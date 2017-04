▲ 자료사진



울산시와 한국관광공사 부산울산지사는 ‘2017 울산방문의 해’를 맞아 4월29일~5월14일 2주간을 ‘울산 봄 여행주간’으로 정해 다양한 행사를 마련한다고 11일 밝혔다.



문화체육관광부가 국내관광 활성화를 위해 지정한 봄 여행주간 동안 울산시는 전국단위 관광객이 울산을 더 많이 방문하도록 ‘올봄 울산이 부른다, 꽃향기 속 시간여행’이라는 주제로 각종 온오프라인 이벤트를 운영한다.



이 기간 울산에서는 울산옹기축제(5월4~7일), 태화강대공원 봄꽃대향연(5월11~14일), 울산쇠부리축제(5월12~14일), 한복입은 봄페스티벌(5월13~14일) 등이 열린다.



시는 울산 곳곳에서 열리는 축제장을 관광객들이 좀 더 편리하게 방문할 수 있도록 축제장과 주변 관광지를 연결하는 셔틀버스를 하루 2~3대씩 운행한다. 고래박물관, 고래생태체험관, 옹기아카데미 등의 입장료도 할인한다. 앞서 13일부터는 울산을 가족여행지로 인식하도록 돕는 온라인 이벤트도 시작된다.



‘울산의 숨은매력 찾기 이벤트’는 자유 여행객들의 DIY(Do it yourself) 여행을 도와주기 위해 울산의 다양한 관광자원을 페이스북, 인스타그램 등 SNS를 통해 소개하는 프로그램이다. 희망자는 자신이 경험한 울산관광 매력과 울산의 숨은 관광지를 게시하면 된다.



