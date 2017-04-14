¡®Àú½ºÆ®¹ÂÁ÷ú¼¡¯ ÃÖÇÏ¹Î, ¾Ë°íº¸´Ï ¿ìµî»ý+ÇÐ»ýÈ¸Àå Ãâ½Å¡¦Ý« ¡°ÀÚÅð, ¾Æ½¬¿ü´Ù¡±

|
|
|
|¡ã ‘°íµî·¡ÆÛ’¿¡¼ ÀÌ¸§À» ¾Ë¸° ÃÖÇÏ¹ÎÀÌ ·¡ÆÛ ½ºÀ®½º°¡ ÀÌ²ô´Â Àú½ºÆ®¹ÂÁ÷¿¡ ÇÕ·ù¼Ò½ÄÀ» ÀüÇØ ÈÁ¦ÀÎ °¡¿îµ¥, ÃÖÇÏ¹ÎÀÇ ÀÌ»ö ÀÌ·Âµµ µ¢´Þ¾Æ ´«±æÀ» ²ø°í ÀÖ´Ù. Mnet µðÁöÅÐ Ã¤³Î M2 Ä¸Ã³.
‘°íµî·¡ÆÛ’¿¡¼ ÀÌ¸§À» ¾Ë¸° ÃÖÇÏ¹ÎÀÌ ·¡ÆÛ ½ºÀ®½º°¡ ÀÌ²ô´Â Àú½ºÆ®¹ÂÁ÷¿¡ ÇÕ·ù¼Ò½ÄÀ» ÀüÇØ ÈÁ¦ÀÎ °¡¿îµ¥, ÃÖÇÏ¹ÎÀÇ ÀÌ»ö ÀÌ·Âµµ µ¢´Þ¾Æ ´«±æÀ» ²ø°í ÀÖ´Ù.
ÃÖÇÏ¹ÎÀº Áö³ ¹æ¼ÛµÈ Mnet ‘°íµî·¡ÆÛ’¸¦ ÅëÇØ ÇÐÃ¢½ÃÀý ÇÐ»ýÈ¸Àå¿¡ ¿ìµî»ýÀÌ¾ú´ø °ú°Å°¡ ÀüÇØÁø ¹Ù ÀÖ´Ù.
ÀÌ³¯ ¹æ¼Û¿¡ Ãâ¿¬ÇÑ ÃÖÇÏ¹ÎÀÇ ¾Æ¹öÁö´Â “°ú°Å ÇÏ¹ÎÀÌ´Â °øºÎ¸¦ ÀßÇß´Ù”¸ç “¾Æºü´Â ±×¶§ Á×´Â ÁÙ ¾Ë¾Ò´Ù. ÀßÇÏ´Â °øºÎ ±×¸¸µÎ°í ±×³É ·¦ÇÑ´Ù°í ¾Æ½¬¿ü´Ù”¶ó°í ¸»Çß´Ù.
ÀÌ¾î “ÇÏ¹ÎÀÌ°¡ ÃÊµîÇÐ±³ ¶§ºÎÅÍ °øºÎ¸¦ ÀßÇß´Ù. ¶Ç ÇÐ»ýÈ¸Àåµµ Çß°í. °øºÎ¸¦ ÀßÇÏ´Ï±î °øºÎ·Î Ç®¾î³ª°¡´Â °ÍÀÌ ½¬¿ï °ÍÀ¸·Î »ý°¢Çß°í ºÎ¸ð°¡ ¾ÆµéÀ» ¸ø ÀÌ±â°Ú´õ¶ó”¶ó°í ¸»Çß´Ù.
¶ÇÇÑ ÃÖÇÏ¹ÎÀº ºÎ¸ð´Ô°úÀÇ ½Ä»ç ÀÚ¸®¿¡¼ “³»°¡ °è¼Ó ÀÚÅð½ÃÄÑ´Þ¶ó°í ¸»ÇÏ´Ù°¡ ÇÐ±³ °¡´Â Ã´ÇÏ°í Áü ½Î¼ ´ë±¸·Î µµ¸Á°¬ÀÝ¾Æ”¶ó°í °ú°Å ÀÏÀ» ÅÐ¾î³õ±âµµ Çß´Ù.
ÇÑÆí, 14ÀÏ ½ºÀ®½º´Â ÀÚ½ÅÀÇ SNS ÀÎ½ºÅ¸±×·¥À» ÅëÇØ Àú½ºÆ®¹ÂÁ÷ ¼Ò¼Ó»ç¿¡ ÇÕ·ùÇÑ´Ù°í ¹àÇû´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >