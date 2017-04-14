[¼Óº¸] ¹Ì±º, ¾ÆÇÁ°£ µ¿ºÎ IS ±Ù°ÅÁö¿¡ ¾à 9.5ÅæÂ¥¸® ´ëÇü ÆøÅº ÅõÇÏ

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13ÀÏ(ÇöÁö½Ã°£) CNN ¼Óº¸¿¡ ´Ù¸£¸é ¹Ì °ø±ºÀÌ 21,000ÆÄ¿îµå(9.5Åæ)Â¥¸® ´ëÇü ÆøÅºÀ» ¾ÆÇÁ°¡´Ï½ºÅº µ¿ºÎ IS±Ù°ÅÁö¿¡ ÅõÇÏÇß´Ù.
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¸ð¾Æºê ÆøÅºÀº ¹«°Ô°¡ 9.5t¿¡ ÀÌ¸£¸ç ÆøÅº ¼Ó¿¡ µé¾îÀÖ´Â ¾Ï¸ð´½Áú»ê¿°ÀÌ °ø±â¿Í °áÇÕÇØ Æø¹ßÇÑ´Ù. Æø¹ß ½Ã ¹Ý°æ 550m ³»¸¦ ÀÏ½ÃÀûÀ¸·Î ¹«»ê¼Ò »óÅÂ·Î ¸¸µé¾î ÃÊÅäÈ½ÃÅ°´Â °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁ³´Ù.
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