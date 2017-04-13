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|¡ã 13ÀÏ ¿ÀÈÄ 8½Ã Áöµå·¡°ï(G-DRAGON)ÀÇ ¼Ö·Î ÄÜ¼Æ® ¡®G-DRAGON 2017 CONCERT: Ù½÷Ã¡¯ÀÇ Æ¼ÄÏÀÌ ¿Á¼ÇÆ¼ÄÏ¿¡¼ ´Üµ¶À¸·Î ¿ÀÇÂÇÑ´Ù. ±¹³» ÃÖÁ¤»ó ÀÎ±â ¾ÆÀÌµ¹ Áöµå·¡°ïÀÇ ÄÜ¼Æ®ÀÎ ¸¸Å ÇÇ Æ¢±â´Â Æ¼ÄÏÆÃ, 'ÇÇÄÏÆÃ'ÀÌ ¿¹»óµÇ´Â °¡¿îµ¥ ÆÒµé »çÀÌ¿¡¼± Æ¼ÄÏÆÃ¿¡ ¼º°øÇÏ±â À§ÇÑ ´Ù¾çÇÑ ÆÁÀÌ °øÀ¯µÇ°í ÀÖ¾î ÈÁ¦ÀÌ´Ù. YG¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ® Á¦°ø.
Áöµå·¡°ïÀÇ ¼Ö·ÎÄÜ¼Æ® ‘ACT III, M.O.T.T.E’ÀÇ 1Â÷ Æ¼ÄÏ ÆÇ¸Å°¡ ¿Á¼ÇÆ¼ÄÏÀ» ÅëÇØ ÀÌ·ïÁø´Ù.
Áöµå·¡°ïÀº ¿À´Â 6¿ù 10ÀÏ »ó¾Ï ¿ùµåÄÅ °æ±âÀå¿¡¼ ‘G-DRAGON 2017 CONCERT: ACT III, M.O.T.T.E’¸¦ ¿¬´Ù. ÀÌ¹ø ÄÜ¼Æ®´Â 2009³â ‘Shine a light’, 2013³â ¿ùµåÅõ¾î ÄÜ¼Æ® ‘One of a Kind’¿¡ ÀÌÀº Áöµå·¡°ïÀÇ 3¹øÂ° ¼Ö·ÎÄÜ¼Æ®ÀÌ´Ù.
Áö³ÇØ µ¥ºß 10ÁÖ³â ÀÌÈÄ °¡Áö´Â Ã¹ ¼Ö·Î ÄÜ¼Æ®ÀÎ ¸¸Å ¾î¶² È·ÁÇÏ°í ¸ÚÁø ÆÛÆ÷¸Õ½º·Î ¹«´ë¸¦ Ã¤¿ïÁö ±â´ë°¡ ¸ð¾ÆÁö°í ÀÖ´Ù.
Æ¼ÄÏ ¿¹¸Å ¿ÀÇÂ¿¡ ¾Õ¼ YG¿£ÅÍÅ×ÀÎ¸ÕÆ®´Â 13ÀÏ ¿ÀÈÄ °ø½Ä ºí·Î±×¸¦ ÅëÇØ ‘ACT III, M.O.T.T.E’ Æ÷½ºÅÍ¸¦ °ø°³Çß´Ù.
°ø°³µÈ µÎ¹øÂ° Æ÷½ºÅÍ¿¡´Â °ÅÄ£ ´À³¦ÀÇ ‘Ù½÷Ã’ º×±Û¾¾ À§·Î ºÓÀº ÇÇ°¡ ÆÛÁø °Í °°Àº ±×·¡ÇÈ È¿°ú°¡ »õ·Ó°Ô ´õÇØÁ® ´«±æÀ» ²ö´Ù.
‘ACT III, M.O.T.T.E’ ÄÜ¼Æ®´Â ±ÇÁö¿ëÀÇ 10´ë, 20´ë, 30´ë°¡ °ú°Å, ÇöÀç, ¹Ì·¡·Î Ç¥ÇöµÉ ¿¹Á¤À¸·Î ¾Ë·ÁÁ³´Ù. ÆÒµéÀº ÃÖ±Ù Áöµå·¡°ïÀÌ SNS¸¦ ÅëÇØ ÀÚ½ÅÀÇ ¾î¸° ½ÃÀý »çÁø°ú ºÎ¸ð´Ô°ú ÇÔ²²ÇÑ »çÁøµéÀ» ÇÏ³ª¾¿ °ø°³ÇØ¿Â °ÍÀ» ¹ÙÅÁÀ¸·Î ÀÌ¹ø ÄÜ¼Æ®ÀÇ ÄÜ¼ÁÆ®°¡ ¾î¸° ½ÃÀý°ú °ü·ÃµÈ °ÍÀÏÁöµµ ¸ð¸¥´Ù°í ÃßÃøÇß¾ú´Ù.
ÇÑÆí Áöµå·¡°ïÀÇ ¼Ö·ÎÄÜ¼Æ® ‘Ù½÷Ã’ 1Â÷ Æ¼ÄÏ ¿ÀÇÂÀº ¿À´Â 4¿ù 13ÀÏ ¸ñ¿äÀÏ ¿ÀÈÄ 8½Ã ¿Á¼ÇÀ» ÅëÇØ ½ÃÀÛµÈ´Ù.
±¹³» ÃÖÁ¤»ó ÀÎ±â ¾ÆÀÌµ¹ Áöµå·¡°ïÀÇ ÄÜ¼Æ®ÀÎ ¸¸Å ÇÇ Æ¢±â´Â Æ¼ÄÏÆÃ, ÇÇÄÏÆÃÀÌ ¿¹»óµÇ´Â °¡¿îµ¥ ÆÒµé »çÀÌ¿¡¼± Æ¼ÄÏÆÃ¿¡ ¼º°øÇÏ±â À§ÇÑ ´Ù¾çÇÑ ÆÁÀÌ °øÀ¯µÇ°í ÀÖ´Ù.
ÆÒµéÀº Æ¼ÄÏ ¿¹¸Å Àü ÃÊ ´ÜÀ§±îÁö ³ª¿À´Â ¼¹ö½Ã°è¸¦ ¹Ì¸® ÄÑµÎ¶ó°í Ãæ°íÇÑ´Ù. ¶Ç °áÁ¦ ¼ö´ÜÀº ¹«ÅëÀå ÀÔ±ÝÀ¸·Î ÇÏ¸é Ä«µå °áÁ¦¿¡ ¼Ò¿äµÇ´Â ½Ã°£À» Àý¾àÇÒ ¼ö ÀÖ¾î ²ÜÆÁÀ¸·Î ÅëÇÑ´Ù. ±×¸®°í ÀÎÅÍ³Ý »Ó ¾Æ´Ï¶ó ÇÚµåÆù ¾ÛÀ» ÅëÇØ¼ µ¿½Ã¿¡ ¿¹¸ÅÇÏ´Â °Íµµ µµ¿òÀÌ µÈ´Ù°í ¾Ë·ÁÁ® ÀÖ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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