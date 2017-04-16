½Åµ¿¿í ¡°¼¼¿ùÈ£ À¯°¡Á·¿¡°Ô »ç°úµå¸³´Ï´Ù¡±¡¦°ú°Å ¡®¼¼¿ùÈ£ ´Ü½Ä ½ÇÇè¡¯À¸·Î ³í¶õ

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.4.16 ÀÏ 14:43
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½ÂÀÎ 2017.04.16  
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2014³â 9¿ù ½Å ÃÑÀç´Â “40¿©ÀÏ µ¿¾È ´Ü½ÄÇÏ´Ù º´¿ø¿¡ ÀÔ¿øÇß´ø Íº ±èÀ¯¹Î ¾çÀÇ ¾Æ¹öÁö ±è¿µ¿À ¾¾ÀÇ ´Ü½Ä ÀÇÈ¤¿¡ ´ëÇÑ ½ÇÃ¼Àû Áø½ÇÀ» ±Ô¸íÇÏ°Ú´Ù”¸ç ‘¼¼¿ùÈ£ ´Ü½Ä ½ÇÃ¼±Ô¸í ½ÇÇè´Ü½Ä’À» ÇØ ³í¶õÀÌ µÈ ¹Ù ÀÖ´Ù.

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