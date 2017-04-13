°æ»óÀÏº¸¸¦ ½ÃÀÛÆäÀÌÁö·Î ¤ý Áñ°ÜÃ£±â
ÀüÃ¼±â»ç | ±â»ç¸ð¾Æº¸±â | µ¶ÀÚÅõ°í | ±â»çÁ¦º¸ | ¾Ë¸² | È­ÃË | ºÎ°í | ¸ðÁý | ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
  • ´º½º
  • °æÁ¦
  • ¿¬¿¹
  • ¶óÀÌÇÁ
  • ¿ÀÇÇ´Ï¾ð
  • ±âÈ¹Æ¯Áý
  • ½ºÆ÷Ã÷
  • Æ÷Åä
ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.4.13 ¸ñ 20:11
¿¬¿¹/½Ã»ç
È«ÁØÇ¥ ÇâÇØ ¡°³ª¶û ºÙÀÚ. ³­ 1ºÐÀÌ¸é È«ÁØÇ¥ Á¦¾ÐÇÑ´Ù¡±¡¦È£¾ðÀå´ã ÀÇ¿øÀº ´©±¸?
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2017.04.13  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   
¡ã Á¤Ã»·¡ ´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç ÀÇ¿øÀÌ 13ÀÏ ÀÚ½ÅÀÇ SNS¸¦ ÅëÇØ È«ÁØÇ¥ ÀÚÀ¯ÇÑ±¹´ç ´ë¼± ÈÄº¸¿¡°Ô ¡°³ª¶û ºÙÀÚ¡±°í µµÀüÀåÀ» ³»¹Ð¾ú´Ù. ¾Õ¼­ 13ÀÏ ¿ÀÀü Ã¹ ´ë¼±ÈÄº¸ ÇÕµ¿Åä·ÐÈ¸¿¡¼± È«ÁØÇ¥ ÀÚÀ¯ÇÑ±¹´ç ´ë¼± ÈÄº¸°¡ ¹®ÀçÀÎ ´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç ´ë¼± ÈÄº¸¿Í ¸ÂºÙ¾ú´Ù. SNSÄ¸Ã³.

Á¤Ã»·¡ ´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç ÀÇ¿øÀÌ 13ÀÏ ÀÚ½ÅÀÇ SNS¸¦ ÅëÇØ È«ÁØÇ¥ ÀÚÀ¯ÇÑ±¹´ç ÀÇ¿ø¿¡°Ô “³ª¶û ºÙÀÚ”°í µµÀüÀåÀ» ³»¹Ð¾ú´Ù.

Á¤ ÀÇ¿øÀº 13ÀÏ ÀÌ·ïÁø ´ë¼± ÈÄº¸ Åä·ÐÈ¸ ¾ð·Ð º¸µµ »çÁø°ú ÇÔ²² “È«ÁØÇ¥ ³ª¶û ºÙÀÚ”´Â ±ÛÀ» °ÔÀçÇß´Ù.

Á¤ ÀÇ¿øÀº “³ª´Â È«ÁØÇ¥ 1ºÐÀÌ¸é Á¦¾ÐÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù”¸ç “Åä·ÐÇÏ·¯ ¿ÔÁö ¹ä ¾ê±âÇÏ·¯ ¿Â °ÍÀº ¾Æ´ÏÁö¸¸ ¹¯°Ú´Ù. ¹äÀº ¸Ô°í ¿Ô³Ä?”°í ºñ²¿¾Ò´Ù.

ÀÌ¾î ±×´Â “²Ä¼ö»çÅð·Î °æ³²µµ¹Î ÂüÁ¤±ÇÀ» ¹ÚÅ»ÇÑ È«ÁØÇ¥ Àü Áö»ç¿¡°Ô ¹¯°Ú´Ù. °æ³²µµ¹ÎµéÀÌ ¾Æ¿ì¼ºÄ£´Ù. ³»°¡ ‘ÁØÇ¥’ ³»³ö~”¶ó°í ¸»Çß´Ù.

