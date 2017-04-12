°æ»óÀÏº¸¸¦ ½ÃÀÛÆäÀÌÁö·Î ¤ý Áñ°ÜÃ£±â
ÀüÃ¼±â»ç | ±â»ç¸ð¾Æº¸±â | µ¶ÀÚÅõ°í | ±â»çÁ¦º¸ | ¾Ë¸² | È­ÃË | ºÎ°í | ¸ðÁý | ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
  • ´º½º
  • °æÁ¦
  • ¿¬¿¹
  • ¶óÀÌÇÁ
  • ¿ÀÇÇ´Ï¾ð
  • ±âÈ¹Æ¯Áý
  • ½ºÆ÷Ã÷
  • Æ÷Åä
ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.4.12 ¼ö 20:33
¿¬¿¹/½Ã»ç
°í¿µÅÂ Ã¼Æ÷ ¼Ò½Ä¿¡ ¹Ú»ç¸ð ¡°¹Ý¶õÀ½¸ðÁË·Î »çÇü½ÃÄÑ¶ó¡±
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2017.04.12  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   
¡ã °í¿µÅÂ(41) Àü ´õºí·çK »ó¹«°¡ ¾Ë¼±¼öÀç ¹× »ç±â ÇøÀÇ·Î °ËÂû¿¡ Ã¼Æ÷µÅ Á¶»ç¸¦ ¹Þ°í ÀÖ´Â °¡¿îµ¥ ¹Ú±ÙÇý Àü ´ëÅë·ÉÀ» ÁöÁöÇÏ´Â ¹Ú»ç¸ð È¸¿øµéÀÌ °í¿µÅÂ¸¦ ¹Ý¶õÀ½¸ðÁË·Î Ã³¹úÇÏ¶ó°í ÁÖÀåÇÏ°í ³ª¼¹´Ù. È¨ÆäÀÌÁö Ä¸Ã³.

°í¿µÅÂ(41) Àü ´õºí·çK »ó¹«°¡ ¾Ë¼±¼öÀç ¹× »ç±â ÇøÀÇ·Î °ËÂû¿¡ Ã¼Æ÷µÅ Á¶»ç¸¦ ¹Þ°í ÀÖ´Â °¡¿îµ¥ ¹Ú±ÙÇý Àü ´ëÅë·ÉÀ» ÁöÁöÇÏ´Â ¹Ú»ç¸ð È¸¿øµéÀÌ °í¿µÅÂ¸¦ ¹Ý¶õÀ½¸ðÁË·Î Ã³¹úÇÏ¶ó°í ÁÖÀåÇÏ°í ³ª¼¹´Ù.

°ËÂû Æ¯º°¼ö»çº»ºÎ´Â Ã¼Æ÷¿µÀåÀ» ¹ßºÎ¹Þ¾Æ 11ÀÏ Àú³á °í¾¾¸¦ Ã¼Æ÷ÇØ ÇöÀç ¼­¿ïÁß¾ÓÁö°Ë¿¡¼­ Á¶»ç ÁßÀÌ¶ó°í ¹àÇû´Ù. Æ¯º°¼ö»çº»ºÎ´Â Ã¼Æ÷½ÃÇÑÀÌ ¸¸·áµÇ´Â 48½Ã°£ ÀÌ³»¿¡ Ãß°¡ Á¶»ç¸¦ ÇÑ µÚ °í¾¾¿¡ ´ëÇØ ±¸¼Ó¿µÀåÀ» Ã»±¸ÇÒ ¹æÄ§ÀÌ´Ù.

°í¾¾ÀÇ Ã¼Æ÷¸¦ µÎ°í ÀÏ°¢¿¡¼­ ‘±ä±ÞÃ¼Æ÷°¡ ºÎ´çÇÏ´Ù’´Â ÁöÀûÀÌ È®»êµÇÀÚ °ËÂû ÃøÀº “°í¾¾°¡ ¼ö»ç±â°ü ¿¬¶ô¿¡ ÀÀÇÏÁö ¾Ê¾Æ Ã¼Æ÷¿µÀåÀ» ¹ßºÎ¹Þ¾Æ ÁýÇàÇÑ °ÍÀÌÁö ±ä±ÞÃ¼Æ÷´Â ¾Æ´Ï´Ù”¶ó°í ¹Ý¹ÚÇß´Ù. 

°í¾¾ Ãø º¯·ÐÀº ‘¹ÎÁÖ»çÈ¸¸¦ À§ÇÑ º¯È£»ç¸ðÀÓ’(¹Îº¯) ¼Ò¼Ó ±è¿ë¹Î º¯È£»ç(¹ý¹«¹ýÀÎ ¾çÀç)°¡ ¸Ã°í ÀÖ´Ù. ±è¿ë¹Î º¯È£»ç´Â ÀÌ³¯ ¿ÀÀü tbs ¶óµð¿À¿¡¼­ Ã¼Æ÷°¡ ºÎ´çÇÏ´Ù°í ÁÖÀåÇÏ¸ç ¹ý¿ø¿¡ Ã¼Æ÷ÀûºÎ½ÉÀ» Ã»±¸ÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ¶ó°í ¹àÇû´Ù.

