ÁöÄÚ(ZICO), SNS¿¡ ½Å°î ¡®SHE¡¯S A BABY¡¯ ¹Âºñ ¿µ»ó °ø°³¡¦¡°º½ÀÌ³× º½ÀÌ¾ß¡±

|
|
|
|¡ã ÁöÄÚÀÇ ½Å°î ¡®SHE¡¯S A BABY¡¯°¡ 13ÀÏ ¿ÀÈÄ 6½Ã Àü À½¿ø »çÀÌÆ®¸¦ ÅëÇØ °ø°³µÆ´Ù. ½Å°î °ø°³ Á÷ÈÄÀÎ ÁöÄÚ´Â ÀÚ½ÅÀÇ ÀÎ½ºÅ¸±×·¥À» ÅëÇØ ¡®SHE¡¯S A BABY¡¯ ¹ÂÁ÷ºñµð¿À ¿µ»ó ÀÏºÎµµ ÇÔ²² °ø°³ÇØ ÀÌ¸ñÀÌ ÁýÁßµÇ°í ÀÖ´Ù. SNSÄ¸Ã³.
ÁöÄÚ°¡ ½Å°î ‘SHE’S A BABY’(½¬Áî ¾î º£ÀÌºñ)°¡ °ø°³µÆ´Ù.
ÁöÄÚÀÇ ½Å°î ‘SHE’S A BABY’°¡ 13ÀÏ ¿ÀÈÄ 6½Ã Àü À½¿ø »çÀÌÆ®¸¦ ÅëÇØ °ø°³µÆ´Ù. ±×´Â ¾Õ¼ ÀÚ½ÅÀÇ SNS¸¦ ÅëÇØ “Ã³À½À¸·Î °èÀý Å¸ÀÌ¹Ö¿¡ ¸Â´Â À½¿øÀ» ³»°Ô µÆ´Ù”°í ½Å°î ÄÁ¼ÁÀ» ¼³¸íÇß´Ù.
±×ÀÇ ¸»Ã³·³ °ø°³µÈ ‘SHE’S BABY’´Â Æò¼Ò ±×ÀÇ °î°ú ´Ù¸£°Ô º½¿¡ ¾î¿ï¸®´Â ´Ù¿îÅÛÆ÷ ¾Ë¾ØºñÀÌ´Ù. ºÎµå·´°í ³ª±ßÇÑ ÁöÄÚÀÇ ¸ñ¼Ò¸®´Â »ç¶û¿¡ ºüÁø ³²ÀÚÀÇ ¸¶À½ÀÌ ¼ÖÁ÷ÇÏ¸é¼µµ ¼¶¼¼ÇÏ°Ô ±×·Á³½´Ù.
ÁöÄÚ´Â “º½ÀÇ °¨¼º°ú »ç¶û¿¡ ºüÁø ³²ÀÚÀÇ ¼³·½À» º¸ÄÃ·Î Ç¥ÇöÇß´Ù. ´Ã »õ·Î¿î ¸ð½ÀÀ» º¸¿©µå¸®±â À§ÇØ º¯ÈÇÏ·Á ÇÏÁö¸¸, ÀÌ¹ø °îÀº º½ÀÇ ¹«µå¿¡ ºüÁ®µé¾î ¸¸µé¾ú´Ù”°í ¹àÇû´Ù.
ÇÑÆí ½Å°î °ø°³ Á÷ÈÄÀÎ 13ÀÏ ¿ÀÈÄ ÁöÄÚ´Â ÀÚ½ÅÀÇ ÀÎ½ºÅ¸±×·¥À» ÅëÇØ ‘SHE’S A BABY’ ¹ÂÁ÷ºñµð¿À ¿µ»ó ÀÏºÎ¸¦ °ø°³Çß´Ù. ¿µ»óÀº º½ ÀÌ¶ó´Â ºÐÀ§±â¿¡ ¸ÂÃç ÆÄ½ºÅÚ ÅæÀ¸·Î ¾Æ±âÀÚ±âÇÏ°Ô ²Ù¸çÁ® ÀÖ¾î »ç¶û¿¡ ºüÁø ÁöÄÚÀÇ ¸ð½ÀÀ» ´õ¿í ºÎ°¢½ÃÄÑÁØ´Ù.
½Å°î ¹ßÇ¥ Á÷ÈÄ ´©¸®²ÛµéÀº “½Å°î µé¾îºÃ´Âµ¥ ÁøÂ¥ º½ÀÌ´Ù. »ç¶ûÀÌ Ã£¾Æ¿Ã °Í¸¸ °°¾Æ” “ºÎµå·¯¿ì¸é¼µµ ÁöÄÚ Æ¯À¯ÀÇ ¸ñ¼Ò¸®°¡ Àß ³ì¾Æ ÀÖ´Ù” “ÁöÄÚ´Â ÀÌ·± ´À³¦ÀÌ ¾È ¾î¿ï¸± ÁÙ ¾Ë¾Ò´Âµ¥ Àß ¾î¿ï·Á¼ ³î¶ú´Ù” “½Å°îµµ ¹ßÇ¥ÇßÀ¸´Ï È°µ¿ ¸¹ÀÌ ÇßÀ¸¸é ÁÁ°Ú´Ù”µîÀÇ ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >