È«ÁØÇ¥ VS À¯½Â¹Î¡¤½É»óÁ¤ ¡®¼¼Å¹±â ºÒ²É¼³Àü¡¯¡¦·¹Àüµå ¸»¸»¸» ¡°¼¼Å¹±â »ï¼º°Å´Ù¡±

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.4.14 ±Ý 13:45
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ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2017.04.14  
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È«ÁØÇ¥ ÈÄº¸¿Í À¯½Â¹Î·½É»óÁ¤ ÈÄº¸°¡ ‘¼¼Å¹±â ºÒ²É¼³Àü’À» ¹ú¿© ´«±æÀ» ²ö´Ù.

13ÀÏ ¹æ¼ÛµÈ ‘2017 ±¹¹ÎÀÇ ¼±ÅÃ ´ëÅë·É ÈÄº¸ ÃÊÃ»Åä·Ð’¿¡´Â È«ÁØÇ¥ ÀÚÀ¯ÇÑ±¹´ç ÈÄº¸, ¹®ÀçÀÎ ´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç ÈÄº¸, ¾ÈÃ¶¼ö ±¹¹ÎÀÇ´ç ÈÄº¸, ½É»óÁ¤ Á¤ÀÇ´ç ÈÄº¸, À¯½Â¹Î ¹Ù¸¥Á¤´ç ÈÄº¸°¡ Âü¿©ÇØ ´ë¼±À» ¾ÕµÐ °ËÁõÀÇ ½Ã°£À» °¡Á³´Ù.

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‘¼¼Å¹±â °ø¹æ’Àº ÀÌ³¯ È« ÈÄº¸°¡ “Àú´Â »Ä¼Ó±îÁö ´ëÅë·ÉÀÔ´Ï´Ù. ´ëÇÑ¹Î±¹À» ¼¼Å¹±â¿¡ ³Ö°í 1³â¸¸¿¡ È® µ¹¸®°Ú½À´Ï´Ù”¶ó°í Á¤Ã¥À» ¼Ò°³ÇÑ °ÍÀÌ ¹ß´ÜÀÌ µÆ´Ù.

ÀÌ¿¡ À¯½Â¹Î ÈÄº¸°¡ “È« ÈÄº¸°¡ Çü»ç ÇÇ°íÀÎÀÌ±â ¶§¹®¿¡ ¸¹Àº »ç¶÷µéÀÌ È« ÈÄº¸µµ ¼¼Å¹±â¿¡ µé¾î°¡¾ß ÇÑ´Ù°í »ý°¢ÇÑ´Ù”¶ó°í ¹Þ¾Æ ÃÆ°í ÀÌ¿¡ È« ÈÄº¸´Â “¼¼Å¹±â¿¡ ÀÌ¹Ì µé°¬´Ù ³ª¿Ô´Ù”°í ´äÇß´Ù. ÀÌ¾î °è¼ÓµÈ À¯ ÈÄº¸ÀÇ °ø¼¼¿¡ È« ÈÄº¸´Â “À¯ ÈÄº¸´Â ¸¶Ä¡ °ú°Å ÀÌÁ¤Èñ ÀÇ¿øÀ» º¸´Â °Í °°´Ù. Áö±ÝÀº ¹®ÀçÀÎ ÈÄº¸°¡ ÁÖÀûÀÌ´Ù. ¹®ÀçÀÎ ÈÄº¸¸¦ °ø°ÝÇØ¾ß ÇÑ´Ù”°í µ¡ºÙ¿´´Ù.

È­Á¦¸¦ ¹Ù²ã À¯ È£º¸°¡ “9ÀÏ µµÁö»ç¸¦ »çÅðÇÏ¼Ì´Âµ¥ °æ³²Áö¿ª °æÁ¦°¡ ¾û¸ÁÀÌ´Ù. µµÁö»ç·Î Áö³»´Â µ¿¾È ¿ªÇÒÀ» Á¦´ë·Î Çß³ª”°í ¹¯ÀÚ È« ÈÄº¸´Â “Á¶¼±¾÷Àº µµÁö»ç ¿ª·®¿¡ ¹þ¾î³­´Ù. µµÁö»ç°¡ ÇØ¾ßÇÒ °ÍÀº ´ÙÇß´Ù. ±×°ÍÀº Á¤ºÎ¿¡¼­ ÇØ¾ßÇÑ´Ù”°í ¸»Çß´Ù. ÀÌ¾î ¸¶Áö¸·À¸·Î “Àú´Â ¼¼Å¹±â °¬´Ù ¿Ô´Ù. ¼¼Å¹±â µé¾î°¥ÀÏ ¾ø´Ù”°í °­Á¶Çß´Ù.

ÀÌÈÄ ½É»óÁ¤ ÈÄº¸°¡ È« ÈÄº¸¿¡ “È« ÈÄº¸´Â ¼¼Å¹±â °¬´Ù ¿Ô´Ù°í ÇÏ´Âµ¥ ¼¼Å¹±â °íÀå³­°Å ¾Æ´Ñ°¡?”¶ó°í µûÁ® ¹°¾ú´Ù. ÀÌ¿¡ È«ÁØÇ¥´Â “¼¼Å¹±â°¡ »ï¼º°Å´Ù”¶ó°í ¸»ÇØ ´«±æÀ» ²ø¾ú´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

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    7
    ¹Ì³ª, 15³â Àü °ú°Å »çÁø º¸´Ï¡¦¡°°°Àº µí ´Ù¸¥ µí, ¹Ì³ªÀÇ ½Ã°£Àº °Å²Ù·Î °¡³×¡±
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    9
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    ½Å¸í³ª´Â Å¸¾Ç ÆÛÆ÷¸Õ½ºÀÇ Áø¼ö

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