¡®·±´×¸Ç¡¯, ¡®À½¶õ¸¶±Í¡¯¿Í ¡®ãæ µüÁö¿Õ¡¯ÀÇ µîÀå¡¦°ú¿¬ ÁÖÀú¾ÉÀº ½ÃÃ»·ü ¿Ã¸± ¼ö ÀÖÀ»±î?

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16ÀÏ ¹æ¼ÛµÇ´Â SBS ‘·±´×¸Ç’¿¡¼ µåµð¾î ‘À½¶õ¸¶±Í’ Àü¼Ò¹Î°ú ‘°ÔÀÓÀÇ ½Å’ ¾ç¼¼ÂùÀÌ ÇÕ·ùÇÑ´Ù.
Áö³ 9ÀÏ ¹æ¼ÛµÈ ‘·±´×¸Ç’¿¡¼± Àü¼Ò¹Î°ú Á¦ÀÛÁøÀÇ »çÀü ÀÎÅÍºä ¹× 16ÀÏ ¹æ¼ÛµÉ ¿µ»ó ÀÏºÎºÐÀ» ¼±°ø°³ Çß´Ù.
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