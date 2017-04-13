È«ÁØÇ¥ ÇâÇØ ¡°³ª¶û ºÙÀÚ. ³­ 1ºÐÀÌ¸é È«ÁØÇ¥ Á¦¾ÐÇÑ´Ù¡±¡¦È£¾ðÀå´ã ÀÇ¿øÀº ´©±¸?

|
|
|
|¡ã Á¤Ã»·¡ ´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç ÀÇ¿øÀÌ 13ÀÏ ÀÚ½ÅÀÇ SNS¸¦ ÅëÇØ È«ÁØÇ¥ ÀÚÀ¯ÇÑ±¹´ç ´ë¼± ÈÄº¸¿¡°Ô ¡°³ª¶û ºÙÀÚ¡±°í µµÀüÀåÀ» ³»¹Ð¾ú´Ù. ¾Õ¼ 13ÀÏ ¿ÀÀü Ã¹ ´ë¼±ÈÄº¸ ÇÕµ¿Åä·ÐÈ¸¿¡¼± È«ÁØÇ¥ ÀÚÀ¯ÇÑ±¹´ç ´ë¼± ÈÄº¸°¡ ¹®ÀçÀÎ ´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç ´ë¼± ÈÄº¸¿Í ¸ÂºÙ¾ú´Ù. SNSÄ¸Ã³.
Á¤Ã»·¡ ´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç ÀÇ¿øÀÌ 13ÀÏ ÀÚ½ÅÀÇ SNS¸¦ ÅëÇØ È«ÁØÇ¥ ÀÚÀ¯ÇÑ±¹´ç ÀÇ¿ø¿¡°Ô “³ª¶û ºÙÀÚ”°í µµÀüÀåÀ» ³»¹Ð¾ú´Ù.
Á¤ ÀÇ¿øÀº 13ÀÏ ÀÌ·ïÁø ´ë¼± ÈÄº¸ Åä·ÐÈ¸ ¾ð·Ð º¸µµ »çÁø°ú ÇÔ²² “È«ÁØÇ¥ ³ª¶û ºÙÀÚ”´Â ±ÛÀ» °ÔÀçÇß´Ù.
Á¤ ÀÇ¿øÀº “³ª´Â È«ÁØÇ¥ 1ºÐÀÌ¸é Á¦¾ÐÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù”¸ç “Åä·ÐÇÏ·¯ ¿ÔÁö ¹ä ¾ê±âÇÏ·¯ ¿Â °ÍÀº ¾Æ´ÏÁö¸¸ ¹¯°Ú´Ù. ¹äÀº ¸Ô°í ¿Ô³Ä?”°í ºñ²¿¾Ò´Ù.
ÀÌ¾î ±×´Â “²Ä¼ö»çÅð·Î °æ³²µµ¹Î ÂüÁ¤±ÇÀ» ¹ÚÅ»ÇÑ È«ÁØÇ¥ Àü Áö»ç¿¡°Ô ¹¯°Ú´Ù. °æ³²µµ¹ÎµéÀÌ ¾Æ¿ì¼ºÄ£´Ù. ³»°¡ ‘ÁØÇ¥’ ³»³ö~”¶ó°í ¸»Çß´Ù.
ÇÑÆí 13ÀÏ Ã¹ ´ë¼±ÈÄº¸ ÇÕµ¿Åä·ÐÈ¸¿¡¼ È«ÁØÇ¥ ÀÚÀ¯ÇÑ±¹´ç ´ë¼± ÈÄº¸¿Í ¹®ÀçÀÎ ´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç ´ë¼± ÈÄº¸¿Í ¸¸³ª Åä·ÐÈ¸¸¦ °¡Á³´Ù. ¾Õ¼ È« ÈÄº¸´Â ¹® ÈÄº¸¿Í Åä·ÐÇÏ¸é 10ºÐ¸¸¿¡ Á¦¾ÐÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù¸ç ÀÚ½Å°¨À» ³»ºñÄ£ Àû ÀÖÀ¸³ª ÀÌ³¯ Åä·ÐÈ¸¿¡¼ È« ÈÄº¸°¡ ¿ÀÈ÷·Á ¹® ÈÄº¸¿¡°Ô ¹Ð·È´Ù´Â Æò°¡°¡ ´ÙºÐÇÏ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >