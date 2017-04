▲ 11일 오후 8시에 멜론티켓을 통해 아이돌 그룹 VIXX(이하 빅스)의 ‘VIXX LIVE FANTASIA [백일몽 in SEOUL’의 팬클럽 선예매가 시작된다. 한편 빅스는 지난 6일 공식 채널을 통해 데뷔 5주년 컴백 소식을 깜짝 발표했다. 젤리피쉬 엔터테인먼트 제공. 11일 오후 8시에 멜론티켓을 통해 아이돌 그룹 VIXX(이하 빅스)의 ‘VIXX LIVE FANTASIA [백일몽 in SEOUL’의 팬클럽 선예매가 시작된다. 빅스는 지난 6일 공식 채널을 통해 데뷔 5주년 컴백 소식을 깜짝 발표했다. 지난 2012년 데뷔한 빅스는 올해 결성 5주년을 맞아 컴백하는 만큼 축제의 의미를 담아 ‘빅스 V 페스티벌’로 돌아온다. 빅스는 오는 5월 12일부터 14일까지 서울 잠실실내체육관에서 네 번째 단독 콘서트 ‘빅스 라이브 판타지아(VIXX LIVE FANTASIA) 백일몽 in SEOUL’을 개최해 페스티벌의 포문을 열 예정이다. 매 콘서트마다 파격적인 콘셉트와 파워풀한 퍼포먼스를 선사한데다 데뷔 5주년 기념 공연인 만큼 역대급 공연을 선사할 것으로 기대가 모아지고 있다. 이번 서울 공연에서는 5월 발매될 신곡을 라이브로 최초 공개할 예정이라 팬들의 기대감이 최고조에 달해 있는 만큼 티켓팅도 피가 튀기는 티켓팅, 피켓팅이 될 것으로 보인다. 한편 팬클럽 선예매는 11일 오후 8시부터 자정까지 이뤄지며 1인 1매만 예매가 가능하다. 일반예매는 13일 오후 8시부터 시작된다. 디지털뉴스부 < 저작권자 © 경상일보 무단전재 및 재배포금지 > 저작권자 © 경상일보 무단전재 및 재배포금지 > Tweet