Ã¼Æ÷ÀûºÎ½ÉÀÌ¶õ ¼ö»ç±â°üÀÇ Ã¼Æ÷°¡ ºÎ´çÇÏ°Å³ª Ã¼Æ÷ÇÒ »çÀ¯°¡ ¼Ò¸êÇß´Ù°í ÆÇ´ÜµÉ ¶§ ¹ý¿ø¿¡ ¼®¹æÇØÁÙ °ÍÀ» ¿ä±¸ÇÏ´Â ÀýÂ÷´Ù.

ÇÑÆí ±×µ¿¾È °í¿µÅÂ¿¡ ´ëÇÑ ¼ö»ç¸¦ ¿ä±¸ÇØ¿Ô´ø ¹Ú»ç¸ð È¸¿øµéÀº ´Ù¾çÇÑ ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´Ù.

ÀÏºÎ È¸¿øµéÀº °í¿µÅÂ Ã¼Æ÷ ¼Ò½Ä¿¡ ±â»µÇÏ¸ç °í¿µÅÂ¸¦ ¹Ý¶õÀ½¸ðÁË·Î Ã³¹úÇØ¾ß µÈ´Ù°í ÁÖÀåÇß´Ù. ±×·¯³ª ´Ù¸¥ È¸¿øµéÀº ¿Ö Áö±Ý °í¿µÅÂ°¡ Ã¼Æ÷µÆ´À³Ä¸¦ µÎ°í °¢Á¾ À½¸ð·ÐÀ» ÆîÄ¡°í ÀÖ´Ù.

ÇÑ È¸¿øÀº “°í¿µÅÂ¸¦ ÀÌ¿ëÇØ¼­ ¹Ú ´ëÅë·É´Ô²² ¶Ç ¾î¶² ÁË¸¦ µÚÁý¾î ¾º¿ì·Á´Â °ÍÀÌ ¾Æ´Ñ°¡ ÀÇ½É½º·´´Ù”°í ¸»Çß´Ù. ¶Ç ´Ù¸¥ È¸¿øÀº “È¤½Ã ´Ù¸¥ÁË¸¦ ¾ûº¡´ýº¡ ³Ñ¾î°¥·Á ¾ÆÁÖ ÀÛÀº ÁË¸íÀ¸·Î ±â¼ÒÇÑ °èÈ¹Àû ±â¼Ò°¡ ¾Æ´ÑÁö ÀÇ½É½º·´´Ù”°í ÁÖÀåÇß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >


ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸® µÚ·Î°¡±â À§·Î°¡±â
iconÀÎ±â±â»ç
  • À¯³ªÀÌÆ¼µå Ç×°ø, ÇÇ Èê¸®´Â ¾Æ½Ã¾È ½Â°´ °­Á¦·Î ºñÇà±â¿¡¼­ ²ø¾î³» Ãæ°Ý
  • ¾ÈÃ¶¼ö µþ ¾È¼³Èñ, Àç»ê°ø°³°ÅºÎ ¡®ÀÇÈ¤¡¯¡¦¾î¸°½ÃÀý ¸ð½Àº¸´Ï ¡°¾öÄ£µþ¡±
  • ¾ÈÃ¶¼ö ÀÌ¹ø¿£ ½ÅÃµÁö ¡®³í¶õ¡¯¡¦¡°ÁöÁöÀ² ¿À¸£´Ï, ³í¶õµµ ´Ã¾î³ª³×¡±
  • ¾ÈÃ¶¼ö Á¶Æø ¿¬·ç¼³, ÀÕµû¸¥ ¹®ÀçÀÎ Á¶Æø ¿¬·ç¼³ ¡®Áø½Ç°ø¹æ¡¯¡¦¡°JCÃ»³â È¤Àº Á¶Æø¡±
  • ¡®µæ³à¡¯ ÀÌ¿ë´ë º¯¼ö¹Ì, ºñ¹Ð¿­¾Ö ´ç½Ã À¯Ãâ»çÁø ÀçÁ¶¸í¡¦¡°´Þ´Þ ±×ÀÚÃ¼¡±
    • À¯³ªÀÌÆ¼µå Ç×°ø, ÇÇ Èê¸®´Â ¾Æ½Ã¾È ½Â°´ °­Á¦·Î ºñÇà±â¿¡¼­ ²ø¾î³» Ãæ°Ý À¯³ªÀÌÆ¼µå Ç×°ø, ÇÇ Èê¸®´Â ¾Æ½Ã¾È ½Â°´ °­Á¦·Î ºñÇà±â¿¡¼­ ²ø¾î³» Ãæ°Ý
    ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
    ·Î±×ÀÎ
    - ÀÇ°ß¾²±â´Â ·Î±×ÀÎÈÄ¿¡ °¡´ÉÇÏ¸ç,200ÀÚ±îÁö ¾²½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. (ÇöÀç 0 byte / ÃÖ´ë 400byte)
    - ¿å¼³µî ÀÎ½Å°ø°Ý¼º ±ÛÀº »èÁ¦ ÇÕ´Ï´Ù. [¿î¿µ¿øÄ¢]
    ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
    ÃÖ±ÙÀÎ±â±â»ç
    1
    À¯³ªÀÌÆ¼µå Ç×°ø, ÇÇ Èê¸®´Â ¾Æ½Ã¾È ½Â°´ °­Á¦·Î ºñÇà±â¿¡¼­ ²ø¾î³» Ãæ°Ý
    2
    ¡®µæ³à¡¯ ÀÌ¿ë´ë º¯¼ö¹Ì, ºñ¹Ð¿­¾Ö ´ç½Ã À¯Ãâ»çÁø ÀçÁ¶¸í¡¦¡°´Þ´Þ ±×ÀÚÃ¼¡±
    3
    ¾ÈÃ¶¼ö, µþ ¾È¼³Èñ Àç»ê ³í¶õ ÀÏÃà¡¦¡°ÇöÀç 1¾ï1200¸¸¿ø+ÀÚµ¿Â÷ 1´ë »Ó¡±
    4
    ¾ÈÃ¶¼ö ¡°µþ Àç»ê ÈÄº¸ µî·Ï ¶§ °ø°³ÇÏ·Á°í ÁØºñÇØ³ù´Ù¡±¡¦¿À´Ã °ø°³ÇÏ³ª?
    5
    ÇÑ±¹ÀåÇÐÀç´Ü, ¿¹¼úÃ¼À°ºñÀüÀåÇÐ»ç¾÷ ÀåÇÐ»ý ½ÅÃ»±â°£ ¿¬Àå¡¦¼±¹ßµÉ ½Ã ´Ù¾çÇÑ ÇýÅÃ ÁÖ¾îÁ®
    6
    ¡®À¯³ªÀÌÆ¼µå Ç×°ø »ç°Ç¡¯ ¹æ¼ÛÇÏ¸ç ¿ôÀ½ ÅÍÆ®¸° À¯¸í ÄÚ¹Ìµð¾ð Áö¹Ì Å°¸á
    7
    ºÏÇÑ ¾Õ¿¡¼­ ÇÏ³ª µÈ ÇÑ¡¤Áß¡¦ñé »çµå´Â ¿©ÀüÈ÷ ¹Ý´ë, »çµå º¸º¹Àº?
    8
    ¾ÈÃ¶¼ö µþ Àç»ê°ø°³, ½Åµ¿¿í ¡°¹®ÀçÀÎ, º­·è ÀâÀ¸·Á´Ù ÃÊ°¡»ï°£ ÅÂ¿î ²Ã¡±
    9
    À¯³ªÀÌÆ¼µå Ç×°ø ¿À¹öºÎÅ· »ç°Ç, ÀÎÁ¾Â÷º°ÀÎ°¡ ¾Æ´Ñ°¡?¡¦½Â°´ ¹Ù´Ú ±âµµ·Ï ¸¸µé±âµµ ÇØ
    10
    ´©¸®²Ûµé ¡°Ú¸Ç×°ø»ç ÀÌ¾î ¾Æ½Ã¾Æ³ªµµ ºÒ¸ÅÇØ¾ß µÅ?¡±¡¦°©ÀÚ±â ¾Æ½Ã¾Æ³ª´Â ¿Ö?
    ´Þ¸®ÀÇ ±×¸²ÀÌ »ì¾Æ ¿òÁ÷ÀÎ´Ù
    ¿ï»ê Áß±¸ ¹®È­ÀÇÀü´ç, 12ÀÏ ¡®¿ÀÆä¶ó ¾Æ¸®¾ÆÀÇ ¹ã¡¯ »ó¿µ
    ½Å¸í³ª´Â Å¸¾Ç ÆÛÆ÷¸Õ½ºÀÇ Áø¼ö
    ÇÁ¶û½º ÆÄ¸®¿¡¼­ È°µ¿ ÁßÀÎ ¿ï»ê Ãâ½Å ¾öµµÇö ÀÛ°¡, ÆÄ¸®Áö¼º°ú...
    Â÷°©°í »è¸·ÇÑ Çö´ëÀÎÀÇ ÃÊ»ó

    ½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý°íÃæÃ³¸®ÀÎ¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀÇ¤ýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ýÃ»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
    ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
    Copyright © 2011 °æ»óÀÏº¸. All rights reserved. mail to webmaster@ksilbo.co.kr