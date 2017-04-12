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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.4.12 ¼ö 16:20
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Çö´ëÂ÷, SUV ´ë¼¼ µû¶ó ¡®Á¦³×½Ã½º SUV¡¯ ¼±º¸ÀÏ ¿¹Á¤¡¦½ºÆåÀº ¾î¶»°Ô µÇ³ª?
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½ÂÀÎ 2017.04.12  
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ÀÌ¹ø ‘´º¿å¿ÀÅä¼î’¿¡ ¼±º¸ÀÌ´Â Á¦³×½Ã½º SUV ÄÜ¼ÁÆ®Ä«´Â ÁßÇü SUV·Î, ¾ç»êÂ÷ Ãâ½Ã ½ÃÁ¡Àº 2019³âÀ¸·Î Àü¸ÁµÇ°í ÀÖ´Ù.

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