°æ»óÀÏº¸¸¦ ½ÃÀÛÆäÀÌÁö·Î ¤ý Áñ°ÜÃ£±â
ÀüÃ¼±â»ç | ±â»ç¸ð¾Æº¸±â | µ¶ÀÚÅõ°í | ±â»çÁ¦º¸ | ¾Ë¸² | È­ÃË | ºÎ°í | ¸ðÁý | ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
  • ´º½º
  • °æÁ¦
  • ¿¬¿¹
  • ¶óÀÌÇÁ
  • ¿ÀÇÇ´Ï¾ð
  • ±âÈ¹Æ¯Áý
  • ½ºÆ÷Ã÷
  • Æ÷Åä
ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.4.13 ¸ñ 20:11
¿¬¿¹/½Ã»ç
³×Æ¼Áð ¼ö»ç´ë ÀÚ·Î ¡°»óÇÏÀÌ»øºñÁö ¾ð·ÐÇÃ·¹ÀÌ¡¦°è¾à ±Ý¾×¸¸ Áö±ÞÇÏ¸é µÅ¡±
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2017.04.13  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   
¡ã ¼¼¿ùÈ£ ÀÎ¾ç¿¡ ¼º°øÇÑ Áß±¹ »óÇÏÀÌ»øºñÁö°¡ Áö¿¬ºñ¿ë µî 1000¾ï¿øÀ» Ãß°¡·Î Áö±ÞÇØ´Þ¶ó°í ¿äÃ»ÇÑ °ÍÀ» µÎ°í ÀÚ·Î°¡ “»óÇÏÀÌ»øºñÁö°¡ ¾ð·ÐÇÃ·¹ÀÌ¸¦ Çß´Ù”°í °­ÇÏ°Ô ºñÆÇÇÏ°í ³ª¼¹´Ù. SNSÄ¸Ã³.

¼¼¿ùÈ£ ÀÎ¾ç¿¡ ¼º°øÇÑ Áß±¹ »óÇÏÀÌ»øºñÁö°¡ Áö¿¬ºñ¿ë µî 1000¾ï¿øÀ» Ãß°¡·Î Áö±ÞÇØ´Þ¶ó°í ¿äÃ»ÇÑ °ÍÀ» µÎ°í ÀÚ·Î°¡ “»óÇÏÀÌ»øºñÁö°¡ ¾ð·ÐÇÃ·¹ÀÌ¸¦ Çß´Ù”°í °­ÇÏ°Ô ºñÆÇÇÏ°í ³ª¼¹´Ù.

ÀÚ·Î´Â “»óÇÏÀÌ»øºñÁö°¡ ‘µ·ÀÌ ¾Æ´Ñ ¸í¼ºÀ» À§ÇØ ÃÖ¼±À» ´ÙÇß´Ù’°í ¾ð·ÐÇÃ·¹ÀÌ ÇÑ ¼À”ÀÌ¶ó¸ç “Á¤ºÎ´Â °è¾àÇÑ °Í¸¸ Áö±ÞÇÏ¸é µÈ´Ù. ±¸Ã¼ÀûÀÎ °è¾à ³»¿ëÀ» ±¹¹Î¿¡°Ô °ø°³ÇÏ¶ó”°í ÁÖÀåÇß´Ù.

13ÀÏ ÇØ¾ç¼ö»êºÎ¿¡ µû¸£¸é ´çÃÊ 2015³â 8¿ù »óÇÏÀÌ»øºñÁö¿Í °è¾àÇÒ ´ç½Ã ÃÊ±â °è¾à¾×Àº 851¾ï¿øÀÌ¾ú´Ù.

