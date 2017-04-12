³²ÀÇ ¼º±â´Â ¿Ö ¸¸Á®?¡¦¼ÛÇØ, Ç°À§À¯Áö À§¹Ý ¹æÅëÀ§ ¡®±Ç°í¡¯

|
|
|
|¡ã ¹æ¼ÛÅë½Å½ÉÀÇÀ§¿øÈ¸°¡ KBS 1TV ¡®Àü±¹³ë·¡ÀÚ¶û¡¯¿¡ ±Ç°í ÀÇ°ßÀ» ³»·È´Ù. ¾Õ¼ ½ÃÃ»ÀÚµéÀº Áö³ 3¿ù 26ÀÏ Àü±¹³ë·¡ÀÚ¶û ¹æ¼ÛºÐ¿¡¼ ÁøÇàÀÚ ¼ÛÇØ°¡ ÃÊµîÇÐ±³ 2ÇÐ³â ³²ÀÚ¾ÆÀÌ Âü°¡ÀÚ¸¦ ÇâÇØ Ç°À§ ¾øÀÌ Çàµ¿ÇØ ½ÃÃ»ÀÚÀÇ ºÒÄè°¨À» À¯¹ßÇß´Ù°í ¹Î¿øÀ» Á¦±âÇß´Ù. ¿¬ÇÕ´º½º Á¦°ø.
¹æ¼ÛÅë½Å½ÉÀÇÀ§¿øÈ¸°¡ KBS 1TV ‘Àü±¹³ë·¡ÀÚ¶û’¿¡ ±Ç°í ÀÇ°ßÀ» ³»·È´Ù.
12ÀÏ ¿ÀÈÄ ¼¿ï ¸ñµ¿ ¹æ¼ÛÈ¸°ü ´ëÈ¸ÀÇ½Ç¿¡¼ ÁøÇàµÈ 2017³â Á¦11Â÷ ¹æÅë½ÉÀÇÀ§ ¹æ¼Û½ÉÀÇ¼ÒÀ§¿øÈ¸ È¸ÀÇ¿¡¼ ‘Àü±¹³ë·¡ÀÚ¶û’ÀÌ ±Ç°í ÀÇ°ßÀ» ¹Þ¾Ò´Ù.
½ÃÃ»ÀÚµéÀÌ Áö³ 3¿ù 26ÀÏ Àü±¹³ë·¡ÀÚ¶û ¹æ¼ÛºÐ¿¡¼ ÁøÇàÀÚ ¼ÛÇØ°¡ ÃÊµîÇÐ±³ 2ÇÐ³â ³²ÀÚ¾ÆÀÌ Âü°¡ÀÚ¸¦ ÇâÇØ Ç°À§ ¾øÀÌ Çàµ¿ÇØ ½ÃÃ»ÀÚÀÇ ºÒÄè°¨À» À¯¹ßÇß´Ù°í ¹Î¿øÀ» Á¦±âÇÑ °Í.
ÀÌ¿¡ ¹æ¼ÛÅë½Å½ÉÀÇÀ§¿øÈ¸´Â ¹æ¼Û½ÉÀÇ±ÔÁ¤ Á¦27Á¶(Ç°À§À¯Áö) Á¦5È£¿¡ µû¶ó “¼ÛÇØ°¡ ¾Æ¹«¸® ±¹¹ÎÀûÀ¸·Î ¸¹Àº ¾ÖÁ¤À» ¹Þ´Â ±¹¹Î MCÀÌÁö¸¸ ¹æ¼ÛÀÎÀÌ´Ï±î ÁÖÀÇ¸¦ È¯±â½ÃÅ³ ÇÊ¿ä´Â ÀÖ°Ú´Ù°í »ý°¢ÇÑ´Ù”¸ç ±Ç°í ÀÇ°ßÀ» ³»·È´Ù.
¾Õ¼ ¹æ¼Û¿¡¼ ¼ÛÇØ´Â Ãâ¿¬ÀÚÀÎ ÃÊµîÇÐ»ýÀ» µÚ·Î µ¹¾Æ¼°Ô ÇÏ¿© ¼º±âºÎºÐÀ» ¸¸Áö´Â µíÇÑ Çàµ¿À» Çß°í ÀÌ¿¡ Âü°¡ÀÚ°¡ “¹¹ÇÏ¼¼¿ä, Áö±Ý?”ÀÌ¶ó°í ¹¯ÀÚ “°íÃß ¸¸Á³´Ù”¶ó¸ç “¿©ÀÚ ³ë·¡¸¦ Àß ºÎ¸£±æ·¡ ³»°¡ Á» ¸¸Á®ºÃ´Ù”°í ´äÇß´Ù.
¼Ò½ÄÀÌ ¾Ë·ÁÁöÀÚ ´©¸®²ÛµéÀº “¾Æ´Ï, ³²ÀÇ ¼º±â´Â ¿Ö ¸¸Á®?” “¾î¸£½Åµé Àú·± Çàµ¿ÇÏ´Â °Å ³Ê¹« ¾Æ¹«·¸Áöµµ ¾Ê°Ô »ý°¢ÇØ¼ ¹®Á¦ÀÎ µí” “¿©ÀÚ ³ë·¡¸¦ Àß ºÎ¸£´Â °Å¶û ±×°Å¶û ¹«½¼ »ó°ü”µîÀÇ ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >