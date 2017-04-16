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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.4.16 ÀÏ 14:43
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ÃÖ´ëÃ¶, ¿¬±âÀÚÀÇ ±æ Á¢¾îµé¾î ÅõÀâ¡¤¾²¸®Àâ ¶Ú »ç¿¬Àº?¡¦Çè³­Çß´ø ¿¬±âÀÚÀÇ ±æ
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2017.04.16  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   
¡ã 16ÀÏ ¹æ¼ÛµÈ MBC ¡®ÈÞ¸Õ´ÙÅ¥ »ç¶÷ÀÌ ÁÁ´Ù¡¯¿¡¼­´Â ÁÖ¸»µå¶ó¸¶ ½ÃÃ»·ü ¡®¿äÁ¤¡¯ÀÌ¶ó ºÒ¸®´Â ¹è¿ì ÃÖ´ëÃ¶ÀÌ Ãâ¿¬ÇØ ¹«¸í ½ÃÀýºÎÅÍ ÇöÀç±îÁö ´Ù»ç´Ù³­Çß´ø ÀÎ»ý»ç¸¦ ÅÐ¾î³õ¾Ò´Ù. MBC¹æ¼Û Ä¸Ã³.

¹è¿ì ÃÖ´ëÃ¶ÀÌ ¹«¸í ½ÃÀýºÎÅÍ ÇöÀç±îÁö ´Ù»ç´Ù³­Çß´ø ÀÎ»ýÀ» ÅÐ¾î³ù´Ù.

16ÀÏ ¹æ¼ÛµÈ MBC ‘ÈÞ¸Õ´ÙÅ¥ »ç¶÷ÀÌ ÁÁ´Ù’¿¡¼­´Â ÁÖ¸»µå¶ó¸¶ ½ÃÃ»·ü ‘¿äÁ¤’ÀÌ¶ó ºÒ¸®´Â ÃÖ´ëÃ¶ÀÌ Ãâ¿¬Çß´Ù.

ÃÖ´ëÃ¶Àº ‘¿Õ°¡³× ½Ä±¸µé’, ‘¿Ô´Ù Àåº¸¸®’, ‘³»µþ ±Ý»ç¿ù’, ‘¿ì¸® °©¼øÀÌ’ µî ÁÖ¸»±Ø¿¡¼­ È°¾àÇÏ¸ç Àü¼º±â¸¦ ´Þ¸®°í ÀÖ´Ù ÇØµµ °ú¾ðÀÌ ¾Æ´Ï´Ù.

±×·¯³ª ÃÖ´ëÃ¶ÀÌ Ã³À½ºÎÅÍ ¿¬±âÀÚ¿´´ø °ÍÀº ¾Æ´Ï¾ú´Ù.

ÃÖ´ëÃ¶Àº ¹è¿ì¸¦ ÇÏ±â Àü ÇÑ¾ç´ë ¹«¿ëÇÐ°ú¸¦ Á¹¾÷ÇÏ°í ÃË¸Á ¹Þ´Â ¹«¿ë¼ö¿´´Ù. ¹«¿ë¼öµé¿¡°Õ ²ÞÀÇ ´ëÈ¸¶ó ºÒ¸®´Â ‘±¹Á¦ ÆÄ¸® ÄáÄí¸£’ °á¼±À» ÀÏÁÖÀÏ ¾ÕµÎ°í ¿À¸¥¼Õ ¼Õ¸ñ ÀÎ´ë 3°³°¡ ÆÄ¿­µÇ´Â »ç°í¸¦ °©ÀÛ½º·´°Ô ´çÇÏ¸ç ±×ÀÇ ÀÎ»ýÀÌ ÇÑ¼ø°£¿¡ µÚ¹Ù²î°Ô µÆ´Ù.

¹«¿ë¼öÀÇ ±æÀ» Æ÷±âÇÑ ÃÖ´ëÃ¶Àº ¿¬±â·Î ½Ã¼±À» µ¹¸°´Ù.

±× ½ÃÀý¿¡ ´ëÇØ ÃÖ´ëÃ¶Àº “¹«ÀÛÁ¤ ´ëÇÐ·Î¿¡ ¿Í¼­ ¿Àµð¼ÇÀ» º¸°í ´Ù´Ï°í Çü´ÔµéÀ» ÂÑ¾Æ´Ù³æ´Ù. ±×·¸°Ô Ç×»ó ÀÖ´Ù º¸´Ï ³Ê ÇÑ ¹ø ÇØº¼·¡? ÇØ¼­ Á¶±×¸¸ ¿ªºÎÅÍ Çß´Ù”°í ÀüÇß´Ù.

±×·¯³ª ¼øÅºÇÑ ½ÃÀýÀº ¾Æ´Ï¾ú´Ù. ¶§·Î´Â ÇÑ ´Þ¿¡ ¸î ½Ê ¸¸¿ø ¹Û¿¡ ¹úÁö ¸øÇØ ÅõÀâÀº ±âº»¿¡ ÅÃ¹è, ´ë¸®¿îÀü ÀÏ±îÁö ÇÏ¸ç ¶Ù¾ú´Ù.

±×°¡ ¾ó±¼À» Ã³À½ ¾Ë¸° ‘¿Õ°¡³× ½Ä±¸µé’¿¡ ´ëÇØ Ä£±¸µéÀº “´ëÃ¶ÀÌ°¡ Ä³½ºÆÃ µÆÀ» ¶§ ¾öÃ» ¿ï¾ú´Ù. ±×Âë ¿¬±â Á¢°í ÇØ¿Ü·Î ¶°³ª·Á°í Çß´ø Å¸ÀÌ¹ÖÀÌ´Ù”°í ¾Ë·ÁÁá´Ù. 

