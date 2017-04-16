½Åµ¿¿í ¡°¼¼¿ùÈ£ À¯°¡Á·¿¡°Ô »ç°úµå¸³´Ï´Ù¡±¡¦°ú°Å ¡®¼¼¿ùÈ£ ´Ü½Ä ½ÇÇè¡¯À¸·Î ³í¶õ

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|¡ã ¼¼¿ùÈ£ 3ÁÖ±â¸¦ ¸ÂÀº ¿À´Ã(16ÀÏ) ½Åµ¿¿í °øÈ´ç ÃÑÀç°¡ ÀÚ½ÅÀÇ SNS¸¦ ÅëÇØ ¼¼¿ùÈ£ À¯°¡Á·¿¡°Ô ¿ë¼¸¦ ±¸Çß´Ù. ½Å ÃÑÀç´Â °ú°Å “40¿©ÀÏ µ¿¾È ´Ü½ÄÇÏ´Ù º´¿ø¿¡ ÀÔ¿øÇß´ø Íº ±èÀ¯¹Î ¾çÀÇ ¾Æ¹öÁö ±è¿µ¿À ¾¾ÀÇ ´Ü½Ä ÀÇÈ¤¿¡ ´ëÇÑ ½ÇÃ¼Àû Áø½ÇÀ» ±Ô¸íÇÏ°Ú´Ù”¸ç ‘¼¼¿ùÈ£ ´Ü½Ä ½ÇÃ¼±Ô¸í ½ÇÇè´Ü½Ä’À» ÇØ ³í¶õÀÌ µÈ ¹Ù ÀÖ´Ù. SNSÄ¸Ã³.
¼¼¿ùÈ£ 3ÁÖ±â¸¦ ¸ÂÀº ¿À´Ã(16ÀÏ) ½Åµ¿¿í °øÈ´ç ÃÑÀç°¡ ÀÚ½ÅÀÇ SNS¸¦ ÅëÇØ ¼¼¿ùÈ£ À¯°¡Á·¿¡°Ô ¿ë¼¸¦ ±¸Çß´Ù.
½Å ÃÑÀç´Â ÀÌ³¯ “¼¼¿ùÈ£ 3ÁÖ±â, ºÎÈ°Àý ¿ì¿¬ÀÌ ¾Æ´Ñ ÇÏ´Ãµµ ÇÔ²²ÇÑ Ãß¸ð”¶ó¸ç “¿ì¸® ¸ðµÎÀÇ ½½ÇÄ, ¾ÆÇÄÀ» ÀØÁö ¾Ê°Ú´Ù. ¾ÈÀüÇÑ ´ëÇÑ¹Î±¹ ¿ì¸® ¸ðµÎ ÇÔ²² ¼ÕÀâ°í ¸¸µé¾î °¡ÀÚ”°í ¸»Çß´Ù.
ÀÌ¾î “Áö³³¯ ¼¼¿ùÈ£ À¯°¡Á·À» ºñ·ÔÇØ À¯¹Î¾Æºü ±è¿µ¿À¾¾¿Í ¿µ¼® ¾Æºü ¿Àº´È¯¾¾¿¡°Ô Áø½ÉÀ¸·Î »ç°úµå¸³´Ï´Ù”¶ó°í ÀüÇß´Ù.
2014³â 9¿ù ½Å ÃÑÀç´Â “40¿©ÀÏ µ¿¾È ´Ü½ÄÇÏ´Ù º´¿ø¿¡ ÀÔ¿øÇß´ø Íº ±èÀ¯¹Î ¾çÀÇ ¾Æ¹öÁö ±è¿µ¿À ¾¾ÀÇ ´Ü½Ä ÀÇÈ¤¿¡ ´ëÇÑ ½ÇÃ¼Àû Áø½ÇÀ» ±Ô¸íÇÏ°Ú´Ù”¸ç ‘¼¼¿ùÈ£ ´Ü½Ä ½ÇÃ¼±Ô¸í ½ÇÇè´Ü½Ä’À» ÇØ ³í¶õÀÌ µÈ ¹Ù ÀÖ´Ù.
ÀÌÈÄ ½Å ÃÑÀç´Â 2017³â 1¿ù MBN¿¡ ‘³ë¶õ ¸®º»’À» ´Þ°í Ãâ¿¬ÇØ ¹æ¼Û µµÁß °ø°³ »ç°ú ¸Þ½ÃÁö¸¦ ÀüÇß´Ù.
´ç½Ã ±×´Â “´ç½Ã ÀúÀÇ Á¤Ä¡Àû ½Å³äÀº ¿©·¯ºÐÀÇ ¹Ý´ëÆí¿¡¼ ½Î¿ü´ø °ÍÀÌ »ç½ÇÀÔ´Ï´Ù. ÇÏÁö¸¸ Àú ¿ª½Ãµµ ¼¼¿ùÀÌ Áö³ª¸é¼ ¿©·¯ºÐÀÇ ¾ÆÇÄÀÌ ±× ¹«¾ù°úµµ ¹Ù²Ü ¼ö ¾øÀ½À» ±ú´Ý°Ô µÇ¾ú½À´Ï´Ù. ÀÌ ½Ã°£À» ºô¾î ÁË¼ÛÇÏ´Ù´Â ¸»¾¸ µå¸®°í Áø½ÉÀ¸·Î »çÁËµå¸®°Ú½À´Ï´Ù”¶ó°í ¸»ÇÏ¸ç Çã¸®¸¦ 90µµ·Î ¼÷¿© ¿ë¼¸¦ ºô¾ú´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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