ÇÑÇöÁ¤, ¡®»ç±â °áÈ¥ »ç°Ç¡¯ÀÇ Áø½Ç°ú ÇÔ²² °ú°Å »çÁø ÀçÁ¶¸í¡¦Àç¹úÀÌ ¹ÝÇÒ¸¸ ÇÏ³×

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ÇÑÆí, ÇÑÇöÁ¤Àº °É±×·ì Å¬·¹¿À ¸â¹ö·Î È°µ¿ÇÏ¸ç ÀÎ±â¸¦ ²ø¾ú´Ù. Å¬·¹¿À´Â 1999³â 1Áý ‘CLEO’·Î µ¥ºßÇØ 5Áý ‘¶óÀÌÂ¡ ¾î°ÔÀÎ’±îÁö ³½ ÈÄ ÇØÃ¼µÆ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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