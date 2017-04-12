¡®½ºÅ¸Á¦±¹¡¯À» ¶°³ª´Â ¡®Á¦±¹ÀÇ ¾ÆÀÌµé¡¯¡¦´ëÃ¼ ¿Ö ¡®Á¦±¹ÀÇ ¾ÆÀÌµé¡¯Àº Á¦±¹À» ¶°³ª¾ß Çß³ª?

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½ºÅ¸Á¦±¹°ú °è¾à±â°£ÀÌ ¸¸·áµÈ ±×·ì Á¦±¹ÀÇ ¾ÆÀÌµé ¸â¹öµéÀÌ ¼Ó¼Ó »õµÕÁö¸¦ Ã£¾Æ °¡°í ÀÖ´Ù.
Áö³ 1¿ù ¼Ò¼Ó»çÀÎ ½ºÅ¸Á¦±¹°ú °è¾à±â°£ÀÌ ¸¸·á ÀÌÈÄ ¸â¹ö¿´´ø È²±¤Èñ´Â º»ºÎÀÌ¿£Æ¼, ÀÓ½Ã¿ÏÀº ÇÃ·³¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ®·Î ¼Ò¼Ó»ç¸¦ ¿Å°å´Ù. ±×¸®°í ¿À´Ã(11ÀÏ) ¹ÚÇü½ÄÀÌ UAA¿Í Àü¼Ó °è¾àÀ» ¸ÎÀ¸¸ç »õ·Î¿î È°µ¿À» ¿¹°íÇß´Ù.
UAA´Â 12ÀÏ °ø½Ä º¸µµÀÚ·á¸¦ ÅëÇØ “¹ÚÇü½ÄÀÌ UAAÀÇ »õ ½Ä±¸°¡ µÆ´Ù”¸ç “¹ÚÇü½ÄÀÇ »õ·Î¿î µµ¾àÀ» ÀÀ¿øÇØ ´Þ¶ó”°í ¹àÇû´Ù.
¿¹´ÉÇÁ·Î±×·¥ ¹× ¿¬±â È°µ¿ÀÌ È°¹ßÇÑ È²±¤Èñ, ÀÓ½Ã¿Ï, ¹ÚÇü½ÄÀ» Á¦¿ÜÇÑ ¸â¹öµéÀº ¹Ì·ð´ø ±º ÀÔ´ë¸¦ ÅÃÇÏ°Å³ª ÆÐ¼Ç¼î µî À½¾Ç ¿Ü¿¡ ±âÅ¸ È°µ¿¿¡ ÁýÁßÇÏ°í ÀÖ´Ù.
Á¦±¹ÀÇ ¾ÆÀÌµé ¸â¹öµéÀÌ ½ºÅ¸Á¦±¹°úÀÇ Àç°è¾àÀ» Æ÷±âÇÏ°í »Ô»ÔÀÌ Èð¾îÁö´Âµ¥´Â È¸»ç¿Í °Þ¾ú´ø ºÒÈÀÇ ¿©ÆÄ°¡ ¾ÆÁ÷ ³²¾ÆÀÖ´Â °ÍÀ¸·Î ÇØ¼®µÈ´Ù.
Á¦±¹ÀÇ ¾ÆÀÌµéÀº Áö³ 2014³â 9¿ù ¹®ÁØ¿µÀÌ SNS¿¡ Ã³¿ì ¹®Á¦¸¦ °ø°³ÇÏ¸é¼ È¸»ç¿ÍÀÇ ºÒÈ »ç½ÇÀÌ ¾Ë·ÁÁ³´Ù.
´ç½Ã ¹®ÁØ¿µÀº “È¸»ç¿Í ¼öÀÍ ºÐ¹èÀ²ÀÌ 7´ë 3À¸·Î ¸â¹ö 9¸íÀÌ 3¿¡¼ ³ª´©°í, ¶Ç ³ª´«´Ù”¸ç ºÒ¸¸À» Ç¥ÃâÇß´Ù. ¶Ç ±×´Â ¼öÀÍ ºÐ¹è ¹®Á¦ »Ó ¾Æ´Ï¶ó °¡¼ö·Î¼ »ì¾Æ°¡´Âµ¥ ´ëÇÑ ºÒÇÕ¸®ÇÑ Á¡À» ¾ð±ÞÇÏ¸ç µµ¿òÀ» È£¼ÒÇß´Ù.
±×´Â “ÀÌÁ¦ ÇÏ·ç°æ°ú±îÁö ¸î ½Ã°£ ¾È ³²¾Ò´Ù. Á¦±¹ÀÇ¾ÆÀÌµéÀ» ºñ·ÔÇØ ´õ ÀÌ»óÀÇ Èñ»ýÀÚµéÀº ¾ø¾î¾ß µÈ´Ù. ÀÚ½ÅµéÀÌ »ç¶ûÇÏ´Â ³ë·¡¸¦ ÇÏ¸é¼ ¿Ö ¾ï¾ÐÀ» ¹Þ¾Æ°¡¸ç ÀÌ ¼¼»óÀº ¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ®´Â µ· ¾øÀ¸¸é ÁËÀÎÀÌ°í µ· ÀÖÀ¸¸é ½ÂÀÚ°¡ µÇ´Â °Ô ÀÌ ¹Ù´Ú”ÀÌ¶ó°í ³²°å´Ù.
ÀÌ¾î “¼±¹è´Ôµé, µ¿·áµé, ÈÄ¹èµé ¾ÕÀ¸·Î ²ÞÀ» °®°í ³ë·¡¿Í ÃãÀ» Ãß´Â »ç¶÷µéÀÌ °è¼ÓÇØ¼ ³ªÅ¸³´Ù¸é °Ñ¸ð½À¸¸ È·ÁÇÏÁö Á¤¸» ¼ÓÀº ºóÅÐÅÍ¸®¶ó´Â °É º¸¿©ÁÖ°í ½ÍÀº ¸¶À½”ÀÌ¶ó¸ç “°£ÀýÇÏ°Ô ¾Æ¹«µµ ÀÔÀ» ¾È ¿©´Â °Ô ¾Æ´Ï°í ¸ø ¿©´Â °Å´Ù. ÀÌ ¼¼»óÀÌ µ·ÀÌ ¹¹¶ó°í ÀÔÀ» ¸·´Â´Ù. ±âÀÚ´Ôµé µµ¿Í´Þ¶ó”°í È£¼ÒÇß´Ù.
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