°°ÀÌ Ãâ¿¬Çß´ø ¿À¸¸¼®Àº “ºÎ´ã°¨ÀÌ ÀÖ¾î¼­ ¼±»ý´ÔµéÇÑÅ× ÁöÀûµµ ¹Þ¾Ò´ø °Í °°´Ù. ±×·¯¸é ÁÖ´ªÀÌ µå´Âµ¥ ²à²àÇÏ°Ô Àß ¹öÆ¼´õ¶ó. Àç¹Õ´Â °Ç È¥³ª´Ù°¡µµ Ä«¸Þ¶ó¸¸ µ¹¸é »·»·ÇÏ°Ô ³Ê¹« ÀßÇÑ´Ù. ¾ê´Â Ãµ»ó ¹è¿ì±¸³ª”¶ó°í ÄªÂùÇß´Ù. 

ÃÖ´ëÃ¶Àº “(µå¶ó¸¶¸¦ º¸¸ç)50ºÎ Áß¿¡ ÇÑ ºÎ¸¸ ³ª¿Í¼­ ¿øÀÌ ¾ø°Ú´Ù Çß´Âµ¥ ¾î´À»õ 30ºÎ, 40ºÎ¸¦ Âï°í ÀÖ´õ¶ó. »ç¶÷µéµµ ¾Ë¾ÆºÁÁÖ°í”¶ó°í ¹àÇû´Ù.

±×´Â “±×³É Àü Àý½ÇÇÏ´Ù º¸´Ï ÀßÇØ¾ß°Ú´Ù´Â »ý°¢¸¸ Çß´Ù. ¾ó¸¶³ª Àý½ÇÇÏ´øÁö ‘ÀÌ°Ô ¸¶Áö¸·ÀÌ¾ß’¶ó´Â »ý°¢ÀÌ µå´Ï±î ´ë»ç°¡ Àß ¾È ³ª¿À´õ¶ó. ±Ùµ¥ ±× ¸ð½À¿¡¼­ ÂîÁúÇÔÀÌ º¸¿´³ª º¸´õ¶ó. ‘³Ê ¹º°¡ °¡Áø °Ô ÀÖ´Â °Í °°¾Æ’¶ó°í ¹®¿µ³² ÀÛ°¡´ÔÀÌ Àý »Ì¾ÆÁÖ¼Ì´Ù. ±× ¸» µè°í ÁÖÂ÷Àå¿¡ ³»·Á°¡¼­ Á¤¸» ¹ÌÄ£ µíÀÌ ¿ï¾ú´Ù”¸ç ´ç½Ã¸¦ ¶°¿Ã¸®°ï Àá½Ã ¸»À» ÀÕÁö ¸øÇß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

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  • À¯³ªÀÌÆ¼µå Ç×°ø, ÇÇ Èê¸®´Â ¾Æ½Ã¾È ½Â°´ °­Á¦·Î ºñÇà±â¿¡¼­ ²ø¾î³» Ãæ°Ý
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  • ¡®°áÈ¥¼³¡¯ ¹ÚÀ¯Ãµ ¡°°áÈ¥ ¸Â´Ù¡± VS ³²¾çÀ¯¾÷ ¿Ü¼Õ³à È²ÇÏ³ª ¡°»ç½Ç ¾Æ´Ï´Ù¡±¡¦¡°¾ù°¥¸° °ø¹æ Áø½ÇÀº?¡±
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  • ¾ÈÃ¶¼ö, ÀÌ¹ø¿£ µ¿»ý ´ëÇÐ ¼ºÀûÁ¶ÀÛ ¡®³í¶õ¡¯¡¦¡°µ·°¡¹æ µé°í ºÎ¸ð°¡ ÇÐ±³ Ã£¾Æ¿Ô´Ù?¡±
    • À¯³ªÀÌÆ¼µå Ç×°ø, ÇÇ Èê¸®´Â ¾Æ½Ã¾È ½Â°´ °­Á¦·Î ºñÇà±â¿¡¼­ ²ø¾î³» Ãæ°Ý À¯³ªÀÌÆ¼µå Ç×°ø, ÇÇ Èê¸®´Â ¾Æ½Ã¾È ½Â°´ °­Á¦·Î ºñÇà±â¿¡¼­ ²ø¾î³» Ãæ°Ý
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    ·Î±×ÀÎ
    - ÀÇ°ß¾²±â´Â ·Î±×ÀÎÈÄ¿¡ °¡´ÉÇÏ¸ç,200ÀÚ±îÁö ¾²½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. (ÇöÀç 0 byte / ÃÖ´ë 400byte)
    - ¿å¼³µî ÀÎ½Å°ø°Ý¼º ±ÛÀº »èÁ¦ ÇÕ´Ï´Ù. [¿î¿µ¿øÄ¢]
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    1
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    ¿ï»êÁö¿ª ÁÖ¸» ¹®È­°¡(2017³â 4¿ù 14ÀÏ~)
    ¿ï»ê ¿øµµ½ÉÀÌ °Å´ëÇÑ °¶·¯¸®·Î º¯½ÅÇÑ´Ù
    ´Þ¸®ÀÇ ±×¸²ÀÌ »ì¾Æ ¿òÁ÷ÀÎ´Ù
    ¿ï»ê Áß±¸ ¹®È­ÀÇÀü´ç, 12ÀÏ ¡®¿ÀÆä¶ó ¾Æ¸®¾ÆÀÇ ¹ã¡¯ »ó¿µ
    ½Å¸í³ª´Â Å¸¾Ç ÆÛÆ÷¸Õ½ºÀÇ Áø¼ö

    ½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý°íÃæÃ³¸®ÀÎ¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀÇ¤ýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ýÃ»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
    ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
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