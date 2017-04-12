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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.4.12 ¼ö 16:20
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¡®½ºÅ¸Á¦±¹¡¯À» ¶°³ª´Â ¡®Á¦±¹ÀÇ ¾ÆÀÌµé¡¯¡¦´ëÃ¼ ¿Ö ¡®Á¦±¹ÀÇ ¾ÆÀÌµé¡¯Àº Á¦±¹À» ¶°³ª¾ß Çß³ª?
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2017.04.12  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   
¡ã Áö³­ 1¿ù ¼Ò¼Ó»çÀÎ ½ºÅ¸Á¦±¹°ú °è¾à±â°£ÀÌ ¸¸·á ÀÌÈÄ ±×·ì Á¦±¹ÀÇ ¾ÆÀÌµé ¸â¹öµéÀÌ ¼Ó¼Ó »õµÕÁö¸¦ Ã£¾Æ °¡°í ÀÖ´Ù. ´ëÃ¼ ¿Ö Á¦±¹ÀÇ ¾ÆÀÌµéÀº °íÇâÀÎ ½ºÅ¸Á¦±¹À» ¶°³ª°Ô µÆÀ»±î? ½ºÅ¸Á¦±¹ È¨ÆäÀÌÁö Ä¸Ã³.

½ºÅ¸Á¦±¹°ú °è¾à±â°£ÀÌ ¸¸·áµÈ ±×·ì Á¦±¹ÀÇ ¾ÆÀÌµé ¸â¹öµéÀÌ ¼Ó¼Ó »õµÕÁö¸¦ Ã£¾Æ °¡°í ÀÖ´Ù.

Áö³­ 1¿ù ¼Ò¼Ó»çÀÎ ½ºÅ¸Á¦±¹°ú °è¾à±â°£ÀÌ ¸¸·á ÀÌÈÄ ¸â¹ö¿´´ø È²±¤Èñ´Â º»ºÎÀÌ¿£Æ¼, ÀÓ½Ã¿ÏÀº ÇÃ·³¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ®·Î ¼Ò¼Ó»ç¸¦ ¿Å°å´Ù. ±×¸®°í ¿À´Ã(11ÀÏ) ¹ÚÇü½ÄÀÌ UAA¿Í Àü¼Ó °è¾àÀ» ¸ÎÀ¸¸ç »õ·Î¿î È°µ¿À» ¿¹°íÇß´Ù.

UAA´Â 12ÀÏ °ø½Ä º¸µµÀÚ·á¸¦ ÅëÇØ “¹ÚÇü½ÄÀÌ UAAÀÇ »õ ½Ä±¸°¡ µÆ´Ù”¸ç “¹ÚÇü½ÄÀÇ »õ·Î¿î µµ¾àÀ» ÀÀ¿øÇØ ´Þ¶ó”°í ¹àÇû´Ù.

¿¹´ÉÇÁ·Î±×·¥ ¹× ¿¬±â È°µ¿ÀÌ È°¹ßÇÑ È²±¤Èñ, ÀÓ½Ã¿Ï, ¹ÚÇü½ÄÀ» Á¦¿ÜÇÑ ¸â¹öµéÀº ¹Ì·ð´ø ±º ÀÔ´ë¸¦ ÅÃÇÏ°Å³ª ÆÐ¼Ç¼î µî À½¾Ç ¿Ü¿¡ ±âÅ¸ È°µ¿¿¡ ÁýÁßÇÏ°í ÀÖ´Ù.

Á¦±¹ÀÇ ¾ÆÀÌµé ¸â¹öµéÀÌ ½ºÅ¸Á¦±¹°úÀÇ Àç°è¾àÀ» Æ÷±âÇÏ°í »Ô»ÔÀÌ Èð¾îÁö´Âµ¥´Â È¸»ç¿Í °Þ¾ú´ø ºÒÈ­ÀÇ ¿©ÆÄ°¡ ¾ÆÁ÷ ³²¾ÆÀÖ´Â °ÍÀ¸·Î ÇØ¼®µÈ´Ù.

