¡®°áÈ¥¼³¡¯ ¹ÚÀ¯Ãµ ¡°°áÈ¥ ¸Â´Ù¡± VS ³²¾çÀ¯¾÷ ¿Ü¼Õ³à È²ÇÏ³ª ¡°»ç½Ç ¾Æ´Ï´Ù¡±¡¦¡°¾ù°¥¸° °ø¹æ Áø½ÇÀº?¡±

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È²ÇÏ³ª´Â “±âÀÚµéÀÌ ¹®Á¦°¡ ¸¹¿¡¿ä. Á¦°¡ ÀÏ³âÀüºÎÅÍ »ç±Í´ø ³²ÀÚ°¡ ÀÖ¾ú±º¿ä”¶ó¸ç “±×¸®°í Á¦°¡ ¿Â¶óÀÎ¼îÇÎ¸ôÀ» ÇÏ´Â ±º¿ä. Àúµµ ¸ô¶ú´ø ÀúÀÇ ÀÌ¾ß±âµé”ÀÌ¶ó°í ºÒÆíÇÑ ½É°æÀ» µå·¯³Â´Ù.
ÀÌ¾î “ÀÏ³âµ¿¾È »ç±Ï³²ÀÚµµ ¾ø±¸ »ç½Çµµ ¾Æ´Ñ°É ±â»çÈÇÏµð´Ï ³î¶ó¿ï »ÓÀÌ´Ù” ¸ç “Àú ÀÛ³â¿¡µµ Èûµé¾ú´Âµ¥ ¿ÃÇØ´Â Á» ÆíÇÏ°Ô Æò¹üÇÏ°Ô »ì°ÔÇØÁÖ¼¼¿ä”¶ó°í °áÈ¥¼³À» ºÎÀÎÇß´Ù.
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