±×·¯³ª ÀÌÈÄ ¼¼¿ùÈ£¸¦ µé¾î ¿Ã¸± ¶§ ¹Ì¼ö½ÀÀÚ À¯½ÇÀ» ¸·±â À§ÇØ ÇØÀú¸é¿¡ ¼³Ä¡ÇÑ 3£í ³ôÀÌÀÇ »ç°¢Ææ½º ¼³Ä¡ ºñ¿ë(60¾ï¿ø), ¼¼¿ùÈ£ Æ¯Á¶À§°¡ 2015³â 11¿ù ¼¼¿ùÈ£¸¦ Á÷Á¢ Á¶»çÇÏ´Â µ¿¾È »óÇÏÀÌ»øºñÁö°¡ Ã¶¼öÇß´Ù µ¹¾Æ¿Â ºñ¿ë(5¾ï¿ø) µîÀº Á¤ºÎ¿¡¼­ Áö±ÞÇÏ±â·Î ¼öÁ¤°è¾àÀ» Ã¼°áÇÏ¸ç °è¾à ±Ý¾×Àº ÃÑ 916¾ï¿øÀÌ µÆ´Ù.

ÀÎ¾ç ºñ¿ëÀº °¢ ´Ü°èº°·Î ³ª´² Áö±ÞÇÏ±â·Î °áÁ¤µÆ´Ù. ÀÜÁ¸À¯ Á¦°Å·À¯½Ç¹æÁö µî 1´Ü°è ÀÛ¾÷À» ¿Ï·áÇÏ¸é 213¾ï¿ø(25%), ÀÎ¾ç·ÁöÁ¤Àå¼Ò Á¢¾È µî 2´Ü°è¸¦ ¸¶Ä¡¸é 468¾ï¿ø(55%), À°»ó°ÅÄ¡·º¸°í¼­ Á¦Ãâ µî 3´Ü°è±îÁö ¹«»çÈ÷ ³¡³»¸é ³ª¸ÓÁö 170¾ï¿ø(20%)À» Â÷·Ê·Î Áö±ÞÇÏ´Â ¹æ½ÄÀÌ´Ù.

ÀÎ¾ç Áö¿¬½Ã ºñ¿ëÀº ¿øÄ¢ÀûÀ¸·Î »óÇÏÀÌ»øºñÁöÃø ºÎ´ãÀÌ¸ç Àá¼öºÎ ºÎ»ó µî °¢Á¾ »ç°Ç·»ç°í¿¡ ´ëÇØ¼­µµ ÁÖ¹«°üÃ»ÀÇ ‘Áß´ëÇÑ °ú½Ç’ÀÌ ÀÖÀ» ¶§¸¦ Á¦¿ÜÇÏ°í´Â »óÇÏÀÌ»øºñÁö ÃøÀÌ ¸ðµç ¼ÕÇØ¸¦ ¹è»óÇÏ±â·Î °è¾àÇß´Ù.

±×·¯³ª ¼öÁßÀÛ¾÷ÀÌ ¿¹»óº¸´Ù ÈÎ¾À º¹ÀâÇÏ°í ¾î·Á¿ü´øµ¥´Ù ¼¼¿ùÈ£ È­¹°Ä­ C·Dµ¥Å©ÀÇ ±â¸§Á¦°Å¿Í ¼¼¿ùÈ£ ¼±¹ÌºÎºÐ ÇØÀú¸éÀ» ±¼ÂøÇØ ¸®ÇÁÆÃºöÀ» ¼³Ä¡ÇÏ´Â °úÁ¤¿¡ ¸¹Àº ½Ã°£ÀÌ ¼Ò¿äµÇ¸ç °á±¹ ¼±Ã¼ÀÎ¾çÀº ÀÛ¾÷Âø¼ö 613ÀÏ ¸¸ÀÎ Áö³­ 11ÀÏ ¿Ï·áµÆ´Ù.

»óÇÏÀÌ»øºñÁöÃøÀº ¼¼¿ùÈ£ ÀÎ¾ç °úÁ¤¿¡¼­ ÃÑ 2800¾ï¿øÀÌ µé¾ú´Ù°í ÁÖÀåÇÏ¸ç ±âÁ¸ °è¾à±Ý¿¡ 1000¾ï¿øÀ» Ãß°¡·Î Áö±ÞÇØÁÖ±æ ¿ä±¸Çß´Ù.

