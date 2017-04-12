¾ÈÃ¶¼ö ¡®À¯Ä¡¿ø ¹ß¾ð¡¯ ÇØ¸í¿¡µµ ³í¶õ ¿©ÀüÇØ¡¦¿Ö?

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.4.12 ¼ö 11:14
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½ÂÀÎ 2017.04.12  
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¡ã ±¹¹ÎÀÇ´ç ¾ÈÃ¶¼ö ÈÄº¸°¡ 11ÀÏ ¡°´ëÇü ´Ü¼³À¯Ä¡¿ø ½Å¼³À» ÀÚÁ¦ÇÏ°Ú´Ù¡±´Â °ø¾àÀ» ¹ßÇ¥ÇÏ´Â °úÁ¤¿¡¼­ ¡®´Ü¼³¡¯ÀÌ ¡®º´¼³¡¯·Î Àß¸ø º¸µµµÇ´Â ÇØÇÁ´×ÀÌ ¹ß»ýÇß´Ù. ¾È ÈÄº¸ ÃøÀº µÚ´Ê°Ô ÇØ¸íÀ» ÇßÀ¸³ª ±×·³¿¡µµ ºÒ±¸ÇÏ°í ¡®¾ÈÃ¶¼ö À¯Ä¡¿ø¡¯ ¹ß¾ð ³í¶õÀº ¿©ÀüÈ÷ ¶ß°Å¿î °¨ÀÚ·Î ³²Àº »óÅÂÀÌ´Ù. ¿Â¶óÀÎ Ä¿¹Â´ÏÆ¼ Ä¸Ã³.
±¹¹ÎÀÇ´ç ¾ÈÃ¶¼ö ÈÄº¸°¡ “´ëÇü ´Ü¼³À¯Ä¡¿ø ½Å¼³À» ÀÚÁ¦ÇÏ°Ú´Ù”´Â °ø¾àÀ» ¹ßÇ¥ÇÏ´Â °úÁ¤¿¡¼­ ‘´Ü¼³’ÀÌ ‘º´¼³’·Î Àß¸ø º¸µµµÇ´Â ÇØÇÁ´×ÀÌ ¹ß»ýÇß´Ù. °ü·Ã ¾÷°è¿Í ÇÐºÎ¸ðµéÀÇ °Å¼¾ Ç×ÀÇ¿¡ ¾È ÈÄº¸ ÃøÀº µÚ´Ê°Ô ÀÌ¸¦ ¹Ù·ÎÀâ¾ÒÀ¸³ª ¾È ÈÄº¸ Ãø ÇØ¸í¿¡µµ ºÒ±¸ÇÏ°í ‘¾ÈÃ¶¼ö À¯Ä¡¿ø’ ¹ß¾ð ³í¶õÀº ¿©ÀüÈ÷ ¶ß°Å¿î °¨ÀÚÀÌ´Ù.

ÀÌ³¯ ¾È ÈÄº¸´Â ¿Ã¸²ÇÈ°ø¿ø¿¡¼­ ¿­¸° ‘2017 »ç¸³À¯Ä¡¿ø À¯¾Æ±³À°ÀÚ´ëÈ¸’¿¡ Âü¼®ÇØ “´ëÇü ´Ü¼³À¯Ä¡¿ø ½Å¼³Àº ÀÚÁ¦ÇÏ°í ÇöÀç »ç¸³À¯Ä¡¿ø¿¡ ´ëÇØ¼­´Â µ¶¸³ ¿î¿µÀ» º¸ÀåÇÏ°í ½Ã¼³ Æ¯¼º°ú ±×¿¡ µû¸¥ ¿î¿µÀ» ÀÎÁ¤ÇÒ °Í”ÀÌ¶ó°í ¹àÇû´Ù.

±×·¯³ª Àå³»°¡ ¼Ò¶õ½º·¯¿ö ¾È ÈÄº¸ÀÇ ‘´Ü¼³À¯Ä¡¿ø’ ¹ß¾ðÀ» ‘º´¼³À¯Ä¡¿ø’À¸·Î Àß¸ø ¾Ë¾ÆµéÀº ¾ð·ÐµéÀÌ ‘´Ü¼³’À» ‘º´¼³’·Î º¸µµÇÏ¸é¼­ ÇÐºÎ¸ðµéÀÌ “Çö½ÇÀ» ¸ð¸£´Â Á¤Ã¥”ÀÌ¶ó°í °Å¼¼°Ô ºñÆÇÇß´Ù.

ÀÌ¿¡ ¾È ÈÄº¸ ÃøÀº µÚ´Ê°Ô º¸µµÀÚ·á¸¦ ³»°í “´ëÇü ‘´Ü¼³’À¯Ä¡¿ø ½Å¼³ ÀÚÁ¦¶ó°í ¸»ÇßÀ¸³ª ‘º´¼³’ À¯Ä¡¿øÀ¸·Î Àß¸ø º¸µµµÆ´Ù”¸ç “À¯Ä¡¿øÀ» ¼³¸³ÇÏ¸é¼­ ¼ö¹é ¸íÀ» ¼ö¿ëÇÒ ¼ö ÀÖ°í, ±Ô¸ð°¡ ´ëÇüÀÎ ´Ü¼³À¯Ä¡¿ø ¼³¸³À» ÀÚÁ¦ÇÑ´Ù´Â ÀÇ¹Ì¿´´Ù”°í ÇØ¸íÇß´Ù.

±×·¯³ª ¾È ÈÄº¸ ÃøÀÇ ÇØ¸í¿¡µµ ‘´Ü¼³’ÀÌµç ‘º´¼³’ÀÌµç À¯Ä¡¿ø °ø¾à ÀÚÃ¼¿¡ ¹®Á¦°¡ ÀÖ´Ù´Â ÁöÀûÀÌ Á¦±âµÇ¸ç ³í¶õÀº °è¼ÓµÇ°í ÀÖ´Ù.

Á¤ÀÇ´çÀº ÀÌ³¯ ‘¾ÈÃ¶¼ö ÈÄº¸ÀÇ ´Ü¼³À¯Ä¡¿ø ½Å¼³ Á¦ÇÑ, ±Ý¼öÀú ÈÄº¸ÀÇ ÇÑ°è’¶ó´Â Á¦¸ñÀÇ ³íÆòÀ» ³»°í ¾È ÈÄº¸ÀÇ À¯Ä¡¿ø °ø¾àÀÌ ÅÍ¹«´Ï¾ø´Ù°í ÁÖÀåÇß´Ù.

Á¤ÀÇ´çÀº “¾È ÈÄº¸´Â ÇÐºÎ¸ðµéÀÇ ¼ö¿ä°¡ °¡Àå ³ôÀº °ÍÀÌ ±¹°ø¸³ ´Ü¼³À¯Ä¡¿øÀÌ¶ó´Â Á¡À» °£°úÇÏ°í ÀÖ´Ù”¸ç “´Ü¼³ À¯Ä¡¿øÀÇ ¹®Á¦°¡ ÀÖ´Ù¸é ±× ¹®Á¦¸¦ ÇØ¼ÒÇÏ¸é µÉ ÀÏÀÌÁö ´Ü¼³ À¯Ä¡¿øÀ» Á¦ÇÑÇÏ°Ú´Ù´Â ¹ß»óÀº ¾îÃ³±¸´Ï°¡ ¾ø´Ù”°í ²¿Áý¾ú´Ù.

ÇÑÆí ¾ÈÃ¶¼ö ÈÄº¸¸¦ ÁöÁöÇÏ´Â ´©¸®²ÛµéÀº ¾È ÈÄº¸ÀÇ ¿¬¼³ ´ç½Ã ¿µ»óÀ» µÎ°í ¾ð·ÐÀÌ ¿Ö ´Ü¼³À» º´¼³·Î ¿Àº¸¸¦ ³Â´ÂÁö¿¡ ´ëÇØ ÀÇ¹®À» Á¦±âÇÏ°í ÀÖ´Ù.

´©¸®²Ûµé¿¡ µû¸£¸é ¿¬¼³ ¿µ»ó ¼Ó ¾È ÈÄº¸´Â “´Ü¼³À¯Ä¡¿ø”ÀÌ¶ó°í ºÐ¸íÇÏ°Ô ¹ßÀ½ÇßÀ¸¸ç ´ç½Ã Àå³»µµ ‘´Ü¼³’À» ‘º´¼³’·Î Àß¸øµéÀ» Á¤µµ·Î ¼Ò¶õ½º·´Áöµµ ¾Ê¾Ò´Ù´Â °Í.

ÇÑ ÁöÁöÀÚ´Â “¾È ÈÄº¸°¡ ºÐ¸íÇÑ ¹ßÀ½À¸·Î ‘´Ü¼³’ÀÌ¶ó°í ¸»Çß°í È¯È£µµ ±× ÈÄ¿¡ ÅÍÁ³´Âµ¥ ¿Ö ¾ð·Ð»çµéÀÌ ‘´Ü¼³’À» ‘º´¼³’ÀÌ¶ó°í º¸µµÇß´ÂÁö ÀÌÇØ ºÒ°¡”¶ó°í ¸»Çß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

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