ÇÑÆí 13ÀÏ Ã¹ ´ë¼±ÈÄº¸ ÇÕµ¿Åä·ÐÈ¸¿¡¼­ È«ÁØÇ¥ ÀÚÀ¯ÇÑ±¹´ç ´ë¼± ÈÄº¸¿Í ¹®ÀçÀÎ ´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç ´ë¼± ÈÄº¸¿Í ¸¸³ª Åä·ÐÈ¸¸¦ °¡Á³´Ù. ¾Õ¼­ È« ÈÄº¸´Â ¹® ÈÄº¸¿Í Åä·ÐÇÏ¸é 10ºÐ¸¸¿¡ Á¦¾ÐÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù¸ç ÀÚ½Å°¨À» ³»ºñÄ£ Àû ÀÖÀ¸³ª ÀÌ³¯ Åä·ÐÈ¸¿¡¼­ È« ÈÄº¸°¡ ¿ÀÈ÷·Á ¹® ÈÄº¸¿¡°Ô ¹Ð·È´Ù´Â Æò°¡°¡ ´ÙºÐÇÏ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >


ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸® µÚ·Î°¡±â À§·Î°¡±â
iconÀÎ±â±â»ç
  • À¯³ªÀÌÆ¼µå Ç×°ø, ÇÇ Èê¸®´Â ¾Æ½Ã¾È ½Â°´ °­Á¦·Î ºñÇà±â¿¡¼­ ²ø¾î³» Ãæ°Ý
  • ¾ÈÃ¶¼ö µþ ¾È¼³Èñ, Àç»ê°ø°³°ÅºÎ ¡®ÀÇÈ¤¡¯¡¦¾î¸°½ÃÀý ¸ð½Àº¸´Ï ¡°¾öÄ£µþ¡±
  • ¾ÈÃ¶¼ö ÀÌ¹ø¿£ ½ÅÃµÁö ¡®³í¶õ¡¯¡¦¡°ÁöÁöÀ² ¿À¸£´Ï, ³í¶õµµ ´Ã¾î³ª³×¡±
  • ¡®°áÈ¥¼³¡¯ ¹ÚÀ¯Ãµ ¡°°áÈ¥ ¸Â´Ù¡± VS ³²¾çÀ¯¾÷ ¿Ü¼Õ³à È²ÇÏ³ª ¡°»ç½Ç ¾Æ´Ï´Ù¡±¡¦¡°¾ù°¥¸° °ø¹æ Áø½ÇÀº?¡±
  • ¹ÚÀ¯Ãµ ¿¹ºñ½ÅºÎ È²ÇÏ³ª °áÈ¥¼³ ±Ø±¸ ºÎÀÎ¡¦¡°¹ÚÀ¯Ãµ ÁøÂ¥ °áÈ¥ÇÏ´Â °Å ¸Â¾Æ?¡±
    • À¯³ªÀÌÆ¼µå Ç×°ø, ÇÇ Èê¸®´Â ¾Æ½Ã¾È ½Â°´ °­Á¦·Î ºñÇà±â¿¡¼­ ²ø¾î³» Ãæ°Ý À¯³ªÀÌÆ¼µå Ç×°ø, ÇÇ Èê¸®´Â ¾Æ½Ã¾È ½Â°´ °­Á¦·Î ºñÇà±â¿¡¼­ ²ø¾î³» Ãæ°Ý
    ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
    ·Î±×ÀÎ
    - ÀÇ°ß¾²±â´Â ·Î±×ÀÎÈÄ¿¡ °¡´ÉÇÏ¸ç,200ÀÚ±îÁö ¾²½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. (ÇöÀç 0 byte / ÃÖ´ë 400byte)
    - ¿å¼³µî ÀÎ½Å°ø°Ý¼º ±ÛÀº »èÁ¦ ÇÕ´Ï´Ù. [¿î¿µ¿øÄ¢]
    ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
    ÃÖ±ÙÀÎ±â±â»ç
    1
