À¯³ªÀÌÆ¼µå »ç°Ç, ¡°°øÇ× °æÂû Å×ÀÌÀú°Ç »ç¿ëÇÏ·Á Çß´Ù¡±¡¦¸ñ°ÝÀÚ »õ Áø¼ú ³ª¿Í

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12ÀÏ(ÇöÁö½Ã°£) CNNÀº ¶Ç ´Ù¸¥ ¸ñ°ÝÀÚÀÎ Á¦ÀÌ½Ã ¾È½ºÆÅ(Jayse Anspach)°ú ÀÎÅÍºä¸¦ °¡Á³´Ù. ¸¶Âù°¡Áö·Î 3411Æí¿¡ Å¸°í ÀÖ´ø Á¦ÀÌ½Ã´Â »ç°Ç ´ç½Ã ÇÇÇØ ³²¼º°ú ¾ó¸¶ ¶³¾îÁöÁö ¾ÊÀº ÀÚ¸®¿¡ ¾É¾Æ ÀÖ¾î ½Â¹«¿ø°ú ÇÇÇØ ³²¼ºÀÇ ´ëÈ¸¦ µéÀ» ¼ö ÀÖ¾ú´Ù°í ¹àÇû´Ù.
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