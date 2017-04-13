¡®Áõµµ°¡ÀÚ¡¯ º¸¹° ÁöÁ¤ ºÎ°á¡¦¡®Áõµµ°¡ÀÚ¡¯¸¦ µÑ·¯½Ñ °ø¹æ °úÁ¤Àº?

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¹®ÈÀçÀ§¿øÈ¸ ÃøÀº “Áõµµ°¡ÀÚ µî ÁöÁ¤ ½ÅÃ»µÈ È°ÀÚ´Â ¼Ã¼ ºñ±³, ÁÖÁ¶ ¹× Á¶ÆÇ µî °úÇÐÀû Á¶»ç °á°ú <Áõµµ°¡>¸¦ ÀÎ¼âÇÑ È°ÀÚ·Î º¸±â ¾î·Æ´Ù”¸ç “¹æ»ç¼º Åº¼Ò¿¬´ë ÃøÁ¤À» ºñ·ÔÇÑ °úÇÐÀû ºÐ¼®¿¡ µû¸£¸é Áõµµ°¡ÀÚ°¡ °í·Á½Ã´ë¿¡ ¸¸µç ±Ý¼ÓÈ°ÀÚÀÏ °¡´É¼ºÀº ÀÖÀ¸³ª, ÃâÃ³¿Í ¼ÒÀå °æÀ§°¡ ºÒºÐ¸íÇØ ¸íÈ®ÇÏ°Ô °í·Á ±Ý¼ÓÈ°ÀÚ·Î ÆÇ´ÜÇÏ±â´Â ¾î·Æ´Ù”°í ¼³¸íÇß´Ù.
‘Áõµµ°¡ÀÚ’´Â ÇöÁ¸ÇÏ´Â ¼¼°è¿¡¼ °¡Àå ¿À·¡µÈ ±Ý¼ÓÈ°ÀÚ ¸ñÆÇÀÎ¼â¹°ÀÎ Á÷Áö½ÉÃ¼¿äÀý(ÀÌÇÏ Á÷Áö)º¸´Ù ÃÖ¼Ò 138³â ÀÌ»óÀ» ¾Õ¼´Â ÃÖ°í(õÌÍ¯) ±Ý¼ÓÈ°ÀÚ·Î ÃßÁ¤µÇ¾î ¿Ô´Ù.
¼ÁöÇÐÀÚÀÎ °æºÏ´ë ³²±ÇÈñ ±³¼ö°¡ 2010³â Ã³À½ ‘Áõµµ°¡ÀÚ’ÀÇ Á¸Àç¸¦ ¹ßÇ¥Çß´Ù. ´ç½Ã ³² ±³¼ö´Â ¼¿ï ÀÎ»çµ¿ °í¹Ì¼ú ÄÃ·º¼ÇÀÎ ´Ùº¸¼º°í¹Ì¼úÀÌ ¼ÒÀåÇÑ ±Ý¼ÓÈ°ÀÚ 100¿© Á¡À» ºÐ¼®ÇÑ °á°ú ÀÌ Áß 12Á¡ÀÌ 1377³â È°ÀÚº»À¸·Î °£ÇàµÈ Á÷Áöº¸´Ù ÈÎ¾À ¾Õ¼± 13¼¼±â ÃÊÀÇ ±Ý¼ÓÈ°ÀÚÀÎ ‘Áõµµ°¡ÀÚ’ÀÓÀ» È®ÀÎÇß´Ù°í ¹àÇû´Ù.
‘Áõµµ°¡ÀÚ’´Â 2011³â ¹®ÈÀçÃ»¿¡ º¸¹° ÁöÁ¤ ½ÅÃ» µÆÀ¸³ª ÁøÀ§ ÆÇº° ¿©ºÎ¸¦ µÎ°í °ø¹æÀÌ ¿À°¬´Ù.
¹®ÈÀçÃ», ¹®ÈÀçÀ§¿øÈ¸´Â 2012³â ‘Áõµµ°¡ÀÚ’ ¾È°ÇÀ» º¸°íÇÏ°í ‘Áõµµ°¡ÀÚ’ÀÇ ÃâÃ³°¡ ºÒºÐ¸íÇÏ°í Á¶»ç ¿¬±¸ ÇÊ¿ä¼º µîÀ» ÀÌÀ¯·Î µé¾î ÁöÁ¤ ÃßÁøÀ» º¸·ùÇß´Ù.
ÀÌÈÄ 7¿©³â°£ÀÇ °ø¹æ ³¡¿¡ °á±¹ 13ÀÏ Áõµµ°¡ÀÚÀÇ ±¹°¡ÁöÁ¤¹®ÈÀç ÁöÁ¤½ÅÃ» °ÇÀ» ½ÉÀÇÇÑ °á°ú ºÎ°áµÆ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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