¡®¼¼Å¹±â¡¯ È«ÁØÇ¥, °ú°Å °³±×¸Ç µÇ·Á µµÀüÀå?¡¦¡°°Ë»ç°í ¹¹°í ¾È ÇÒ¶óÇß´Ù¡±

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È«ÁØÇ¥ ÀÚÀ¯ÇÑ±¹´ç ´ë¼±ÈÄº¸°¡ ‘´ë¼±Åä·Ð’¿¡¼ °³±×¸Ç »´Ä¡´Â ‘¼¼Å¹±â ¹ß¾ð’À¸·Î ÈÁ¦¿¡ ¿Ã¶ú´Ù. ÀÏºÎ ½ÃÃ»ÀÚµéÀº È« ÈÄº¸ÀÇ ¹ß¾ð¿¡ ‘°³±×ÄÜ¼Æ®ÀÇ ÇÑ Àå¸é °°¾Ò´Ù’´Â ÆòÀ» ³²±â±âµµ ÇÑ °¡¿îµ¥, ½ÇÁ¦ È« ÈÄº¸°¡ °³±×¸ÇÀÌ µÇ·Á°í ÇÑ ÀÌ»ö°æÇèÀÌ ÀÖ¾î ÀçÁ¶¸í ¹Þ°í ÀÖ´Ù.
È« ÈÄº¸´Â Áö³ Á¾ÇÕÆí¼ºTV Ã¤³ÎA ‘°³±×½Ã´ë’¿¡ Ãâ¿¬ÇØ °í·Á´ëÇÐ±³ ÀçÇÐ ½ÃÀý MBC ÄÚ¹Ìµð¾ð ½ÃÇè¿¡ ÀÀ½ÃÇß´ø ÀÏÈ¸¦ ¼Ò°³ÇÑ ¹Ù ÀÖ´Ù.
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ÀÌ¾î “°ð¹Ù·Î 10¿ù À¯½ÅÀÌ ÅÍÁö¸é¼ Àü±¹ ´ëÇÐ»ý¿¡°Ô ‘°íÇâÀ¸·Î ³»·Á°¡¶ó’´Â Á¤ºÎÀÇ Áö½Ã°¡ ¶³¾îÁ® ¹Ù·Î °íÇâÀ¸·Î ³»·Á°¡´Â ¹Ù¶÷¿¡ °á±¹ ½ÃÇèÀ» º¸Áö ¸øÇß´Ù”¸ç “ÄÚ¹Ìµð¾ð ½ÃÇè¿¡¸¸ ºÙÀ¸¸é °Ë»ç°í ¹¹°í ¾È ÇÒ¶ó·Á°í Çß´Ù”°í ¸»ÇØ ¿ôÀ½À» ÀÚ¾Æ³Â´Ù.
ÀÌÈÄ ´ç½Ã ‘°³±×½Ã´ë’ Ãâ¿¬ °³±×¸Ç°ú Á¦ÀÛÁøµéÀº ‘È« ÈÄº¸ÀÇ ¿¬±â·Â°ú °³±×ÀÚÁúÀÌ ¾ÆÁÖ ¶Ù¾î³ª´Ù’°í °¨ÅºÀ» ¾Æ³¢Áö ¾Ê¾Ò´Ù´Â Ç³¹®µµ ÀüÇØÁ³´Ù.
ÇÑÆí, È«ÁØÇ¥ ÈÄº¸´Â 13ÀÏ ¹æ¼ÛµÈ ‘2017 ±¹¹ÎÀÇ ¼±ÅÃ ´ëÅë·É ÈÄº¸ ÃÊÃ» TVÅä·Ð’¿¡¼ “´ëÇÑ¹Î±¹À» ¼¼Å¹±â¿¡ ³Ö°í 1³â¸¸¿¡ È® µ¹¸®°Ú½À´Ï´Ù”¶ó´Â ¹ß¾ðÀ¸·Î À¯½Â¹Î ¹Ù¸¥Á¤´ç ÈÄº¸¿Í ½É»óÁ¤ Á¤ÀÇ´ç ÈÄº¸¿Í ¼³ÀüÀ» ¹ú¿© ÈÁ¦¸¦ ¸ð¾Ò´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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