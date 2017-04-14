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14ÀÏ »ï¼º¿¡ µû¸£¸é ÀÌ³¯ ¿ÀÀü 11½Ã30ºÐ »ï¼º»ý¸í °Ç¹° ³» Æø¹ß¹°ÀÌ ¼³Ä¡µÆ´Ù´Â ½Å°í°¡ Á¢¼öµÆ´Ù.
°æÂûÀº ÀÌ³¯ ºÎ»êÁö¿ª ¹ß½Å¹øÈ£·Î “ºÏÇÑ°øÀÛ¿ø µÎ ¸íÀÌ »ï¼º»ý¸í º»»ç°Ç¹°¿¡ ÆøÅºÀ» ¼³Ä¡Çß´Ù”´Â ½Å°í°¡ µé¾î¿Ô´Ù°í ¹àÇû´Ù. ÇöÀç »ï¼º ¼ÃÊÅ¸¿ö A B Cµ¿Àº ¸ðµÎ ÅëÁ¦µÈ »óÅÂ´Ù.
Ãâµ¿ÇÑ °æÂû°ú ¼Ò¹æ´ç±¹Àº ÀÓÁ÷¿ø°ú »ç³» ¾î¸°ÀÌÁý ¾Æµ¿±îÁö 3000¿© ¸íÀ» Àü¿ø ´ëÇÇ½ÃÅ°°í Á¤¹Ð Á¶»ç¸¦ ¹úÀÌ°í ÀÖ´Ù.
È¸»ç ÃøÀº »ç³»¹æ¼ÛÀ» ÅëÇØ »óÈ²ÀÌ Á¾·áµÉ ¶§±îÁö °Ç¹° ¹ÛÀÌ³ª »ï¼ºÀüÀÚ ºôµùÀ¸·Î ´ëÇÇÇÏ¶ó°í ¾È³»Çß´Ù. °©ÀÚ±â ´ëÇÇÇÑ Á÷¿øµéÀº ºñ°¡ ³»¸®´Â ³¯¾¾ ¼Ó¿¡ °Ç¹° ¹Û¿¡¼ »óÈ²À» ÁöÄÑº¸°í ÀÖ´Â °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁ³´Ù.
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