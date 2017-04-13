±ºÀÎ±Ç¼¾ÅÍ ¡°À°±º, µ¿¼º¾Ö ±ºÀÎ »öÃâ À§ÇØ À§ÀåÀáÀÔ, ÇãÀ§Áø¼ú °­¿ä¡±

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.4.13 ¸ñ 15:43
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ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2017.04.13  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   
¡ã ±ºÀÎ±Ç¼¾ÅÍ´Â 13ÀÏ ¿ÀÀü ÀÌÇÑ¿­±â³ä°ü¿¡¼­ ±âÀÚÈ¸°ßÀ» ¿­°í À°±ºÀÌ ÀåÁØ±Ô À°±ºÂü¸ðÃÑÀåÀÇ Áö½Ã ¾Æ·¡ µ¿¼º¾ÖÀÚ ±ºÀÎµéÀ» À§ÀåÀáÀÔ, ÇãÀ§Áø¼ú °­¿ä µîÀÇ ¹ÝÀÎ±ÇÀûÀÎ ¹æ¹ýÀ» ÀÌ¿ëÇØ »öÃâÇÏ°í ¼ö»çÇß´Ù°í ÁÖÀåÇß´Ù. ±×·¯³ª ±ºÀº Àå ÃÑÀåÀÌ ±×·¯ÇÑ Áö½Ã¸¦ ³»¸° ÀûÀÌ ¾ø´Ù°í °­ÇÏ°Ô ¹Ý¹ßÇß´Ù. ¿¬ÇÕ´º½º Á¦°ø.

±ºÀÎ±Ç¼¾ÅÍ´Â 13ÀÏ ¿ÀÀü ÀÌÇÑ¿­±â³ä°ü¿¡¼­ ±âÀÚÈ¸°ßÀ» ¿­°í À°±ºÀÌ ÀåÁØ±Ô À°±ºÂü¸ðÃÑÀåÀÇ Áö½Ã ¾Æ·¡ µ¿¼º¾ÖÀÚ ±ºÀÎµéÀ» ¹ÝÀÎ±ÇÀûÀÎ ¹æ¹ýÀ» ÀÌ¿ëÇØ »öÃâÇÏ°í ¼ö»çÇß´Ù°í ÁÖÀåÇß´Ù.

±×·¯³ª ±ºÀº Àå ÃÑÀåÀÌ ±×·¯ÇÑ Áö½Ã¸¦ ³»¸° ÀûÀÌ ¾ø´Ù°í °­ÇÏ°Ô ¹Ý¹ßÇß´Ù.

±ºÀÎ±Ç¼¾ÅÍ´Â ÀÌ³¯ ±âÀÚÈ¸°ß¿¡¼­ “Àå ÃÑÀåÀÌ µ¿¼º¾ÖÀÚ ±ºÀÎÀ» »öÃâÇØ ±ºÇü¹ý Á¦92Á¶6Ç× ÃßÇàÁË¿¡ µû¶ó Ã³¹úÇÒ °ÍÀ» Áö½ÃÇß´Ù´Â Á¦º¸¸¦ º¹¼öÀÇ ÇÇÇØÀÚµéÀ» ÅëÇØ ÀÔ¼öÇß´Ù”°í ¹àÇû´Ù.

