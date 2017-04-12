°í¿µÅÂ Ã¼Æ÷ ¼Ò½Ä¿¡ ¹Ú»ç¸ð ¡°¹Ý¶õÀ½¸ðÁË·Î »çÇü½ÃÄÑ¶ó¡±

|
|
|
|¡ã °í¿µÅÂ(41) Àü ´õºí·çK »ó¹«°¡ ¾Ë¼±¼öÀç ¹× »ç±â ÇøÀÇ·Î °ËÂû¿¡ Ã¼Æ÷µÅ Á¶»ç¸¦ ¹Þ°í ÀÖ´Â °¡¿îµ¥ ¹Ú±ÙÇý Àü ´ëÅë·ÉÀ» ÁöÁöÇÏ´Â ¹Ú»ç¸ð È¸¿øµéÀÌ °í¿µÅÂ¸¦ ¹Ý¶õÀ½¸ðÁË·Î Ã³¹úÇÏ¶ó°í ÁÖÀåÇÏ°í ³ª¼¹´Ù. È¨ÆäÀÌÁö Ä¸Ã³.
°í¿µÅÂ(41) Àü ´õºí·çK »ó¹«°¡ ¾Ë¼±¼öÀç ¹× »ç±â ÇøÀÇ·Î °ËÂû¿¡ Ã¼Æ÷µÅ Á¶»ç¸¦ ¹Þ°í ÀÖ´Â °¡¿îµ¥ ¹Ú±ÙÇý Àü ´ëÅë·ÉÀ» ÁöÁöÇÏ´Â ¹Ú»ç¸ð È¸¿øµéÀÌ °í¿µÅÂ¸¦ ¹Ý¶õÀ½¸ðÁË·Î Ã³¹úÇÏ¶ó°í ÁÖÀåÇÏ°í ³ª¼¹´Ù.
°ËÂû Æ¯º°¼ö»çº»ºÎ´Â Ã¼Æ÷¿µÀåÀ» ¹ßºÎ¹Þ¾Æ 11ÀÏ Àú³á °í¾¾¸¦ Ã¼Æ÷ÇØ ÇöÀç ¼¿ïÁß¾ÓÁö°Ë¿¡¼ Á¶»ç ÁßÀÌ¶ó°í ¹àÇû´Ù. Æ¯º°¼ö»çº»ºÎ´Â Ã¼Æ÷½ÃÇÑÀÌ ¸¸·áµÇ´Â 48½Ã°£ ÀÌ³»¿¡ Ãß°¡ Á¶»ç¸¦ ÇÑ µÚ °í¾¾¿¡ ´ëÇØ ±¸¼Ó¿µÀåÀ» Ã»±¸ÇÒ ¹æÄ§ÀÌ´Ù.
°í¾¾ÀÇ Ã¼Æ÷¸¦ µÎ°í ÀÏ°¢¿¡¼ ‘±ä±ÞÃ¼Æ÷°¡ ºÎ´çÇÏ´Ù’´Â ÁöÀûÀÌ È®»êµÇÀÚ °ËÂû ÃøÀº “°í¾¾°¡ ¼ö»ç±â°ü ¿¬¶ô¿¡ ÀÀÇÏÁö ¾Ê¾Æ Ã¼Æ÷¿µÀåÀ» ¹ßºÎ¹Þ¾Æ ÁýÇàÇÑ °ÍÀÌÁö ±ä±ÞÃ¼Æ÷´Â ¾Æ´Ï´Ù”¶ó°í ¹Ý¹ÚÇß´Ù.
°í¾¾ Ãø º¯·ÐÀº ‘¹ÎÁÖ»çÈ¸¸¦ À§ÇÑ º¯È£»ç¸ðÀÓ’(¹Îº¯) ¼Ò¼Ó ±è¿ë¹Î º¯È£»ç(¹ý¹«¹ýÀÎ ¾çÀç)°¡ ¸Ã°í ÀÖ´Ù. ±è¿ë¹Î º¯È£»ç´Â ÀÌ³¯ ¿ÀÀü tbs ¶óµð¿À¿¡¼ Ã¼Æ÷°¡ ºÎ´çÇÏ´Ù°í ÁÖÀåÇÏ¸ç ¹ý¿ø¿¡ Ã¼Æ÷ÀûºÎ½ÉÀ» Ã»±¸ÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ¶ó°í ¹àÇû´Ù.
Ã¼Æ÷ÀûºÎ½ÉÀÌ¶õ ¼ö»ç±â°üÀÇ Ã¼Æ÷°¡ ºÎ´çÇÏ°Å³ª Ã¼Æ÷ÇÒ »çÀ¯°¡ ¼Ò¸êÇß´Ù°í ÆÇ´ÜµÉ ¶§ ¹ý¿ø¿¡ ¼®¹æÇØÁÙ °ÍÀ» ¿ä±¸ÇÏ´Â ÀýÂ÷´Ù.
ÇÑÆí ±×µ¿¾È °í¿µÅÂ¿¡ ´ëÇÑ ¼ö»ç¸¦ ¿ä±¸ÇØ¿Ô´ø ¹Ú»ç¸ð È¸¿øµéÀº ´Ù¾çÇÑ ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´Ù.
ÀÏºÎ È¸¿øµéÀº °í¿µÅÂ Ã¼Æ÷ ¼Ò½Ä¿¡ ±â»µÇÏ¸ç °í¿µÅÂ¸¦ ¹Ý¶õÀ½¸ðÁË·Î Ã³¹úÇØ¾ß µÈ´Ù°í ÁÖÀåÇß´Ù. ±×·¯³ª ´Ù¸¥ È¸¿øµéÀº ¿Ö Áö±Ý °í¿µÅÂ°¡ Ã¼Æ÷µÆ´À³Ä¸¦ µÎ°í °¢Á¾ À½¸ð·ÐÀ» ÆîÄ¡°í ÀÖ´Ù.
ÇÑ È¸¿øÀº “°í¿µÅÂ¸¦ ÀÌ¿ëÇØ¼ ¹Ú ´ëÅë·É´Ô²² ¶Ç ¾î¶² ÁË¸¦ µÚÁý¾î ¾º¿ì·Á´Â °ÍÀÌ ¾Æ´Ñ°¡ ÀÇ½É½º·´´Ù”°í ¸»Çß´Ù. ¶Ç ´Ù¸¥ È¸¿øÀº “È¤½Ã ´Ù¸¥ÁË¸¦ ¾ûº¡´ýº¡ ³Ñ¾î°¥·Á ¾ÆÁÖ ÀÛÀº ÁË¸íÀ¸·Î ±â¼ÒÇÑ °èÈ¹Àû ±â¼Ò°¡ ¾Æ´ÑÁö ÀÇ½É½º·´´Ù”°í ÁÖÀåÇß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >