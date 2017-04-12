Á¤Ã»·¡ °©ÀÚ±â ´ë±¹¹Î»ç°úÇÑ ÀÌÀ¯´Â?¡¦¡°¿ìº´¿ì ±¸¼Ó ¿¹¾ðÀÌ ºø³ª°¬½À´Ï´Ù¡±

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±×´Â “ÀÛ³âºÎÅÍ ¹Ú±ÙÇý ÅºÇÙ, ¹Ý±â¹®·Ç×±³¾È(È²±³¾ÈÀÇ ¿ÀÅ¸) ºÒÃâ¸¶, ÀÌÀç¿ë ±¸¼Ó, ÇåÀç 8:0 ÀÎ¿ë µî ¿¹¾ðÇÑ °ÍÀ» ¸ðµÎ ÀûÁß½ÃÄ×´Ù”¸ç “¿ìº´¿ì ±¸¼Óµµ ¿¹¾ðÇß´Âµ¥ ºø³ª°¬´Ù”°í ¸»Çß´Ù.
ÀÌ¾î “°ËÂûÀÇ Á¦ ½Ä±¸ °¨½Î±â¿Í ¿ìº´¿ì°¡ ÀÌÁ¤µµ·Î ¼¾ ÁÙÀº ¸ô¶ú´Ù. °ø°³»ç°ú ÇÑ´Ù”¸ç ¿ìº´¿ì Àü Ã»¿Í´ë ¹ÎÁ¤¼ö¼®ºñ¼°ü ±¸¼Ó¿µÀå ±â°¢À» ºñ²¿¾Ò´Ù.
¾Õ¼ 12ÀÏ »õº® ¹ý¿øÀº Á÷¹«À¯±â, Á÷±Ç³²¿ë ±Ç¸®Çà»ç¹æÇØ, ±¹È¸¿¡¼ÀÇ Áõ¾ð·°¨Á¤¿¡ °üÇÑ ¹ý·ü À§¹Ý(À§Áõ·ºÒÃâ¼®), Æ¯º°°¨Âû°ü¹ý À§¹Ý ÇøÀÇ·Î ¿ì Àü ¼ö¼®¿¡°Ô Ã»±¸µÈ ±¸¼Ó¿µÀåÀ» ±â°¢Çß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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