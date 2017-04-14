¡®´ë¼±ÈÄº¸TVÅä·Ð ¼¼Å¹±â °ø¹æ¡¯ ½Åµ¿¿í ¡°È«ÁØÇ¥ ÀÌ³ä(»ï¼º)¼¼Å¹±â µ¹¸°²Ã¡±

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½Å ÃÑÀç´Â 14ÀÏ ÀÚ½ÅÀÇ SNS Æ®À§ÅÍ¸¦ ÅëÇØ “È«ÁØÇ¥ ‘´ë¼±ÈÄº¸ TVÅä·Ð’ ¹®ÀçÀÎ ¾ÈÃ¶¼ö À¯½Â¹Î ½É»óÁ¤ »ó´ë·Î ‘ÀÌ³ä(»ï¼º)¼¼Å¹±â’ µ¹¸° ²ÃÀÌ´Ù”°í ºñ³Çß´Ù.
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ÇÑÆí, 13ÀÏ ¹æ¼ÛµÈ ‘2017 ±¹¹ÎÀÇ ¼±ÅÃ ´ëÅë·É ÈÄº¸ ÃÊÃ»Åä·Ð’¿¡´Â È«ÁØÇ¥ ÈÄº¸ÀÇ Á¤Ã¥ ¼Ò°³ ½Ã°£¿¡ ½É»óÁ¤·À¯½Âº¸ ÈÄº¸¿Í ‘¼¼Å¹±â °ø¹æ’ÀÌ ÀÏ¾î³ª Å« °ü½ÉÀ» ¸ð¾Ò´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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