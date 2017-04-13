ÇÏÅÂ°æ ¡°¹®ÀçÀÎ ¾Æµé, ¼­·ù½É»ç ¸éÁ¦¡¦¾ÆµéÀº Æ¯Çý¿ÕÀÚ, ¾Æ¹öÁö´Â °í¼Ò¿Õ¡±

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.4.13 ¸ñ 15:43
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ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2017.04.13  
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ÇÏÅÂ°æ ¹Ù¸¥Á¤´ç ÀÇ¿øÀº 13ÀÏ ¹®ÀçÀÎ ´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç ´ëÅë·É ÈÄº¸ÀÇ ¾ÆµéÀÌ ÇÑ±¹°í¿ëÁ¤º¸¿ø ¼­·ù½É»ç ¸éÁ¦ Æ¯Çý¸¦ ´©·È´Ù°í ÁÖÀåÇß´Ù.

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±×´Â “ÇÑ±¹°í¿ëÁ¤º¸¿ø ³»ºÎ ¹®¼­¿¡ µû¸£¸é ¿¬±¸Á÷ ÀÀ½ÃÀÚ¿¡ ´ëÇØ¼­¸¸ ¼­·ù½É»ç¸¦ ÇÏ°í ´ëºÎºÐ ³»ºÎ °è¾àÁ÷ÀÌ¾ú´ø ÀÏ¹ÝÁ÷ ÀÀ½ÃÀÚ´Â Àü¿ø ¸éÁ¢ ±âÈ¸¸¦ ºÎ¿©ÇÑ´Ù°í µÅ ÀÖ´Ù”¸ç “¹® ÈÄº¸ ¾ÆµéÀ» Æ÷ÇÔÇÑ 2¸íÀÇ ¿ÜºÎ ÀÀ½ÃÀÚ´Â ³»ºÎ °è¾àÁ÷ÀÌ ¾Æ´Ñµ¥µµ ¼­·ù½É»ç°¡ ¸éÁ¦µÇ´Â Æ¯Çý¸¦ ¹Þ¾Ò´Ù”°í ÁöÀûÇß´Ù.

ÀÌ¾î “½ÇÁ¦·Î ´ç½Ã ¿¬±¸Á÷ ºÐ¾ß´Â ¼­·ù½É»ç °úÁ¤¿¡¼­ ¿ÜºÎ ÀÀ½ÃÀÚ 6¸í Áß 4¸íÀÌ ¼­·ù½É»ç¿¡¼­ ¶³¾îÁ³´Âµ¥ (¹® ÈÄº¸ ¾ÆµéÀ» Æ÷ÇÔÇÑ) ÀÏ¹ÝÁ÷ ¿ÜºÎ ÀÀ½ÃÀÚ´Â ¼­·ù½É»ç ¾øÀÌ 2¸í ¸ðµÎ Åë°úµÆ´Ù”°í °­Á¶Çß´Ù.

±×·¯¸é¼­ “¹® ÈÄº¸ ¾ÆµéÀÇ Ã¤¿ëÀº Ã¤¿ë°ø°íºÎÅÍ ÃÖÁ¾ ÀÔ»ç±îÁö ¾î´À ÇÏ³ª ±ò²ûÇÑ ±¸¼®ÀÌ ¾ø¾ú´Ù”¸ç “¹® ÈÄº¸´Â µµÀúÈ÷ ÇØ¸íÀÌ ¾È µÇ´Ï ¹®Á¦Á¦±â ÇÑ »ç¶÷À» °í¼ÒÇÏ°í ÀÖ´Ù”°í ÁÖÀåÇß´Ù.

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ÇÑÆí ¿À´Ã Á¦±âµÈ ÀÇÈ¤¿¡ ´ëÇØ ¹® ÈÄº¸ ÃøÀº “ÇÏ ÀÇ¿øÀÇ ÁÖÀåÀº »ó½Ä¿¡ ºÎÇÕÇÏÁö ¾Ê´Â´Ù”¸ç “¼­·ù½É»ç¸¦ °ÅÄ¡Áö ¾Ê°í ±×³É Åë°úÇß´Ù¸é 2007³â °¨»ç ´ç½Ã ¹®Á¦ Á¦±â°¡ µÆÀ» °Í”ÀÌ¶ó°í ¹Ý¹ÚÇß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

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