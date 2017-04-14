"¾È¶ô»ç ½ÃÅ°·¯ °¡´Â±æ^*^"¡¦¹Ý·Á°ß ¾È¶ô»ç ÀÎÁõ¼¦ ¿Ã¸° °ßÁÖ

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.4.14 ±Ý 17:52
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½ÂÀÎ 2017.04.14  
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A¾¾¿Í ´Ù¸¥ ÁöÀÎ B¾¾´Â °ßÁÖÀÇ °­¾ÆÁö¸¦ µÎ°í “Àß°¡¶ó~ ¶ËÀÌ ¹äÀÎÁö ¶ËÀÎÁöµµ ±¸º° ¸øÇÏ´Â ¸ÛÃ»ÇÑ ½ÃÃò”, “ºñ¼õÀÌ ÀÚµ¿Â÷ Ã¢¹®¿¡ ¸ñ ³»¹Ð°í ÀÖÀÀ²² ¹¹¶óÇß³Ä? Ã¢¹® È® ¿Ã·Áºí°í ½Í´Ù ÇßÁö ¾È¾Ò³Ä?”, “º¸¸® µ¥²¿¿ÍºÁ È® ¶óÀÌÅÍ·Î ÁöÁ®ºí°Ô” µîÀÇ ÀÜÀÎÇÑ ´ëÈ­¸¦ ³ª´©±âµµ Çß´Ù.

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°ßÁÖ°¡ ¾È¶ô»ç ½ÃÅ°·¯ °£´Ù°í Çß´ø ¹Ý·Á°ßÀÌ ½ÇÁ¦·Î ¾È¶ô»ç µÆ´ÂÁö ¿©ºÎ´Â ¾ÆÁ÷ ¹àÇôÁöÁö ¾Ê¾Ò´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

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    4
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    6
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    7
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    8
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    9
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    10
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    ½Å¸í³ª´Â Å¸¾Ç ÆÛÆ÷¸Õ½ºÀÇ Áø¼ö

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    ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
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