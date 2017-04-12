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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.4.12 ¼ö 20:33
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À¯³ªÀÌÆ¼µå, ¡®ÁÖ°¡ ´ëÆø¶ô¡¯ ¸ÂÀº µÚ¿¡¾ß Á¦´ë·Î »ç°ú¡¦½Ã°¡ÃÑ¾× ¾à 3000¾ï¿ø ¼Õ½Ç
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2017.04.12  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   
¡ã ½Â°´ °­Á¦Åð°Å »ç°Ç°ú ÀÎÁ¾Â÷º° ³í¶õ¿¡ ÈÛ½ÎÀÎ ¹Ì±¹ÀÇ À¯³ªÀÌÆ¼µå Ç×°øÀÌ »ç°ÇÀÌ ¹ß»ýÇÑ Áö ÀÌÆ² ¸¸¿¡ µåµð¾î Á¦´ë·Î µÈ »ç°ú¸¦ ³»³õ¾Ò´Ù. ±×·¯³ª ÀÌ¸¶Àúµµ Àü¼¼°è ¿©·ÐÀÌ µé²ú¾î ÁÖ°¡°¡ 3.8% ÀÌ»ó ±Þ¶ôÇÑ µÚ¿¡¾ß ³ª¿Â »ç°ú¶ó »ç°úÀÇ ÁøÁ¤¼º ¿©ºÎ¸¦ µÎ°í ³í¶õÀº °è¼ÓµÇ°í ÀÖ´Ù. ¹æ¼Û Ä¸Ã³.

½Â°´ °­Á¦Åð°Å »ç°Ç°ú ÀÎÁ¾Â÷º° ³í¶õ¿¡ ÈÛ½ÎÀÎ ¹Ì±¹ÀÇ À¯³ªÀÌÆ¼µå Ç×°øÀÌ »ç°ÇÀÌ ¹ß»ýÇÑ Áö ÀÌÆ² ¸¸¿¡ µåµð¾î Á¦´ë·Î µÈ »ç°ú¸¦ ³»³õ¾Ò´Ù.

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11ÀÏ(ÇöÁö½Ã°£) ¿À½ºÄ« ¹«³ëÁî À¯³ªÀÌÆ¼µåÇ×°ø ÃÖ°í°æ¿µÀÚ(CEO)´Â °ø°³ »ç°ú ¼º¸íÀ» ¹ßÇ¥Çß´Ù. ¹«³ë½º CEO´Â Á÷¿øµé¿¡°Ô º¸³½ ¼­½Å¿¡¼­ ‘³Ê¹«³ª ²ûÂïÇÑ ÀÏ(Truly horrific)’ÀÌ¶ó Ç¥ÇöÇÏ¸ç “°­Á¦·Î ²ø¾î³»·ÁÁø ½Â°´¿¡°Ô ±íÀÌ »çÁË(deepest apologies)ÇÑ´Ù. ¾î¶² ½Â°´µµ ÀÌ·¸°Ô Àß¸ø ´ë¿ì ¹Þ¾Æ¼­´Â ¾È µÈ´Ù”°í ÀüÇß´Ù.

ÀÌ¾î ±×´Â “¿ì¸®°¡ ÀüÀûÀ¸·Î Ã¥ÀÓÀ» Áö°í ÀÌ¹ø ÀÏÀ» ¹Ù·Î Àâ±â¸¦ ¹Ù¶õ´Ù”¸ç “´Ù½Ã´Â ÀÌ·± ÀÏÀÌ »ý±âÁö ¾Êµµ·Ï ÇÏ°Ú´Ù”°í ´ÙÁüÇß´Ù. À¯³ªÀÌÆ¼µå Ç×°ø»ç´Â ¿À´Â 30ÀÏ±îÁö Á¤¿ø ÃÊ°ú ¿¹¾à µî¿¡ ´ëÇÑ È¸»ç ¹æÄ§À» Àç°ËÅäÇØ °á°ú¸¦ ¹àÈú ¿¹Á¤ÀÌ´Ù.