Á¦±¹ÀÇ ¾ÆÀÌµéÀº Áö³­ 2014³â 9¿ù ¹®ÁØ¿µÀÌ SNS¿¡ Ã³¿ì ¹®Á¦¸¦ °ø°³ÇÏ¸é¼­ È¸»ç¿ÍÀÇ ºÒÈ­ »ç½ÇÀÌ ¾Ë·ÁÁ³´Ù.

´ç½Ã ¹®ÁØ¿µÀº “È¸»ç¿Í ¼öÀÍ ºÐ¹èÀ²ÀÌ 7´ë 3À¸·Î ¸â¹ö 9¸íÀÌ 3¿¡¼­ ³ª´©°í, ¶Ç ³ª´«´Ù”¸ç ºÒ¸¸À» Ç¥ÃâÇß´Ù. ¶Ç ±×´Â ¼öÀÍ ºÐ¹è ¹®Á¦ »Ó ¾Æ´Ï¶ó °¡¼ö·Î¼­ »ì¾Æ°¡´Âµ¥ ´ëÇÑ ºÒÇÕ¸®ÇÑ Á¡À» ¾ð±ÞÇÏ¸ç µµ¿òÀ» È£¼ÒÇß´Ù.

±×´Â “ÀÌÁ¦ ÇÏ·ç°æ°ú±îÁö ¸î ½Ã°£ ¾È ³²¾Ò´Ù. Á¦±¹ÀÇ¾ÆÀÌµéÀ» ºñ·ÔÇØ ´õ ÀÌ»óÀÇ Èñ»ýÀÚµéÀº ¾ø¾î¾ß µÈ´Ù. ÀÚ½ÅµéÀÌ »ç¶ûÇÏ´Â ³ë·¡¸¦ ÇÏ¸é¼­ ¿Ö ¾ï¾ÐÀ» ¹Þ¾Æ°¡¸ç ÀÌ ¼¼»óÀº ¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ®´Â µ· ¾øÀ¸¸é ÁËÀÎÀÌ°í µ· ÀÖÀ¸¸é ½ÂÀÚ°¡ µÇ´Â °Ô ÀÌ ¹Ù´Ú”ÀÌ¶ó°í ³²°å´Ù.

ÀÌ¾î “¼±¹è´Ôµé, µ¿·áµé, ÈÄ¹èµé ¾ÕÀ¸·Î ²ÞÀ» °®°í ³ë·¡¿Í ÃãÀ» Ãß´Â »ç¶÷µéÀÌ °è¼ÓÇØ¼­ ³ªÅ¸³­´Ù¸é °Ñ¸ð½À¸¸ È­·ÁÇÏÁö Á¤¸» ¼ÓÀº ºóÅÐÅÍ¸®¶ó´Â °É º¸¿©ÁÖ°í ½ÍÀº ¸¶À½”ÀÌ¶ó¸ç “°£ÀýÇÏ°Ô ¾Æ¹«µµ ÀÔÀ» ¾È ¿©´Â °Ô ¾Æ´Ï°í ¸ø ¿©´Â °Å´Ù. ÀÌ ¼¼»óÀÌ µ·ÀÌ ¹¹¶ó°í ÀÔÀ» ¸·´Â´Ù. ±âÀÚ´Ôµé µµ¿Í´Þ¶ó”°í È£¼ÒÇß´Ù.

±×·¯¸é¼­ ±×´Â “±×·¸Áö¸¸ Àú´Â ±× ´©¸íµé ´Ù ¹þ°Ô ÇØÁÖ°í ½Í´Ù. ´Ù ±×·¸°Ô µÈ °Í¿¡ ´ëÇÑ ¼Ó»çÁ¤.. ¸» ¸øÇÏ°í ´Ý°í °¡½¿¿¡ »ïÅ°°í ½ÃÅ°´Â ´ë·Î¸¸ ÇØ¾ß ÇÏ´Â °Ô ¹Ù·Î ÀúÈñ °°Àº ¿¬¿¹ÀÎÀÌ´Ù. Àü Á¦ ±×·ì Á¦±¹ÀÇ ¾ÆÀÌµéÀº ÀÒ±â ½È¾î¼­ ´Ù½Ã ÇÑ ¹ø ¸¶À½À» ´Ù Àâ°Ú´Ù. µµ¿Í´Þ¶ó”°í ÀçÂ÷ ºÎÅ¹Çß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

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