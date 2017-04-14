·ù¼ö¿µ, ¾Æ³» ¹ÚÇÏ¼± ÇâÇÑ ¼Ò½ÉÁúÅõ?¡¦¡°ÇÏ¼®Áø°ú È¥¼ú³²³à ÄÉ¹Ì ±âºÐ ³ª»¦´Ù¡±

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¹è¿ì ·ù¼ö¿µÀÌ ¾Æ³» ‘¹ÚÇÏ¼± ¹Ù¶ó±â’ÀÎ »ç¶û²Û ¸é¸ð¸¦ °ú½ÃÇß´Ù.
·ù¼ö¿µÀº 13ÀÏ ¹æ¼ÛµÈ KBS 2TV ¿¹´ÉÇÁ·Î±×·¥ ‘ÇØÇÇÅõ°Ô´õ3 ½ÃÃ»·üÀÇÁ¦¿Õ Æí’¿¡ ¹è¿ì ÀÌÀ¯¸®, ¹ÎÁø¿õ, ÀÌ¿µÀº, ±èµ¿ÁØ, ÃÖÁ¤¿ø°ú ÇÔ²² Ãâ¿¬ÇØ È·ÁÇÑ ÀÔ´ãÀ» °ú½ÃÇß´Ù.
Æ¯È÷ ÀÌ³¯ ·ù¼ö¿µÀº ¹ÚÇÏ¼±°úÀÇ ´Þ´ÞÇÑ ½ÅÈ¥»ýÈ°À» ¾ð±ÞÇØ ´«±æÀ» ²ø¾ú´Ù.
±×´Â “Åð±ÙÇÏ´Â °Ô Á¦ÀÏ ÁÁ¾Æ¿ä. ¼±¹èµéÀÌ ¿Ö Åð±ÙÀ» ÁÁ¾ÆÇÏ½Ã³ª Çß´Âµ¥ Áý¿¡ °¥ ¶§°¡ µÇ¸é ‘Áý¿¡ ¾ðÁ¦°¡³ª’ÇÏ°Ô µÅ¿ä”¶ó¸ç “¾ÆÁ÷Àº Áý¿¡ °¡µµ µ¥ÀÌÆ®´Ï±î”¶ó°í ¸»Çß´Ù.
ÀÌ¿¡ MCÀ¯Àç¼®Àº “·ù¼ö¿µ ¾¾°¡ °áÈ¥À» ÇÏ´Ï µÑ¸¸ÀÇ ¿ìÁÖ°¡ »ý±ä ±âºÐÀÌ¶ó°í Çß´Ù°í µé¾ú´Ù”°í ¹¯ÀÚ “µ¹¾Æ°¥ °÷ÀÌ ¿©±âÀÎ °Å °°´Ù´Â °Ô ÁÁ¾Æ¿ä”¶ó¸ç ´Þ´ÞÇÑ ½ÅÈ¥»ýÈ°À» ÀüÇØ ºÎ·¯¿òÀ» ÀÚ¾Æ³Â´Ù.
¶ÇÇÑ ¹ÚÇÏ¼±ÀÌ ÃÖ±Ù ÇÏ¼®Áø°ú µå¶ó¸¶ ‘È¥¼ú³²³à’¿¡ Ãâ¿¬ÇÑ °Í°ú °ü·ÃÇØ “±âºÐ µÇ°Ô ³ª»¦¾î¿ä”¶ó°í ¼ÖÁ÷ÇÏ°Ô ¸»ÇØ ¿ôÀ½À» ÅÍ¶ß·È´Ù.
ÀÌ³¯ ³×Æ¼ÁðµéÀº “½ÅÈ¥À» ¸¾²¯ Áñ±â½Ã±æ~” “ÀÌ»Û ºÎºÎ Çàº¹ÇÏ¼¼¿ä” “³Ê¹« Àß ¾î¿ï·Á¿ä. ¿¹»Û»ç¶û ¸¹ÀÌ ÇÏ¼¼¿ä” µîÀÇ ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´Ù.
ÇÑÆí, ·ù¼ö¿µ°ú ¹ÚÇÏ¼±Àº Áö³ 1¿ù 22ÀÏ µ¿·á¹è¿ì¿Í ¸¹Àº ÆÒµéÀÇ ÃàÇÏ ¼Ó¿¡ ºÎºÎÀÇ ¿¬À» ¸Î¾ú´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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