ÇÏÁö¸¸ Á¤ºÎ´Â °è¾à»ó ‘¹ßÁÖÃ» Áö½Ã’¿Í ‘ºÒ°¡Ç×·ÂÀÇ °æ¿ì’¸¸ ºñ¿ëÀ» ´õ ÁÖ±â·Î ±âÁ¸¿¡ ÇÕÀÇÇÑ ¸¸Å­ ¼¼¿ùÈ£ ¹Ù´Ú¿¡ ¸®ÇÁÆÃºöÀ» ¼³Ä¡ÇÏ¸é¼­ ¼±¹ÌºÎºÐÀÇ ÇØÀú¸é ±¼ÂøÀ¸·Î ´Ã¾î³­ ºñ¿ëÀ¸·Î 300¾ï¿ø Á¤µµ¸¸ ´õ Áö±ÞÇÏ°Ú´Ù´Â ÀÔÀåÀ» °í¼öÇÏ°í ÀÖ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

ÇØ¼öºÎ °ü°èÀÚ´Â “ÇöÀç ¿¹»ê °ü°èºÎÃ³, »óÇÏÀÌ»øºñÁö¿Í Çù»óÀ» ÁøÇà ÁßÀÎ¸¸Å­ Á¶¸¸°£ Ãß°¡ ºñ¿ëÀÌ °áÁ¤µÉ °Í”ÀÌ¶ó°í ¸»Çß´Ù.

< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >


ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸® µÚ·Î°¡±â À§·Î°¡±â
iconÀÎ±â±â»ç
  • À¯³ªÀÌÆ¼µå Ç×°ø, ÇÇ Èê¸®´Â ¾Æ½Ã¾È ½Â°´ °­Á¦·Î ºñÇà±â¿¡¼­ ²ø¾î³» Ãæ°Ý
  • ¾ÈÃ¶¼ö µþ ¾È¼³Èñ, Àç»ê°ø°³°ÅºÎ ¡®ÀÇÈ¤¡¯¡¦¾î¸°½ÃÀý ¸ð½Àº¸´Ï ¡°¾öÄ£µþ¡±
  • ¾ÈÃ¶¼ö ÀÌ¹ø¿£ ½ÅÃµÁö ¡®³í¶õ¡¯¡¦¡°ÁöÁöÀ² ¿À¸£´Ï, ³í¶õµµ ´Ã¾î³ª³×¡±
  • ¡®°áÈ¥¼³¡¯ ¹ÚÀ¯Ãµ ¡°°áÈ¥ ¸Â´Ù¡± VS ³²¾çÀ¯¾÷ ¿Ü¼Õ³à È²ÇÏ³ª ¡°»ç½Ç ¾Æ´Ï´Ù¡±¡¦¡°¾ù°¥¸° °ø¹æ Áø½ÇÀº?¡±
  • ¹ÚÀ¯Ãµ ¿¹ºñ½ÅºÎ È²ÇÏ³ª °áÈ¥¼³ ±Ø±¸ ºÎÀÎ¡¦¡°¹ÚÀ¯Ãµ ÁøÂ¥ °áÈ¥ÇÏ´Â °Å ¸Â¾Æ?¡±
    • À¯³ªÀÌÆ¼µå Ç×°ø, ÇÇ Èê¸®´Â ¾Æ½Ã¾È ½Â°´ °­Á¦·Î ºñÇà±â¿¡¼­ ²ø¾î³» Ãæ°Ý À¯³ªÀÌÆ¼µå Ç×°ø, ÇÇ Èê¸®´Â ¾Æ½Ã¾È ½Â°´ °­Á¦·Î ºñÇà±â¿¡¼­ ²ø¾î³» Ãæ°Ý
    ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
    ·Î±×ÀÎ
    - ÀÇ°ß¾²±â´Â ·Î±×ÀÎÈÄ¿¡ °¡´ÉÇÏ¸ç,200ÀÚ±îÁö ¾²½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. (ÇöÀç 0 byte / ÃÖ´ë 400byte)
    - ¿å¼³µî ÀÎ½Å°ø°Ý¼º ±ÛÀº »èÁ¦ ÇÕ´Ï´Ù. [¿î¿µ¿øÄ¢]
    ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
    ÃÖ±ÙÀÎ±â±â»ç
    1
    ¡®°áÈ¥¼³¡¯ ¹ÚÀ¯Ãµ ¡°°áÈ¥ ¸Â´Ù¡± VS ³²¾çÀ¯¾÷ ¿Ü¼Õ³à È²ÇÏ³ª ¡°»ç½Ç ¾Æ´Ï´Ù¡±¡¦¡°¾ù°¥¸° °ø¹æ Áø½ÇÀº?¡±
    2
    ¹ÚÀ¯Ãµ ¿¹ºñ½ÅºÎ È²ÇÏ³ª °áÈ¥¼³ ±Ø±¸ ºÎÀÎ¡¦¡°¹ÚÀ¯Ãµ ÁøÂ¥ °áÈ¥ÇÏ´Â °Å ¸Â¾Æ?¡±
    3
    ¾ÈÃ¶¼ö, ÀÌ¹ø¿£ µ¿»ý ´ëÇÐ ¼ºÀûÁ¶ÀÛ ¡®³í¶õ¡¯¡¦¡°µ·°¡¹æ µé°í ºÎ¸ð°¡ ÇÐ±³ Ã£¾Æ¿Ô´Ù?¡±
    4
    ¡®ÀÎÃµ ÃÊµî»ý »ìÀÎ»ç°Ç¡¯ ¹üÀÎ ¡®Á¶Çöº´¡¯ÀÏ±î?¡¦¾Æ´Ï¸é ¡®»çÀÌÄÚÆÐ½º¡¯?
    5
    ±èÇýÁø ¢¾ ·ù»ó¿í, Ä¿ÇÃ¿îµ¿È­ ½Å°í ¡®´Þ´Þ µ¥ÀÌÆ®¡¯¡¦¡°ÈÆÈÆÇÔ ±×ÀÚÃ¼ Ä¿ÇÃ¡±
    6
    '°áÈ¥¼³' ¹ÚÀ¯Ãµ, '°øÀÍ±Ù¹«ñé' ÆÒ¿¡ Æ÷ÂøµÈ ¸ð½Àº¸´Ï¡¦¡°º¼»ì ¿À¸¥ µí ÅëÅë¡±
    7
    ¡®À¯³ªÀÌÆ¼µå Ç×°ø »ç°Ç¡¯ ¹æ¼ÛÇÏ¸ç ¿ôÀ½ ÅÍÆ®¸° À¯¸í ÄÚ¹Ìµð¾ð Áö¹Ì Å°¸á
    8
    ÇÏÅÂ°æ ¡°13ÀÏ, ¹®ÀçÀÎ ÈÄº¸ ¾Æµé Ã¤¿ë Æ¯Çý ÇÏ³ª ´õ °ø°³¡±
    9
    ¹Ì³ª, 15³â Àü °ú°Å »çÁø º¸´Ï¡¦¡°°°Àº µí ´Ù¸¥ µí, ¹Ì³ªÀÇ ½Ã°£Àº °Å²Ù·Î °¡³×¡±
    10
    ¶á±Ý¾ø´Â ÀÌÅÂÀÓ ¼ºÇü¼³?¡¦¡°´©°¡ºÁµµ ±×³É »ì »« °Í¡±
    ¿ï»ê ¿øµµ½ÉÀÌ °Å´ëÇÑ °¶·¯¸®·Î º¯½ÅÇÑ´Ù
    ´Þ¸®ÀÇ ±×¸²ÀÌ »ì¾Æ ¿òÁ÷ÀÎ´Ù
    ¿ï»ê Áß±¸ ¹®È­ÀÇÀü´ç, 12ÀÏ ¡®¿ÀÆä¶ó ¾Æ¸®¾ÆÀÇ ¹ã¡¯ »ó¿µ
    ½Å¸í³ª´Â Å¸¾Ç ÆÛÆ÷¸Õ½ºÀÇ Áø¼ö
    ÇÁ¶û½º ÆÄ¸®¿¡¼­ È°µ¿ ÁßÀÎ ¿ï»ê Ãâ½Å ¾öµµÇö ÀÛ°¡, ÆÄ¸®Áö¼º°ú...

    ½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý°íÃæÃ³¸®ÀÎ¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀÇ¤ýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ýÃ»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
    ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
    Copyright © 2011 °æ»óÀÏº¸. All rights reserved. mail to webmaster@ksilbo.co.kr