±ºÀÎ±Ç¼¾ÅÍ¿¡ µû¸£¸é À°±º ¼ö»ç´ë´Â Àå ÃÑÀåÀÇ Áö½Ã ¾Æ·¡ Ã¼°èÀûÀ¸·Î µ¿¼º¾ÖÀÚ ±ºÀÎµéÀ» ¼ö»çÇßÀ¸¸ç A4¿ëÁö 400¿©Àå¿¡ ÀÌ¸£´Â °³ÀÎÁ¤º¸¸¦ È®º¸ÇÏ°í µ¿¼º¾ÖÀÚ·Î ÃßÁ¤µÇ´Â ¼ö½Ê¸íÀÇ ±ºÀÎ »çÁøÀ» ÀÎ¼âÇÏ¿© ´ÙÂ¥°íÂ¥ ¼ö»ç ´ë»óÀÚµéÀ» Ã£¾Æ°¬´Ù. ±×¸®°í´Â ¼ö»ç ´ë»óÀÚµé¿¡°Ô “µ¿¼º¾ÖÀÚÀÎ °ÍÀ» ´Ù ¾Ë°í ¿ÔÀ¸´Ï ¼ÖÁ÷È÷ ¸»ÇØ¶ó. ÀÌ¹Ì ³Ê¿Í ¼º°ü°è Çß´Ù°í Áõ¾ðÇÑ »ç¶÷ÀÌ ÀÖ´Ù”¸ç °­¾ÐÀûÀ¸·Î ÀÚ¹é ºÐÀ§±â¸¦ Á¶¼ºÇß´Ù.

»Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó ¼ö»ç ´ë»óÀÚµéÀÇ ÇÚµåÆùÀ» ¹Ý°­Á¦·Î »¯¾î ÇÚµåÆù ¿¬¶ôÃ³¿¡ ÀúÀåµÈ ÀÌ¸§µéÀ» ÇÏ³ª¾¿ Â¤À¸¸ç µ¿¼º¾ÖÀÚ ±ºÀÎÀ» Áö¸ñÇÒ °ÍÀ» °­¿äÇÏ±âµµ Çß´Ù.

±ºÀÎ±Ç¼¾ÅÍ ÃøÀº “À°±º ¼ö»çÆÀÀÌ ¼ö»ç¼±»ó¿¡ ¿Ã¸° ÀÌµé Áß 20~30¸í ¾ÈÆÆÀ» ÀÔ°ÇÇÏ°Ú´Ù´Â ¸ñÇ¥¸¦ Àâ¾Ò´Ù´Â Á¤º¸¸¦ ÀüÇØµé¾ú´Ù”¸ç “ÀÌ »ç°Ç°ú °ü·ÃÇØ ÇÇÇØÀÚ 15¸íÀÇ Áø¼úÀ» È®º¸Çß´Ù”°í ¼³¸íÇß´Ù.

±ºÀÎ±Ç¼¾ÅÍ °ü°èÀÚ´Â “ÇÇÇØÀÚµé Áø¼ú¿¡ µû¸£¸é À°±ºÀº ¼º°ü°èÀÇ ¹°ÀûÁõ°Åµµ ¾øÀÌ µ¿¼º¾ÖÀÚ µ¥ÀÌÆ® ¾ÖÇÃ¸®ÄÉÀÌ¼Ç µî¿¡ ÀáÀÔÇØ µ¿¼º¾ÖÀÚ ±ºÀÎÀ» ½Äº°ÇÑ µÚ ¼ö»ç ´ë»óÀ» ¼±Á¤Çß´Ù”¸ç “¼º Á¤Ã¼¼º ¸¸À¸·Î ¼ö»ç¸¦ °³½ÃÇÑ °ÍÀº Â÷º° ÇàÀ§ÀÌÀÚ ¹ÝÀÎ±ÇÀû ÇàÀ§”¶ó°í ºñÆÇÇß´Ù.

¶Ç À°±º ¼ö»çÆÀÀÌ ¼º°ü°è ¶§ ¼ºÇâ°ú Ã¼À§, ÄÜµ¼»ç¿ë ¿©ºÎ, Ã¹°æÇè ½Ã±â, ¼º Á¤Ã¼¼º ÀÎÁö ½ÃÁ¡ µî ±ºÇü¹ý»ó ÃßÇàÁËÀÇ ±¸¼º¿ä°Ç°ú ÀüÇô ¹«°üÇÑ ¼ºÈñ·ÕÀû Áú¹®À¸·Î ¼ö»ç ´ë»óÀÚµéÀÇ »ç»ýÈ°À» Ä§ÇØÇÏ°í ¼ºÀû ¼öÄ¡½ÉÀ» À¯¹ßÇß´Ù°í °­Á¶Çß´Ù.

±ºÀÎ±Ç¼¾ÅÍ °ü°èÀÚ´Â “Áø¼úÀ» È®º¸ÇÑ ÇÇÇØÀÚ 1¸íÀº Áõ°Å ÀÎ¸ê ¹× µµÁÖÀÇ ¿ì·Á°¡ ¾øÀ½¿¡µµ ºÒ±¸ÇÏ°í ÀÌ³¯ ¿ÀÀü 8½Ã 45ºÐ ÃâÀå µµÁß Ã¼Æ÷¿µÀåÀÌ ¹ßºÎÇØ Ã¼Æ÷µÆ´Ù”¸ç “º¯È£ÀÎÀÌ Á¢°ßÀ» °¡±â À§ÇØ ÇÇÇØÀÚ¿Í ÅëÈ­¸¦ ¿ä±¸ÇßÀ¸³ª ¼±ÀÓ°è°¡ µµÂøÇÏÁö ¾Ê¾Ò´Ù´Â ÀÌÀ¯·Î Á¢°ßÀ» °ÅºÎÇØ, Á¢°ß±Ç Ä§ÇØ ÇàÀ§°¡ ¹ß»ýÇß´Ù”°í ¹àÇû´Ù.

ÀÌ¹ø »çÅÂ¿¡ ´ëÇØ ±ºÀÎ±Ç¼¾ÅÍ´Â “±ºÀÇ ¼ö»ç±â´ÉÀÌ Á¤»óÀûÀ¸·Î ÀÛµ¿ÇÏÁö ¾ÊÀ½À» ¿©½ÇÈ÷ º¸¿©ÁÖ¸ç ±º»ç¹ý¿ø ¿ª½Ã ÇÑÅë¼ÓÀ¸·Î ºñ»ó½ÄÀÇ ±¼·¹¿¡¼­ ¹þ¾î³ªÁö ¸øÇßÀ½À» º¸¿©ÁÖ°í ÀÖ´Ù”¸ç “°¡È¤ÇàÀ§¿Í ¼º¹üÁË¿¡´Â ´«À» °¨°í ¾Ö±ÄÀº µ¿¼º¾ÖÀÚ »öÃâ¿¡¸¸ ¿­À» ¿Ã¸®°í ÀÖ´Ù”°í °­·ÂÇÏ°Ô ºñ³­Çß´Ù.

¶Ç “¼ºÀû ÁöÇâ¿¡ ´ëÇÑ À°±ºÀÇ Ãµ¹ÚÇÑ ÀÎ½ÄÀ» º¸¿©ÁÖ°í Áö¼ÓÀûÀÎ À§Çå ½Ãºñ¿¡ ÈÖ¸»¸®´Â ±ºÇü¹ý 92Á¶6Ç×ÀÌ µ¿¼º¾ÖÀÚ ±ºÀÎ »öÃâ µî¿¡ ¾Ç¿ëµÉ ¼ö ÀÖÀ½À» Áõ¸íÇÏ´Â »ç·Ê”¶ó¸ç Àå ÃÑÀåÀÌ Ã¥ÀÓÀ» Áö°í »çÅðÇÒ °ÍÀ» ÃË±¸Çß´Ù.

±×·¯³ª À°±ºÀº ÀÌ¿¡ ´ëÇØ ´ëÇØ Àå ÃÑÀåÀÌ ÇØ´ç Áö½Ã¸¦ ³»¸° ÀûÀÌ ¾ø¾úÀ¸¸ç ¼ö»ç°úÁ¤¿¡¼­ ÀÎ±ÇÄ§ÇØµµ ¾ø¾ú´Ù°í ÀÇÈ¤À» Àü¸é ºÎÀÎÇÏ°í ³ª¼¹´Ù.