    ¡®°áÈ¥¼³¡¯ ¹ÚÀ¯Ãµ ¡°°áÈ¥ ¸Â´Ù¡± VS ³²¾çÀ¯¾÷ ¿Ü¼Õ³à È²ÇÏ³ª ¡°»ç½Ç ¾Æ´Ï´Ù¡±¡¦¡°¾ù°¥¸° °ø¹æ Áø½ÇÀº?¡±
    2
    ¹ÚÀ¯Ãµ ¿¹ºñ½ÅºÎ È²ÇÏ³ª °áÈ¥¼³ ±Ø±¸ ºÎÀÎ¡¦¡°¹ÚÀ¯Ãµ ÁøÂ¥ °áÈ¥ÇÏ´Â °Å ¸Â¾Æ?¡±
    3
    ¾ÈÃ¶¼ö, ÀÌ¹ø¿£ µ¿»ý ´ëÇÐ ¼ºÀûÁ¶ÀÛ ¡®³í¶õ¡¯¡¦¡°µ·°¡¹æ µé°í ºÎ¸ð°¡ ÇÐ±³ Ã£¾Æ¿Ô´Ù?¡±
    4
    ¡®ÀÎÃµ ÃÊµî»ý »ìÀÎ»ç°Ç¡¯ ¹üÀÎ ¡®Á¶Çöº´¡¯ÀÏ±î?¡¦¾Æ´Ï¸é ¡®»çÀÌÄÚÆÐ½º¡¯?
    5
    ±èÇýÁø ¢¾ ·ù»ó¿í, Ä¿ÇÃ¿îµ¿È­ ½Å°í ¡®´Þ´Þ µ¥ÀÌÆ®¡¯¡¦¡°ÈÆÈÆÇÔ ±×ÀÚÃ¼ Ä¿ÇÃ¡±
    6
    '°áÈ¥¼³' ¹ÚÀ¯Ãµ, '°øÀÍ±Ù¹«ñé' ÆÒ¿¡ Æ÷ÂøµÈ ¸ð½Àº¸´Ï¡¦¡°º¼»ì ¿À¸¥ µí ÅëÅë¡±
    7
    ¡®À¯³ªÀÌÆ¼µå Ç×°ø »ç°Ç¡¯ ¹æ¼ÛÇÏ¸ç ¿ôÀ½ ÅÍÆ®¸° À¯¸í ÄÚ¹Ìµð¾ð Áö¹Ì Å°¸á
    8
    ÇÏÅÂ°æ ¡°13ÀÏ, ¹®ÀçÀÎ ÈÄº¸ ¾Æµé Ã¤¿ë Æ¯Çý ÇÏ³ª ´õ °ø°³¡±
    9
    ¹Ì³ª, 15³â Àü °ú°Å »çÁø º¸´Ï¡¦¡°°°Àº µí ´Ù¸¥ µí, ¹Ì³ªÀÇ ½Ã°£Àº °Å²Ù·Î °¡³×¡±
    10
    ¶á±Ý¾ø´Â ÀÌÅÂÀÓ ¼ºÇü¼³?¡¦¡°´©°¡ºÁµµ ±×³É »ì »« °Í¡±
    ¿ï»ê ¿øµµ½ÉÀÌ °Å´ëÇÑ °¶·¯¸®·Î º¯½ÅÇÑ´Ù
    ´Þ¸®ÀÇ ±×¸²ÀÌ »ì¾Æ ¿òÁ÷ÀÎ´Ù
    ¿ï»ê Áß±¸ ¹®È­ÀÇÀü´ç, 12ÀÏ ¡®¿ÀÆä¶ó ¾Æ¸®¾ÆÀÇ ¹ã¡¯ »ó¿µ
    ½Å¸í³ª´Â Å¸¾Ç ÆÛÆ÷¸Õ½ºÀÇ Áø¼ö
    ÇÁ¶û½º ÆÄ¸®¿¡¼­ È°µ¿ ÁßÀÎ ¿ï»ê Ãâ½Å ¾öµµÇö ÀÛ°¡, ÆÄ¸®Áö¼º°ú...

    ½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý°íÃæÃ³¸®ÀÎ¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀÇ¤ýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ýÃ»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
    ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
    Copyright © 2011 °æ»óÀÏº¸. All rights reserved. mail to webmaster@ksilbo.co.kr