¹«³ëÁî´Â ¾Õ¼­ µÎ ¹øÀÇ »ç°ú¸¦ ÇßÀ¸³ª »ç°ú¹®¿¡¼­ “Àç¹èÄ¡(re-accommodate)”Çß´Ù´Â Ç¥ÇöÀ» ½á ³í¶õ¿¡ ºÒÀ» Â¤Çû´Ù. ÀÌÈÄ ±×´Â °°Àº³¯ µÎ¹øÂ° »ç°ú¹®À» °ÔÀçÇßÀ¸³ª ¿©±â¼­µµ ÇÇÇØ ½Â°´ÀÌ “°ø°ÝÀûÀÌ¾úÀ¸¸ç ¿îÇ×¿¡ ÁöÀåÀ» Áá´Ù”°í ¸»ÇØ ¿ÀÈ÷·Á ´ëÁßÀ» °ÝºÐÄÉ ¸¸µé¾ú´Ù.

ÀÌÃ³·³ °í¾ÐÀûÀÌ°í »·»·ÇÏ±â±îÁö Çß´ø ÅÂµµ°¡ ±Þº¯ÇÑ °ÍÀº À¯³ªÀÌÆ¼µå Ç×°øÀÇ ¸ðÈ¸»çÀÎ À¯³ªÀÌÆ¼µå ÄÁÆ¼³ÙÅ» È¦µù½ºÀÇ ÁÖ°¡°¡ 4%±îÁö ±Þ¶ôÇß±â ¶§¹®ÀÌ´Ù. 4%´Â À¯³ªÀÌÆ¼µåÇ×°øÀÇ ½Ã°¡ÃÑ¾× ¾à 10¾ï´Þ·¯(¾à 1Á¶¿ø)¿¡ ´ÞÇÑ´Ù.

ÀÌ¿¡ ³î¶õ À¯³ªÀÌÆ¼µå°¡ ³³Â¦ ¾þµå·Á Á¦´ë·Î µÈ °ø°³ »ç°ú ¼­¸íÀ» ³»³õ¾Ò°í À¯³ªÀÌÆ¼µå ÄÁÆ¼³ÙÅ» È¦µù½ºÀÇ ÁÖ°¡´Â 4% Æø¶ô´ë¿¡¼­ °Ü¿ì È¸º¹ÇØ ÀüÀÏ ´ëºñ 1.13% ÇÏ¶ôÀ¸·Î ¸¶°¨Çß´Ù. ±×·¯³ª ¿©ÀüÈ÷ ½Ã°¡ÃÑ¾× ¾à 2¾ï 5,500¸¸´Þ·¯(2900¾ï¿ø)¿¡ °¡±î¿î ¼Õ½ÇÀ» º» °ÍÀÌ´Ù.

ÇÑÆí À¯³ªÀÌÆ¼µåÀÇ ÁÖ°¡ Æø¶ô ¼Ò½ÄÀÌ ÀüÇØÁöÀÚ ´©¸®²ÛµéÀº “²¿½Ã´Ù. ´õ ¶³¾îÁ®¾ß ÇÑ´Ù” “°è¼Ó º¸ÀÌÄà ÇØ¼­ ´Ù½Ã 4%´ë·Î ¶³¾îÆ®¸®ÀÚ” “Á¦´ë·Î µÈ »ç°ú°¡ ÁÖ°¡ Æø¶ô µÚ¿¡ ÀÌ·ïÁö´Ù´Ï ¾¹¾µÇÏ´Ù” “±×·¡¼­ ÇÇÇØ ½Â°´¿¡ ´ëÇÑ º¸»óÀº ¾î¶»°Ô µÇ´Â°ÅÁö” “¼ÖÁ÷È÷ ÁÖ°¡ Æø¶ô ÇÏ´Ï±î »ç°úÇÏ´Â °Ô ³Ê¹« ¼Óº¸¿©¼­ ´õ ¹Ó´Ù”µîÀÇ ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

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