È«ÁØÇ¥ VS À¯½Â¹Î¡¤½É»óÁ¤ ¡®¼¼Å¹±â ºÒ²É¼³Àü¡¯¡¦·¹Àüµå ¸»¸»¸» ¡°¼¼Å¹±â »ï¼º°Å´Ù¡±

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È«ÁØÇ¥ ÈÄº¸¿Í À¯½Â¹Î·½É»óÁ¤ ÈÄº¸°¡ ‘¼¼Å¹±â ºÒ²É¼³Àü’À» ¹ú¿© ´«±æÀ» ²ö´Ù.
13ÀÏ ¹æ¼ÛµÈ ‘2017 ±¹¹ÎÀÇ ¼±ÅÃ ´ëÅë·É ÈÄº¸ ÃÊÃ»Åä·Ð’¿¡´Â È«ÁØÇ¥ ÀÚÀ¯ÇÑ±¹´ç ÈÄº¸, ¹®ÀçÀÎ ´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç ÈÄº¸, ¾ÈÃ¶¼ö ±¹¹ÎÀÇ´ç ÈÄº¸, ½É»óÁ¤ Á¤ÀÇ´ç ÈÄº¸, À¯½Â¹Î ¹Ù¸¥Á¤´ç ÈÄº¸°¡ Âü¿©ÇØ ´ë¼±À» ¾ÕµÐ °ËÁõÀÇ ½Ã°£À» °¡Á³´Ù.
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ÀÌ¿¡ À¯½Â¹Î ÈÄº¸°¡ “È« ÈÄº¸°¡ Çü»ç ÇÇ°íÀÎÀÌ±â ¶§¹®¿¡ ¸¹Àº »ç¶÷µéÀÌ È« ÈÄº¸µµ ¼¼Å¹±â¿¡ µé¾î°¡¾ß ÇÑ´Ù°í »ý°¢ÇÑ´Ù”¶ó°í ¹Þ¾Æ ÃÆ°í ÀÌ¿¡ È« ÈÄº¸´Â “¼¼Å¹±â¿¡ ÀÌ¹Ì µé°¬´Ù ³ª¿Ô´Ù”°í ´äÇß´Ù. ÀÌ¾î °è¼ÓµÈ À¯ ÈÄº¸ÀÇ °ø¼¼¿¡ È« ÈÄº¸´Â “À¯ ÈÄº¸´Â ¸¶Ä¡ °ú°Å ÀÌÁ¤Èñ ÀÇ¿øÀ» º¸´Â °Í °°´Ù. Áö±ÝÀº ¹®ÀçÀÎ ÈÄº¸°¡ ÁÖÀûÀÌ´Ù. ¹®ÀçÀÎ ÈÄº¸¸¦ °ø°ÝÇØ¾ß ÇÑ´Ù”°í µ¡ºÙ¿´´Ù.
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ÀÌÈÄ ½É»óÁ¤ ÈÄº¸°¡ È« ÈÄº¸¿¡ “È« ÈÄº¸´Â ¼¼Å¹±â °¬´Ù ¿Ô´Ù°í ÇÏ´Âµ¥ ¼¼Å¹±â °íÀå³°Å ¾Æ´Ñ°¡?”¶ó°í µûÁ® ¹°¾ú´Ù. ÀÌ¿¡ È«ÁØÇ¥´Â “¼¼Å¹±â°¡ »ï¼º°Å´Ù”¶ó°í ¸»ÇØ ´«±æÀ» ²ø¾ú´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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