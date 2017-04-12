¾ÈÃ¶¼ö ¡®À¯Ä¡¿ø ¹ß¾ð¡¯ ÇØ¸í¿¡µµ ³í¶õ ¿©ÀüÇØ¡¦¿Ö?

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±¹¹ÎÀÇ´ç ¾ÈÃ¶¼ö ÈÄº¸°¡ “´ëÇü ´Ü¼³À¯Ä¡¿ø ½Å¼³À» ÀÚÁ¦ÇÏ°Ú´Ù”´Â °ø¾àÀ» ¹ßÇ¥ÇÏ´Â °úÁ¤¿¡¼ ‘´Ü¼³’ÀÌ ‘º´¼³’·Î Àß¸ø º¸µµµÇ´Â ÇØÇÁ´×ÀÌ ¹ß»ýÇß´Ù. °ü·Ã ¾÷°è¿Í ÇÐºÎ¸ðµéÀÇ °Å¼¾ Ç×ÀÇ¿¡ ¾È ÈÄº¸ ÃøÀº µÚ´Ê°Ô ÀÌ¸¦ ¹Ù·ÎÀâ¾ÒÀ¸³ª ¾È ÈÄº¸ Ãø ÇØ¸í¿¡µµ ºÒ±¸ÇÏ°í ‘¾ÈÃ¶¼ö À¯Ä¡¿ø’ ¹ß¾ð ³í¶õÀº ¿©ÀüÈ÷ ¶ß°Å¿î °¨ÀÚÀÌ´Ù.
ÀÌ³¯ ¾È ÈÄº¸´Â ¿Ã¸²ÇÈ°ø¿ø¿¡¼ ¿¸° ‘2017 »ç¸³À¯Ä¡¿ø À¯¾Æ±³À°ÀÚ´ëÈ¸’¿¡ Âü¼®ÇØ “´ëÇü ´Ü¼³À¯Ä¡¿ø ½Å¼³Àº ÀÚÁ¦ÇÏ°í ÇöÀç »ç¸³À¯Ä¡¿ø¿¡ ´ëÇØ¼´Â µ¶¸³ ¿î¿µÀ» º¸ÀåÇÏ°í ½Ã¼³ Æ¯¼º°ú ±×¿¡ µû¸¥ ¿î¿µÀ» ÀÎÁ¤ÇÒ °Í”ÀÌ¶ó°í ¹àÇû´Ù.
±×·¯³ª Àå³»°¡ ¼Ò¶õ½º·¯¿ö ¾È ÈÄº¸ÀÇ ‘´Ü¼³À¯Ä¡¿ø’ ¹ß¾ðÀ» ‘º´¼³À¯Ä¡¿ø’À¸·Î Àß¸ø ¾Ë¾ÆµéÀº ¾ð·ÐµéÀÌ ‘´Ü¼³’À» ‘º´¼³’·Î º¸µµÇÏ¸é¼ ÇÐºÎ¸ðµéÀÌ “Çö½ÇÀ» ¸ð¸£´Â Á¤Ã¥”ÀÌ¶ó°í °Å¼¼°Ô ºñÆÇÇß´Ù.
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±×·¯³ª ¾È ÈÄº¸ ÃøÀÇ ÇØ¸í¿¡µµ ‘´Ü¼³’ÀÌµç ‘º´¼³’ÀÌµç À¯Ä¡¿ø °ø¾à ÀÚÃ¼¿¡ ¹®Á¦°¡ ÀÖ´Ù´Â ÁöÀûÀÌ Á¦±âµÇ¸ç ³í¶õÀº °è¼ÓµÇ°í ÀÖ´Ù.
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´©¸®²Ûµé¿¡ µû¸£¸é ¿¬¼³ ¿µ»ó ¼Ó ¾È ÈÄº¸´Â “´Ü¼³À¯Ä¡¿ø”ÀÌ¶ó°í ºÐ¸íÇÏ°Ô ¹ßÀ½ÇßÀ¸¸ç ´ç½Ã Àå³»µµ ‘´Ü¼³’À» ‘º´¼³’·Î Àß¸øµéÀ» Á¤µµ·Î ¼Ò¶õ½º·´Áöµµ ¾Ê¾Ò´Ù´Â °Í.
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