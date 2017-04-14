¡®´ë¼±ÈÄº¸ TVÅä·Ð¡¯ Á¤Ã»·¡, "¼¼Å¹±â ¹ß¾ð È«ÁØÇ¥, °³±×°¨ ÀÖ¾ú´Ù¡±¡¦Á¦ÀÏ ¾Ö½è´Ù ÄªÂù?

|
|
|
|¡ã‘´ë¼±ÈÄº¸ TVÅä·Ð’¿¡¼ È«ÁØÇ¥ ÀÚÀ¯ÇÑ±¹´ç ÀÇ¿øÀÇ ¼¼Å¹±â ¹ß¾ðÀÌ ÈÁ¦ÀÎ °¡¿îµ¥, Á¤Ã»·¡ Àü ´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç ÀÇ¿øÀÇ ½ÃÃ»Æòµµ ´«±æÀ» ²ö´Ù.
‘´ë¼±ÈÄº¸ TVÅä·Ð’¿¡¼ È«ÁØÇ¥ ÀÚÀ¯ÇÑ±¹´ç ÀÇ¿øÀÇ ¼¼Å¹±â ¹ß¾ðÀÌ ÈÁ¦ÀÎ °¡¿îµ¥, Á¤Ã»·¡ Àü ´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç ÀÇ¿øÀÇ ½ÃÃ»Æòµµ ´«±æÀ» ²ö´Ù.
Á¤ Àü ÀÇ¿øÀº 14ÀÏ ÀÚ½ÅÀÇ SNS Æ®À§ÅÍ¸¦ ÅëÇØ ‘´ë¼± TVÅä·ÐÈ¸ °üÀüÆò’ÀÌ¶ó´Â Á¦¸ñÀÇ ±ÛÀ» ³²°å´Ù.
ÇØ´ç ±ÛÀ» ÅëÇØ “È«ÁØÇ¥-°ÅÄ§ÀÌ ¾ø¾ú´Ù. °³±×°¨ ÀÖ¾ú´Ù. ¾ÈÃ¶¼ö-Á¤Ã¼¼º ¾ø¾ú´Ù. ºÒ¾È°¨ ÀÖ¾ú´Ù. À¯½Â¹Î-¾òÀº°Ô ¾ø¾ú´Ù. À¯¿¬ÇÔ ÀÖ¾ú´Ù. ½É»óÁ¤-ÀÒÀ»°Ô ¾ø¾ú´Ù. ´ç´çÇÔ ÀÖ¾ú´Ù. ¹®ÀçÀÎ-»ó´ë°¡ ¾ø¾ú´Ù. ¾ÈÁ¤°¨ ÀÖ¾ú´Ù” ¸ç “È«ÁØÇ¥ Á¦ÀÏ ¾Ö½è´Ù”°í ¸»Çß´Ù.
ÀÌ ±ÛÀ» º» Æ®À§ÅÍ¸®¾ÈµéÀº “°ÔÀÓÀº ³¡³µ´Ù. ÁØÇ¥Çü ¹æ¼Û±¹¿¡¼ ±æÀ» ÀÒ¾ú³ª. °³±×¸Ç½Ç¿¡ Àß¸ø°£ °Å °°¾Æ” “¿ª½Ã ¸ÅÀÇ ´«ÀÌ½Ê´Ï´Ù” µîÀÇ ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´Ù.
ÇÑÆí, 13ÀÏ ¹æ¼ÛµÈ ‘2017 ±¹¹ÎÀÇ ¼±ÅÃ ´ëÅë·É ÈÄº¸ ÃÊÃ»Åä·Ð’¿¡´Â È«ÁØÇ¥ ÈÄº¸ÀÇ Á¤Ã¥ ¼Ò°³ ½Ã°£¿¡ ½É»óÁ¤·À¯½Âº¸ ÈÄº¸¿Í ‘¼¼Å¹±â °ø¹æ’ÀÌ ÀÏ¾î³ª Å« °ü½ÉÀ» ¸ð¾Ò´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >