ÞÇÏ°í ÀÖ´Ù.
º°µµ °ü¸®ºñ´Â ¾øÀ¸¸ç º¸Áõ±Ý 15¸¸¿øÀº Åð½ÇÇÒ ¶§ µ¹·ÁÁØ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >