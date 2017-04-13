³×Æ¼Áð ¼ö»ç´ë ÀÚ·Î ¡°»óÇÏÀÌ»øºñÁö ¾ð·ÐÇÃ·¹ÀÌ¡¦°è¾à ±Ý¾×¸¸ Áö±ÞÇÏ¸é µÅ¡±

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¼¼¿ùÈ£ ÀÎ¾ç¿¡ ¼º°øÇÑ Áß±¹ »óÇÏÀÌ»øºñÁö°¡ Áö¿¬ºñ¿ë µî 1000¾ï¿øÀ» Ãß°¡·Î Áö±ÞÇØ´Þ¶ó°í ¿äÃ»ÇÑ °ÍÀ» µÎ°í ÀÚ·Î°¡ “»óÇÏÀÌ»øºñÁö°¡ ¾ð·ÐÇÃ·¹ÀÌ¸¦ Çß´Ù”°í °ÇÏ°Ô ºñÆÇÇÏ°í ³ª¼¹´Ù.
ÀÚ·Î´Â “»óÇÏÀÌ»øºñÁö°¡ ‘µ·ÀÌ ¾Æ´Ñ ¸í¼ºÀ» À§ÇØ ÃÖ¼±À» ´ÙÇß´Ù’°í ¾ð·ÐÇÃ·¹ÀÌ ÇÑ ¼À”ÀÌ¶ó¸ç “Á¤ºÎ´Â °è¾àÇÑ °Í¸¸ Áö±ÞÇÏ¸é µÈ´Ù. ±¸Ã¼ÀûÀÎ °è¾à ³»¿ëÀ» ±¹¹Î¿¡°Ô °ø°³ÇÏ¶ó”°í ÁÖÀåÇß´Ù.
13ÀÏ ÇØ¾ç¼ö»êºÎ¿¡ µû¸£¸é ´çÃÊ 2015³â 8¿ù »óÇÏÀÌ»øºñÁö¿Í °è¾àÇÒ ´ç½Ã ÃÊ±â °è¾à¾×Àº 851¾ï¿øÀÌ¾ú´Ù.
±×·¯³ª ÀÌÈÄ ¼¼¿ùÈ£¸¦ µé¾î ¿Ã¸± ¶§ ¹Ì¼ö½ÀÀÚ À¯½ÇÀ» ¸·±â À§ÇØ ÇØÀú¸é¿¡ ¼³Ä¡ÇÑ 3£í ³ôÀÌÀÇ »ç°¢Ææ½º ¼³Ä¡ ºñ¿ë(60¾ï¿ø), ¼¼¿ùÈ£ Æ¯Á¶À§°¡ 2015³â 11¿ù ¼¼¿ùÈ£¸¦ Á÷Á¢ Á¶»çÇÏ´Â µ¿¾È »óÇÏÀÌ»øºñÁö°¡ Ã¶¼öÇß´Ù µ¹¾Æ¿Â ºñ¿ë(5¾ï¿ø) µîÀº Á¤ºÎ¿¡¼ Áö±ÞÇÏ±â·Î ¼öÁ¤°è¾àÀ» Ã¼°áÇÏ¸ç °è¾à ±Ý¾×Àº ÃÑ 916¾ï¿øÀÌ µÆ´Ù.
ÀÎ¾ç ºñ¿ëÀº °¢ ´Ü°èº°·Î ³ª´² Áö±ÞÇÏ±â·Î °áÁ¤µÆ´Ù. ÀÜÁ¸À¯ Á¦°Å·À¯½Ç¹æÁö µî 1´Ü°è ÀÛ¾÷À» ¿Ï·áÇÏ¸é 213¾ï¿ø(25%), ÀÎ¾ç·ÁöÁ¤Àå¼Ò Á¢¾È µî 2´Ü°è¸¦ ¸¶Ä¡¸é 468¾ï¿ø(55%), À°»ó°ÅÄ¡·º¸°í¼ Á¦Ãâ µî 3´Ü°è±îÁö ¹«»çÈ÷ ³¡³»¸é ³ª¸ÓÁö 170¾ï¿ø(20%)À» Â÷·Ê·Î Áö±ÞÇÏ´Â ¹æ½ÄÀÌ´Ù.
ÀÎ¾ç Áö¿¬½Ã ºñ¿ëÀº ¿øÄ¢ÀûÀ¸·Î »óÇÏÀÌ»øºñÁöÃø ºÎ´ãÀÌ¸ç Àá¼öºÎ ºÎ»ó µî °¢Á¾ »ç°Ç·»ç°í¿¡ ´ëÇØ¼µµ ÁÖ¹«°üÃ»ÀÇ ‘Áß´ëÇÑ °ú½Ç’ÀÌ ÀÖÀ» ¶§¸¦ Á¦¿ÜÇÏ°í´Â »óÇÏÀÌ»øºñÁö ÃøÀÌ ¸ðµç ¼ÕÇØ¸¦ ¹è»óÇÏ±â·Î °è¾àÇß´Ù.
±×·¯³ª ¼öÁßÀÛ¾÷ÀÌ ¿¹»óº¸´Ù ÈÎ¾À º¹ÀâÇÏ°í ¾î·Á¿ü´øµ¥´Ù ¼¼¿ùÈ£ È¹°Ä C·Dµ¥Å©ÀÇ ±â¸§Á¦°Å¿Í ¼¼¿ùÈ£ ¼±¹ÌºÎºÐ ÇØÀú¸éÀ» ±¼ÂøÇØ ¸®ÇÁÆÃºöÀ» ¼³Ä¡ÇÏ´Â °úÁ¤¿¡ ¸¹Àº ½Ã°£ÀÌ ¼Ò¿äµÇ¸ç °á±¹ ¼±Ã¼ÀÎ¾çÀº ÀÛ¾÷Âø¼ö 613ÀÏ ¸¸ÀÎ Áö³ 11ÀÏ ¿Ï·áµÆ´Ù.
»óÇÏÀÌ»øºñÁöÃøÀº ¼¼¿ùÈ£ ÀÎ¾ç °úÁ¤¿¡¼ ÃÑ 2800¾ï¿øÀÌ µé¾ú´Ù°í ÁÖÀåÇÏ¸ç ±âÁ¸ °è¾à±Ý¿¡ 1000¾ï¿øÀ» Ãß°¡·Î Áö±ÞÇØÁÖ±æ ¿ä±¸Çß´Ù.
ÇÏÁö¸¸ Á¤ºÎ´Â °è¾à»ó ‘¹ßÁÖÃ» Áö½Ã’¿Í ‘ºÒ°¡Ç×·ÂÀÇ °æ¿ì’¸¸ ºñ¿ëÀ» ´õ ÁÖ±â·Î ±âÁ¸¿¡ ÇÕÀÇÇÑ ¸¸Å ¼¼¿ùÈ£ ¹Ù´Ú¿¡ ¸®ÇÁÆÃºöÀ» ¼³Ä¡ÇÏ¸é¼ ¼±¹ÌºÎºÐÀÇ ÇØÀú¸é ±¼ÂøÀ¸·Î ´Ã¾î³ ºñ¿ëÀ¸·Î 300¾ï¿ø Á¤µµ¸¸ ´õ Áö±ÞÇÏ°Ú´Ù´Â ÀÔÀåÀ» °í¼öÇÏ°í ÀÖ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
ÇØ¼öºÎ °ü°èÀÚ´Â “ÇöÀç ¿¹»ê °ü°èºÎÃ³, »óÇÏÀÌ»øºñÁö¿Í Çù»óÀ» ÁøÇà ÁßÀÎ¸¸Å Á¶¸¸°£ Ãß°¡ ºñ¿ëÀÌ °áÁ¤µÉ °Í”ÀÌ¶ó°í ¸»Çß´Ù.
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