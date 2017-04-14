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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.4.14 ±Ý 01:10
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KBS´º½º ÆäÀÌ½ººÏ ¡®¼º¼Ò¼öÀÚ Çø¿À Á¶Àå¡¯ ³í¶õ¡¦´©¸®²Ûµé ¡°°ø¿µ¹æ¼Û ¸Â¾Æ?¡±
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2017.04.14  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   
¡ã KBS´º½º°¡ ¼º¼Ò¼öÀÚ¸¦ ÇâÇÑ Çø¿À¸¦ Á¶Àå ÇÑ´Ù´Â ÁÖÀåÀÌ Á¦±âµÅ ³í¶õÀÌ µÇ°í ÀÖ´Ù. ³í¶õÀÇ ¹ß´ÜÀº KBS´º½º °ø½Ä ÆäÀÌ½ººÏ¿¡¼­ºÎÅÍ ½ÃÀÛµÆ´Ù. KBS´º½º °ø½Ä ÆäÀÌ½ººÏÀº 13ÀÏ À°±ºÀÌ ¼º¼Ò¼öÀÚ ±ºÀÎµéÀ» »öÃâ·¼ö»çÇÏ°í ÀÖ´Â »ç°ÇÀ» º¸µµÇÏ¸ç “Æ÷¸£³ë ¿µÈ­ Âï³Ä?”¶ó´Â ÀÚ±ØÀûÀÎ ³»¿ëÀÇ ±ÛÀ» °ÔÀçÇß´Ù. SNSÄ¸Ã³.

KBS´º½º°¡ ‘¼º¼Ò¼öÀÚ Çø¿À Á¶Àå’À» ÇÑ´Ù´Â ÁÖÀåÀÌ Á¦±âµÅ ³í¶õÀÌ µÇ°í ÀÖ´Ù.

³í¶õÀÇ ¹ß´ÜÀº KBS´º½º °ø½Ä ÆäÀÌ½ººÏ¿¡¼­ºÎÅÍ ½ÃÀÛµÆ´Ù.

13ÀÏ ¿ÀÀü ±ºÀÎ±Ç¼¾ÅÍ´Â 13ÀÏ ÀÌÇÑ¿­±â³ä°ü¿¡¼­ ±âÀÚÈ¸°ßÀ» ¿­°í À°±ºÀÌ ÀåÁØ±Ô À°±ºÂü¸ðÃÑÀåÀÇ Áö½Ã ¾Æ·¡ µ¿¼º¾ÖÀÚ ±ºÀÎµéÀ» ¹ÝÀÎ±ÇÀûÀÎ ¹æ¹ýÀ» ÀÌ¿ëÇØ »öÃâÇÏ°í ¼ö»çÇß´Ù°í ÁÖÀåÇß´Ù. ±×·¯³ª À°±º ÃøÀº Àå ÃÑÀåÀÌ ±×·± Áö½Ã¸¦ ÇÑ ÀûÀÌ ¾ø´Ù°í °­ÇÏ°Ô ¹Ý¹ßÇÏ°í ÀÖ´Ù.

KBS´º½º °ø½Ä ÆäÀÌ½ººÏÀº 13ÀÏ ¿ÀÈÄ ÇØ´ç ¼Ò½ÄÀ» ÀüÇÏ´Â ´º½º ¿µ»ó°ú ÇÔ²² “Æ÷¸£³ë ¿µÈ­ Âï³Ä? #¾ðÁ¦ #¾îµð¼­µç #¼º°ü°è #µ¿¼º”ÀÌ¶ó´Â ÀÚ±ØÀûÀÎ ³»¿ëÀÇ ±ÛÀ» °ÔÀçÇß´Ù.

»Ó¸¸ ¾Æ´Ï¶ó ÇÑ ´©¸®²ÛÀÌ “´õ·´Áöµµ ¾Ê³Ä”¶ó°í ¾´ ¼º¼Ò¼öÀÚ Çø¿À ´ñ±Û¿¡ “¿ìÀ¡”ÀÌ¶ó´Â ´äÀ» ´Þ¾Æ ¼º¼Ò¼öÀÚ Çø¿À¸¦ ¿ËÈ£ÇÏ´Â µíÇÑ ¸ð½ÀÀ» º¸¿´´Ù.

SNS¿Í ¿Â¶óÀÎÄ¿¹Â´ÏÆ¼¸¦ ÅëÇØ ÇØ´ç ¼Ò½ÄÀÌ ¾Ë·ÁÁöÀÚ ´©¸®²ÛµéÀº °ø¿µ¹æ¼ÛÀÎ KBS°¡ ¼º¼Ò¼öÀÚ¸¦ ÇâÇÑ Çø¿À¸¦ Á¶ÀåÇÏ°í ÀÖ´Ù°í °­ÇÏ°Ô Ç×ÀÇÇÏ°í ÀÖ´Ù. ¶Ç KBS´º½º ÆäÀÌ½ººÏ¿¡ ¿Ã¶ó¿Â ´º½º ¿µ»ó ¿ª½Ã ±º Çü¹ý°ú À°±ºÀÇ ÀÔÀå¸¸ÀÌ °­Á¶µÇ°í ÀÖ¾î ÆíÁßÀûÀÎ º¸µµ¶ó°í ÁöÀûÇß´Ù.

ÇÑ ´©¸®²ÛÀº “¼º°ü°è°¡ °­Á¦·Î ÀÌ·ç¾îÁ³´Ù°Å³ª ¼ºÆø·ÂÀÌ¾ú´Ù´Â »ç½ÇÀº ¾ÆÁ÷ ¾ø´Âµ¥µµ ºÒ±¸ÇÏ°í KBS ÆäÀÌ½ººÏ °ü¸®ÀÚ´Â ‘Æ÷¸£³ë ¿µÈ­ Âï³Ä?’¶ó´Â ÄÚ¸àÆ®¸¦ Ã·¾ðÇØ Çø¿À Á¶ÀåÀ» ÇÏ°í ÀÖ´Ù”¸ç ¹®Á¦¸¦ Á¦±âÇß´Ù.

´Ù¸¥ ´©¸®²ÛÀº “°ø¿µ¹æ¼ÛÀÌ¶ó´Â KBS¿¡¼­ ¾çÃøÀÇ ÀÔÀåÀ» µèÁöµµ ¾Ê°í ÆíÁßµÈ ½Ã°¢À¸·Î ÀÌ·¯ÇÑ Æ÷½ºÆÃÀ» ¿Ã¸°´Ù´Â °Í¿¡ ½ÉÈ÷ ºÒÆíÇÏ´Ù”°í ÀüÇß´Ù.

´©¸®²ÛµéÀº KBS´º½º ÆäÀÌ½ººÏ ÆäÀÌÁöÀÇ ÇØ´ç ±ÛÀ» Çø¿À Á¶Àå±Û·Î ÆäÀÌ½ººÏ Ãø¿¡ ½Å°íÇÏ´Â ÇÑÆí KBS´º½º ÆäÀÌ½ººÏ °ü¸®ÀÚ¿¡°Ô °ø½Ä »ç°ú¸¦ ¿ä±¸ÇÏ°í ÀÖ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

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    4
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    6
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    7
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    8
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    10
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    ¿ï»êÁö¿ª ÁÖ¸» ¹®È­°¡(2017³â 4¿ù 14ÀÏ~)
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    ½Å¸í³ª´Â Å¸¾Ç ÆÛÆ÷¸Õ½ºÀÇ Áø¼ö

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    ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
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