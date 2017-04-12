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13ÀÏ ¿ÀÈÄ 8½Ã Áöµå·¡°ï(G-DRAGON)ÀÇ ¼Ö·Î ÄÜ¼Æ® ‘G-DRAGON 2017 CONCERT: Ù½÷Ã’ÀÇ Æ¼ÄÏÀÌ ¿Á¼ÇÆ¼ÄÏ¿¡¼ ´Üµ¶À¸·Î ¿ÀÇÂÇÑ´Ù.
°ø°³µÈ Áöµå·¡°ïÀÇ ¼Ö·Î ÄÜ¼Æ® Æ÷½ºÅÍ´Â ¸Ô¹°À» »Ñ·Á³õÀº µíÇÑ ¹è°æÀÌ ÄÜ¼Æ® Å¸ÀÌÆ²ÀÎ ‘Ù½÷Ã’¿Í ¾î¿ì·¯Á® ÀÌ¹ø °ø¿¬ ÄÜ¼ÁÆ®¿¡ ´ëÇÑ È£±â½ÉÀ» ÀÚ±ØÇÏ°í ÀÖ´Ù.
Æ¯È÷ ÃÖ±Ù Áöµå·¡°ïÀÌ SNS¸¦ ÅëÇØ ÀÚ½ÅÀÇ ¾î¸° ½ÃÀý »çÁø°ú ºÎ¸ð´Ô°ú ÇÔ²²ÇÑ »çÁøµéÀ» ÇÏ³ª¾¿ °ø°³ÇØ¿Â ¸¸Å ÀÌ¹ø ÄÜ¼Æ®ÀÇ ÄÜ¼ÁÆ®°¡ ¾î¸° ½ÃÀý°ú °ü·ÃµÈ °ÍÀÏÁöµµ ¸ð¸¥´Ù°í ÃßÃøÇÏ°í ÀÖ´Ù.
ÀÌ¹ø ‘¸ðÅÂ’ ÄÜ¼Æ®´Â 2009³â ‘Shine a light’, 2013³â ¿ùµåÅõ¾î ÄÜ¼Æ® ‘One of a Kind’¿¡ ÀÌÀº 3¹øÂ° ¼Ö·Î ÄÜ¼Æ®ÀÌ´Ù.
Áö³ÇØ µ¥ºß 10ÁÖ³â ÀÌÈÄ °¡Áö´Â Ã¹ ¼Ö·Î ÄÜ¼Æ®ÀÎ ¸¸Å ¾î¶² È·ÁÇÏ°í ¸ÚÁø ÆÛÆ÷¸Õ½º·Î ¹«´ë¸¦ Ã¤¿ïÁö ±â´ë°¡ ¸ð¾ÆÁø´Ù.
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±¹³» ÃÖÁ¤»ó ÀÎ±â ¾ÆÀÌµ¹ Áöµå·¡°ïÀÇ ÄÜ¼Æ®ÀÎ ¸¸Å ÇÇ Æ¢±â´Â Æ¼ÄÏÆÃ, ÇÇÄÏÆÃÀÌ ¿¹»óµÇ´Â °¡¿îµ¥ ÆÒµé »çÀÌ¿¡¼± Æ¼ÄÏÆÃ¿¡ ¼º°øÇÏ±â À§ÇÑ ´Ù¾çÇÑ ÆÁÀÌ °øÀ¯µÇ°í ÀÖ´Ù.
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