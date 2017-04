[¼Óº¸] ¹Ì±º, ¾ÆÇÁ°£ µ¿ºÎ IS ±Ù°ÅÁö¿¡ ¾à 9.5ÅæÂ¥¸® ´ëÇü ÆøÅº ÅõÇÏ

▲ 13일(현지시간) CNN 속보에 다르면 미 공군이 아프가니스탄 동부에 21,000파운드(9500kg)짜리 대형 폭탄을 아프가니스탄 동부 낭가르하르 지역 IS 근거지에 투하했다. CNN방송 캡처. 13일(현지시간) CNN 속보에 다르면 미 공군이 21,000파운드(9.5톤)짜리 대형 폭탄을 아프가니스탄 동부 IS근거지에 투하했다. 이날 투하된 폭탄은 공중폭발대형폭탄인 GBU-43으로, 세간에는 '모든 폭탄의 어머니(Mother of all Bomb)'라는 별명을 줄여 모아브(MOAB)란 이름으로 알려져 있다. 모아브 폭탄은 무게가 9.5t에 이르며 폭탄 속에 들어있는 암모늄질산염이 공기와 결합해 폭발한다. 폭발 시 반경 550m 내를 일시적으로 무산소 상태로 만들어 초토화시키는 것으로 알려졌다. 모아브 폭탄은 소형 핵무기에 버금가는 살상 능력 때문에 2003년 실험 투하 이후 그동안 한 번도 실전에서 사용된 적이 없다. 폭탄이 투하된 지점은 지난 8일 IS 소탕작전 중 미군 병사 1명이 사망한 아프가니스탄 동부 낭가르하르 부근으로 알려졌다. 디지털뉴스부 < 저작권자 © 경상일보 무단전재 및 재배포금지 > 저작권자 © 경상일보 무단전재 및 재배포금지 > Tweet