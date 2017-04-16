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|¡ã 16ÀÏ ¹æ¼ÛµÈ MBC ¡®ÈÞ¸Õ´ÙÅ¥ »ç¶÷ÀÌ ÁÁ´Ù¡¯¿¡¼´Â ÁÖ¸»µå¶ó¸¶ ½ÃÃ»·ü ¡®¿äÁ¤¡¯ÀÌ¶ó ºÒ¸®´Â ¹è¿ì ÃÖ´ëÃ¶ÀÌ Ãâ¿¬ÇØ ¹«¸í ½ÃÀýºÎÅÍ ÇöÀç±îÁö ´Ù»ç´Ù³Çß´ø ÀÎ»ý»ç¸¦ ÅÐ¾î³õ¾Ò´Ù. MBC¹æ¼Û Ä¸Ã³.
¹è¿ì ÃÖ´ëÃ¶ÀÌ ¹«¸í ½ÃÀýºÎÅÍ ÇöÀç±îÁö ´Ù»ç´Ù³Çß´ø ÀÎ»ýÀ» ÅÐ¾î³ù´Ù.
16ÀÏ ¹æ¼ÛµÈ MBC ‘ÈÞ¸Õ´ÙÅ¥ »ç¶÷ÀÌ ÁÁ´Ù’¿¡¼´Â ÁÖ¸»µå¶ó¸¶ ½ÃÃ»·ü ‘¿äÁ¤’ÀÌ¶ó ºÒ¸®´Â ÃÖ´ëÃ¶ÀÌ Ãâ¿¬Çß´Ù.
ÃÖ´ëÃ¶Àº ‘¿Õ°¡³× ½Ä±¸µé’, ‘¿Ô´Ù Àåº¸¸®’, ‘³»µþ ±Ý»ç¿ù’, ‘¿ì¸® °©¼øÀÌ’ µî ÁÖ¸»±Ø¿¡¼ È°¾àÇÏ¸ç Àü¼º±â¸¦ ´Þ¸®°í ÀÖ´Ù ÇØµµ °ú¾ðÀÌ ¾Æ´Ï´Ù.
±×·¯³ª ÃÖ´ëÃ¶ÀÌ Ã³À½ºÎÅÍ ¿¬±âÀÚ¿´´ø °ÍÀº ¾Æ´Ï¾ú´Ù.
ÃÖ´ëÃ¶Àº ¹è¿ì¸¦ ÇÏ±â Àü ÇÑ¾ç´ë ¹«¿ëÇÐ°ú¸¦ Á¹¾÷ÇÏ°í ÃË¸Á ¹Þ´Â ¹«¿ë¼ö¿´´Ù. ¹«¿ë¼öµé¿¡°Õ ²ÞÀÇ ´ëÈ¸¶ó ºÒ¸®´Â ‘±¹Á¦ ÆÄ¸® ÄáÄí¸£’ °á¼±À» ÀÏÁÖÀÏ ¾ÕµÎ°í ¿À¸¥¼Õ ¼Õ¸ñ ÀÎ´ë 3°³°¡ ÆÄ¿µÇ´Â »ç°í¸¦ °©ÀÛ½º·´°Ô ´çÇÏ¸ç ±×ÀÇ ÀÎ»ýÀÌ ÇÑ¼ø°£¿¡ µÚ¹Ù²î°Ô µÆ´Ù.
¹«¿ë¼öÀÇ ±æÀ» Æ÷±âÇÑ ÃÖ´ëÃ¶Àº ¿¬±â·Î ½Ã¼±À» µ¹¸°´Ù.
±× ½ÃÀý¿¡ ´ëÇØ ÃÖ´ëÃ¶Àº “¹«ÀÛÁ¤ ´ëÇÐ·Î¿¡ ¿Í¼ ¿Àµð¼ÇÀ» º¸°í ´Ù´Ï°í Çü´ÔµéÀ» ÂÑ¾Æ´Ù³æ´Ù. ±×·¸°Ô Ç×»ó ÀÖ´Ù º¸´Ï ³Ê ÇÑ ¹ø ÇØº¼·¡? ÇØ¼ Á¶±×¸¸ ¿ªºÎÅÍ Çß´Ù”°í ÀüÇß´Ù.
