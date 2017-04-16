¡®·±´×¸Ç¡¯, ¡®À½¶õ¸¶±Í¡¯¿Í ¡®ãæ µüÁö¿Õ¡¯ÀÇ µîÀå¡¦°ú¿¬ ÁÖÀú¾ÉÀº ½ÃÃ»·ü ¿Ã¸± ¼ö ÀÖÀ»±î?

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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.4.16 ÀÏ 14:43
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½ÂÀÎ 2017.04.16  
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16ÀÏ ¹æ¼ÛµÇ´Â SBS ‘·±´×¸Ç’¿¡¼­ µåµð¾î ‘À½¶õ¸¶±Í’ Àü¼Ò¹Î°ú ‘°ÔÀÓÀÇ ½Å’ ¾ç¼¼ÂùÀÌ ÇÕ·ùÇÑ´Ù.

Áö³­ 9ÀÏ ¹æ¼ÛµÈ ‘·±´×¸Ç’¿¡¼± Àü¼Ò¹Î°ú Á¦ÀÛÁøÀÇ »çÀü ÀÎÅÍºä ¹× 16ÀÏ ¹æ¼ÛµÉ ¿µ»ó ÀÏºÎºÐÀ» ¼±°ø°³ Çß´Ù.

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±×·¯³ª º»³ìÈ­¿¡ µé¾î°¡ ¾ç¼¼ÂùÀÌ µ¿¹®¼­´ä °ÔÀÓ¿¡¼­ Çã¹«ÇÏ°Ô ÆÐ¹èÇÏÀÚ À¯Àç¼®Àº “¾ç¼¼ÇüÀÌ¶û ¶È°°±¸¸¸”ÀÌ¶ó°í ¸»ÇÏ¸ç Çô¸¦ Â÷ ¿ôÀ½À» ÀÚ¾Æ³Â´Ù.

ÇÑÆí ·±´×¸ÇÀº ