Çö´ëÂ÷, SUV ´ë¼¼ µû¶ó ¡®Á¦³×½Ã½º SUV¡¯ ¼±º¸ÀÏ ¿¹Á¤¡¦½ºÆåÀº ¾î¶»°Ô µÇ³ª?

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|¡ã Çö´ëÀÚµ¿Â÷ÀÇ °í±Þ ºê·£µå ‘Á¦³×½Ã½º’ÀÇ Ã¹¹øÂ° ½ºÆ÷Ã÷À¯Æ¿¸®Æ¼Â÷·®(SUV)ÀÌ ¿À´Â 14ÀÏ(ÇöÁö½Ã°£) °³¸·ÇÏ´Â ‘2017 ´º¿å¿ÀÅä¼î’¿¡¼ ¼¼°è ÃÖÃÊ·Î °ø°³µÉ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. ¿¬ÇÕ´º½º Á¦°ø.
Çö´ëÀÚµ¿Â÷ÀÇ °í±Þ ºê·£µå ‘Á¦³×½Ã½º’ÀÇ Ã¹¹øÂ° ½ºÆ÷Ã÷À¯Æ¿¸®Æ¼Â÷·®(SUV)ÀÌ ¿À´Â 14ÀÏ(ÇöÁö½Ã°£) °³¸·ÇÏ´Â ‘2017 ´º¿å¿ÀÅä¼î’¿¡¼ ¼¼°è ÃÖÃÊ·Î °ø°³µÉ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
ÀÌ¹ø ‘´º¿å¿ÀÅä¼î’¿¡ ¼±º¸ÀÌ´Â Á¦³×½Ã½º SUV ÄÜ¼ÁÆ®Ä«´Â ÁßÇü SUV·Î, ¾ç»êÂ÷ Ãâ½Ã ½ÃÁ¡Àº 2019³âÀ¸·Î Àü¸ÁµÇ°í ÀÖ´Ù.
2015³â Ãâ¹üÇÑ Á¦³×½Ã½º´Â ÇöÀç ÇÃ·¡±×½Ê ´ëÇü ¼¼´Ü EQ900(ÇØ¿Ü¸í G90)°ú G80 µî µÎ °¡Áö ½Â¿ëÂ÷ ¸ðµ¨À» º¸À¯ÇÏ°í ÀÖÀ¸¸ç, ¿ÃÇØ ÁßÇü ¼¼´Ü G70 Ãâ½Ã¸¦ ¾ÕµÎ°í ÀÖ´Ù.
Á¦³×½Ã½º ºê·£µå´Â ·ÐÄª ´ç½Ã 2020³â±îÁö 4Á¾ÀÇ ½Å±Ô ¸ðµ¨À» Ãß°¡ÇØ 6Á¾ÀÇ ¶óÀÎ¾÷À» °®Ãß±â·Î °èÈ¹ÇÑ ¸¸Å G70À» ¿Ã ÇÏ¹Ý±â¿¡ Ãâ½ÃÇÏ°í ÀÌ¾î ´ëÇü SUV, ½ºÆ÷Ã÷ ÄíÆä, ÁßÇü SUV µîÀ» Ãß°¡ÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.
ÀÌ¹ø¿¡ °ø°³µÇ´Â ÄÜ¼ÁÆ®Ä«´Â Á¦³×½Ã½ºÀÇ ³× ¹øÂ° ½Å±Ô ¸ðµ¨ÀÌÀÚ µ¿½Ã¿¡ Ã¹ SUV ¸ðµ¨ÀÌ´Ù.
Á¦³×½Ã½º SUVÀÇ ÀÚ¼¼ÇÑ ½ºÆåÀº ‘2017 ´º¿å¿ÀÅä¼î’¿¡¼ °ø°³µÈ´Ù.
ÇÑÆí 12ÀÏ ¿ÀÅä¼î¿¡´Â Á¤ÀÇ¼± Çö´ëÂ÷ ºÎÈ¸ÀåÀÌ Á÷Á¢ Âü¼®ÇØ Á¦³×½Ã½º SUV ÄÜ¼ÁÆ®Ä«¸¦ ¼¼°è ÃÖÃÊ·Î °ø°³ÇÏ°í ÇöÁö ¹ÝÀÀÀ» Ã¬±æ ¿¹Á¤ÀÌ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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