±×·¯³ª ¼øÅºÇÑ ½ÃÀýÀº ¾Æ´Ï¾ú´Ù. ¶§·Î´Â ÇÑ ´Þ¿¡ ¸î ½Ê ¸¸¿ø ¹Û¿¡ ¹úÁö ¸øÇØ ÅõÀâÀº ±âº»¿¡ ÅÃ¹è, ´ë¸®¿îÀü ÀÏ±îÁö ÇÏ¸ç ¶Ù¾ú´Ù.
±×°¡ ¾ó±¼À» Ã³À½ ¾Ë¸° ‘¿Õ°¡³× ½Ä±¸µé’¿¡ ´ëÇØ Ä£±¸µéÀº “´ëÃ¶ÀÌ°¡ Ä³½ºÆÃ µÆÀ» ¶§ ¾öÃ» ¿ï¾ú´Ù. ±×Âë ¿¬±â Á¢°í ÇØ¿Ü·Î ¶°³ª·Á°í Çß´ø Å¸ÀÌ¹ÖÀÌ´Ù”°í ¾Ë·ÁÁá´Ù.
°°ÀÌ Ãâ¿¬Çß´ø ¿À¸¸¼®Àº “ºÎ´ã°¨ÀÌ ÀÖ¾î¼ ¼±»ý´ÔµéÇÑÅ× ÁöÀûµµ ¹Þ¾Ò´ø °Í °°´Ù. ±×·¯¸é ÁÖ´ªÀÌ µå´Âµ¥ ²à²àÇÏ°Ô Àß ¹öÆ¼´õ¶ó. Àç¹Õ´Â °Ç È¥³ª´Ù°¡µµ Ä«¸Þ¶ó¸¸ µ¹¸é »·»·ÇÏ°Ô ³Ê¹« ÀßÇÑ´Ù. ¾ê´Â Ãµ»ó ¹è¿ì±¸³ª”¶ó°í ÄªÂùÇß´Ù.
ÃÖ´ëÃ¶Àº “(µå¶ó¸¶¸¦ º¸¸ç)50ºÎ Áß¿¡ ÇÑ ºÎ¸¸ ³ª¿Í¼ ¿øÀÌ ¾ø°Ú´Ù Çß´Âµ¥ ¾î´À»õ 30ºÎ, 40ºÎ¸¦ Âï°í ÀÖ´õ¶ó. »ç¶÷µéµµ ¾Ë¾ÆºÁÁÖ°í”¶ó°í ¹àÇû´Ù.
±×´Â “±×³É Àü Àý½ÇÇÏ´Ù º¸´Ï ÀßÇØ¾ß°Ú´Ù´Â »ý°¢¸¸ Çß´Ù. ¾ó¸¶³ª Àý½ÇÇÏ´øÁö ‘ÀÌ°Ô ¸¶Áö¸·ÀÌ¾ß’¶ó´Â »ý°¢ÀÌ µå´Ï±î ´ë»ç°¡ Àß ¾È ³ª¿À´õ¶ó. ±Ùµ¥ ±× ¸ð½À¿¡¼ ÂîÁúÇÔÀÌ º¸¿´³ª º¸´õ¶ó. ‘³Ê ¹º°¡ °¡Áø °Ô ÀÖ´Â °Í °°¾Æ’¶ó°í ¹®¿µ³² ÀÛ°¡´ÔÀÌ Àý »Ì¾ÆÁÖ¼Ì´Ù. ±× ¸» µè°í ÁÖÂ÷Àå¿¡ ³»·Á°¡¼ Á¤¸» ¹ÌÄ£ µíÀÌ ¿ï¾ú´Ù”¸ç ´ç½Ã¸¦ ¶°¿Ã¸®°ï Àá½Ã ¸»À» ÀÕÁö ¸øÇß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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