À°±ºÀº ÀÌ³¯ ¹Ý¹ÚÀÚ·á¸¦ ³»°í “Çö¿ª Àåº´ÀÌ µ¿¼º ±ºÀÎ°ú ¼º°ü°è¸¦ ÇÏ´Â °ÍÀº ÇöÇà ¹ý·üÀ» À§¹ÝÇÑ ÇàÀ§·Î ±ºÀÌ¶ó´Â °øµ¿»çÈ¸ÀÇ °ÇÀüÇÑ »ç»ýÈ°°ú ±º ±â°­ÀÌ¶ó´Â Æ¯¼ö¼ºÀ» °í·ÁÇØ ±ºÇü¹ý»ó ‘ÃßÇàÁË’·Î Ã³¹úÇÏ°í ÀÖ´Ù”°í ¹àÇû´Ù.

À°±º ÃøÀº “À°±º Áß¾Ó¼ö»ç´ÜÀº ¼Ò¼È³×Æ®¿öÅ©¼­ºñ½º(SNS)»ó¿¡ Çö¿ª±ºÀÎÀÌ µ¿¼º±ºÀÎ°ú ¼º°ü°è¸¦ ÇÏ´Â µ¿¿µ»óÀ» °ÔÀçÇÑ °ÍÀ» ÀÎÁöÇØ »ç½Ç°ü°è¸¦ È®ÀÎÇß°í °ü·ÃÀÚµéÀ» ½Äº°ÇØ °ü·Ã ¹ý·É¿¡ ÀÇ°Å Çü»çÀÔ°ÇÇØ Á¶»ç Áß”ÀÌ¶ó¸ç “±º³» µ¿¼º¾Ö Àåº´¿¡ ´ëÇØ¼± °ü·Ã ¹ý·É¿¡ ÀÇ°ÅÇØ ½Å»ó ºñ¹ÐÀ» º¸ÀåÇÏ´Â µî ÀÎ±ÇÀÌ Ä§ÇØ¹ÞÁö ¾Êµµ·Ï ³ë·ÂÇÏ°í ÀÖ´Ù”°í ÁÖÀåÇß´Ù.

ÇÑÆí ¼Ò½ÄÀÌ ¾Ë·ÁÁöÀÚ ´©¸®²ÛµéÀº “ÀÎ±ÇÀÌ ¾îµð±îÁö ¶³¾îÁö·Á°í ÀÌ·¯³ª” “µ¿¼º¾ÖÀÚ¶ó´Â ÀÌÀ¯¸¸À¸·Î »öÃâÇÏ°í Ã³¹úÇÏ´Ù´Ï ±×·³ ¾ÖÃÊ¿¡ ±º´ë´Â ¿Ö º¸³»´ÂÁö” “¹ÝÀÎ·ûÀûÀÎ ÇàÀ§¿¡ °æ¾ÇÀ» ±ÝÄ¡ ¸øÇÏ°Ú³×. ³»°¡ Áö±Ý ¹» º»°Å¾ß” “¼º¹üÁË°¡ ÀÏ¾î³µ´Ù¸é ¸¶¶¥È÷ Ã³¹úÇØ¾ß ÇÏÁö¸¸ µ¿¼º¾ÖÀÚ¶ó´Â °Í¸¸À¸·Î ¼ö»çÇØ¼­ Ã³¹úÇÑ´Ù°í?”µîÀÇ ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

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  • ¾ÈÃ¶¼ö µþ ¾È¼³Èñ, Àç»ê°ø°³°ÅºÎ ¡®ÀÇÈ¤¡¯¡¦¾î¸°½ÃÀý ¸ð½Àº¸´Ï ¡°¾öÄ£µþ¡±
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  • ¡®°áÈ¥¼³¡¯ ¹ÚÀ¯Ãµ ¡°°áÈ¥ ¸Â´Ù¡± VS ³²¾çÀ¯¾÷ ¿Ü¼Õ³à È²ÇÏ³ª ¡°»ç½Ç ¾Æ´Ï´Ù¡±¡¦¡°¾ù°¥¸° °ø¹æ Áø½ÇÀº?¡±
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    1
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    2
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    3
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