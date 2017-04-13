À¯³ªÀÌÆ¼µå »ç°Ç, ¡°°øÇ× °æÂû Å×ÀÌÀú°Ç »ç¿ëÇÏ·Á Çß´Ù¡±¡¦¸ñ°ÝÀÚ »õ Áø¼ú ³ª¿Í

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.4.13 ¸ñ 00:37
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½ÂÀÎ 2017.04.13  
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½Â°´ °­Á¦Åð°Å »ç°Ç°ú ÀÎÁ¾Â÷º° ³í¶õ¿¡ ÈÛ½ÎÀÎ ¹Ì±¹ÀÇ À¯³ªÀÌÆ¼µå Ç×°ø »ç°ÇÀ» µÎ°í »õ·Î¿î ¸ñ°ÝÀÚ Áø¼úÀÌ ³ª¿Í ÀÌ¸ñÀÌ ÁýÁßµÇ°í ÀÖ´Ù.

»ç°Ç ´ç½Ã À¯³ªÀÌÆ¼µå 3411Æí Ç×°ø±â¿¡ Å¸°í ÀÖ¾ú´ø ¹Ì¼Ð ·¹ÀÎÁî(Michell Rains)´Â ¼¼ ¸íÀÇ °øÇ× °æÂû Áß ÇÑ ¸íÀÌ ÇÇÇØ ³²¼º¿¡°Ô Å×ÀÌÀú°ÇÀ¸·Î Àü±â Ãæ°ÝÀ» °¡ÇÏ·Á ÇßÀ¸¸ç ±× Àå¸éÀ» ÇÚµåÆù Ä«¸Þ¶ó·Î ÃÔ¿µÇß´Ù°í ¹àÇû´Ù.

±×·¯³ª ÇÇÇØ ³²¼ºÀÌ ²ø·Á ³ª°£ Á÷ÈÄ ½ÃÄ«°í °øÇ× °æÂûÀÌ ±×ÀÇ ÈÞ´ëÆùÀ» ¾Ð¼öÇÏ¸ç ¼ö»ç¸¦ ¹æÇØÇÒ °æ¿ì Ã¼Æ÷ÇÏ°Ú´Ù°í À¸¸§ÀåÀ» ³õ¾Ò´Ù°í ¹Ì¼ÐÀº Áõ¾ðÇß´Ù.

12ÀÏ(ÇöÁö½Ã°£) CNNÀº ¶Ç ´Ù¸¥ ¸ñ°ÝÀÚÀÎ Á¦ÀÌ½Ã ¾È½ºÆÅ(Jayse Anspach)°ú ÀÎÅÍºä¸¦ °¡Á³´Ù. ¸¶Âù°¡Áö·Î 3411Æí¿¡ Å¸°í ÀÖ´ø Á¦ÀÌ½Ã´Â »ç°Ç ´ç½Ã ÇÇÇØ ³²¼º°ú ¾ó¸¶ ¶³¾îÁöÁö ¾ÊÀº ÀÚ¸®¿¡ ¾É¾Æ ÀÖ¾î ½Â¹«¿ø°ú ÇÇÇØ ³²¼ºÀÇ ´ëÈ­¸¦ µéÀ» ¼ö ÀÖ¾ú´Ù°í ¹àÇû´Ù.

Á¦ÀÌ½ÃÀÇ Áõ¾ð¿¡ µû¸£¸é Ç×°ø»ç Ãø¿¡¼­ ÇÇÇØ ³²¼º¿¡°Ô ºñÇà±â¿¡¼­ ³»·ÁÁÖ±æ ºÎÅ¹ÇßÀ» ¶§ ±×¿Í ±×ÀÇ ¾Æ³»´Â ¿äÃ»À» ¹Þ¾ÆµéÀÌ·Á Çß´Ù. ÇÏÁö¸¸ À¯³ªÀÌÆ¼µå¿¡¼­ Á¦°øÇØÁÖ´Â ´ÙÀ½ ºñÇà±â Ãâ¹ßÀÌ ¿ÀÈÄ 2½Ã 30ºÐ ÀÌ¶ó´Â °É ¾Ë°í´Â È¯ÀÚ¿ÍÀÇ ¿¹¾à ¶§¹®¿¡ °á±¹ ³»¸®±æ °ÅÀýÇÑ °ÍÀÌ´Ù.

»õ ¸ñ°ÝÀÚ Áø¼úÀÌ Ãß°¡·Î ¾Ë·ÁÁö¸é¼­ ´©¸®²ÛµéÀº À¯³ªÀÌÆ¼µå Ç×°ø»çÀÇ ÁøÁ¤¼º ÀÖ´Â »ç°ú¿Í ÇØ¸íÀÌ ÇÊ¿äÇÏ´Ù°í ÀÔÀ» ¸ð¾Ò´Ù.

¶Ç »ç°Ç Á÷ÈÄ ¸î ¸î ¹Ì ¾ð·Ð»ç¿¡¼­ ÇÇÇØ ³²¼ºÀÇ °³ÀÎ»ç¸¦ µéÃç³»¸ç ¸¶Ä¡ ÇÇÇØ ³²¼ºÀÌ ¾ïÁö¸¦ ºÎ¸®°í ³­µ¿À» ÇÇ¿î °ÍÃ³·³ º¸µµÇØ »ç°ÇÀÇ º»ÁúÀ» Èå¸®°í ÀÖ´Â ÇàÀ§¸¦ ¸ØÃç¾ß ÇÑ´Ù°í ÁöÀûÇß´Ù.

´©¸®²ÛµéÀº “¸¶Ä¡ ÇÇÇØ ³²¼ºÀÌ Ã³À½ºÎÅÍ ¾ïÁö ºÎ¸®¸ç ³­µ¿ÇÇ¿î °ÍÃ³·³ È£µµÇÏ´Âµ¥ ÀÌ¹ø¿¡ ³ª¿Â Áõ¾ðÀ¸·Î ³²ÀÚ°¡ ÀÌ¼ºÀûÀ¸·Î ´ëÃ³ÇÏ·Á Çß´Ù´Â °Ô Áõ¸íµÆ´Ù” “Ç×°ø»ç Ãø¿¡¼± ÀÚ²Ù ¿À¹öºÎÅ·À¸·Î ¸ô¾Æ°¡¸ç Ã¥ÀÓÀ» È¸ÇÇÇÏ·Á°í¸¸ ÇÑ´Ù” “Å×ÀÌÀú°ÇÀ» ¾²°í ÇÒ »óÈ²ÀÌ ¾Æ´Ñµ¥ Å×ÀÌÀú°ÇÀ» ¾²·Á Çß´Ù´Ï Ãæ°Ý” “¾Ë¸é ¾Ë¼ö·Ï ÃÖ¾ÇÀÇ Ç×°ø»ç”µîÀÇ ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

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