ÇÏ´Ï ¾çÆÄÂ©, ´çÈ²ÇØ ÄÚ¹ÍÇ¥Á¤ ¡®ÇÙ±Í¿©¿ò¡¯¡¦ÀåÀçÀÎ ¡°¾öÃ»³ª°Ô ±Í¿±´õ¶ó¡±

|
|
|
|¡ã °¡¼ö EXID ÇÏ´Ï°¡ ¡®ÄÃÅõ¼î¡¯¿¡¼ ¾çÆÄÂ©ÀÌ ¾ð±ÞµÅ ÀçÁ¶¸í ¹Þ°í ÀÖ´Ù. ¡®EXIDÀÇ Äî¹æ - »ýÀÏ»óÀ» ºÎÅ¹ÇØ¡¯ V¾Û ÇÑ Àå¸é Ä¸Ã³.
°¡¼ö EXID ÇÏ´Ï°¡ ‘ÄÃÅõ¼î’¿¡¼ ¾çÆÄÂ©ÀÌ ¾ð±ÞµÅ ÀçÁ¶¸í ¹Þ°í ÀÖ´Ù.
ÇÏ´Ï´Â 13ÀÏ ¹æ¼ÛµÈ SBSÆÄ¿öFM ‘µÎ½ÃÅ»Ãâ ÄÃÅõ¼î’¿¡ °¡¼ö ÀåÀçÀÎ°ú Ãâ¿¬ÇØ È·ÁÇÑ ÀÔ´ãÀ» °ú½ÃÇß´Ù.
Æ¯È÷ ÀÌ³¯ ÀåÀçÀÎÀº ÇÏ´Ï¿¡°Ô “¾çÆÄ ¿òÂ©ÀÌ¶ó°í ÇÏ´Ï ¾¾ ¾öÃ»³ª°Ô ±Í¿©¿î°Ô ÀÖ´õ¶ó”°í ¸»ÇØ ´«±æÀ» ²ø¾ú´Ù.
ÀåÀçÀÎÀÇ ¹ß¾ð ÈÄ ÀÌ³¯ ¿Â¶óÀÎÆ÷ÅÐ»çÀÌÆ® ½Ç½Ã°£°Ë»ö¾î¿¡´Â ‘ÇÏ´Ï ¾çÆÄÂ©’ÀÌ »óÀ§±Ç¿¡ ·©Å©µÇ´Â µî Å« °ü½ÉÀ» ¹Þ¾Ò´Ù.
ÇÏ´ÏÀÇ ¾çÆÄÂ©Àº Áö³ ‘EXIDÀÇ Äî¹æ - »ýÀÏ»óÀ» ºÎÅ¹ÇØ’ V¾Û¿¡¼ ¾çÆÄ¸¦ ÀÚ¸£´Ù ¼ÕÀÌ º£ÀÏ »óÈ²¿¡¼ ±ôÂ¦ ³î¶ó ÄÚ¹ÍÇÑ Ç¥Á¤À» Áþ°í È£ÅÁÇÑ ¿ôÀ½À» ÀüÇÑ Àå¸éÀ» ¸»ÇÑ´Ù.
ÀÌ¸¦ º» ÆÒµéÀº “°¨Á¤Ç¥Çö ´ë¹Ú” “ÁøÁ¤ÇÑ ±Í¿ä¹Ì” “ÁøÂ¥ »ç¶û½º·´´Ù” µîÀÇ ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >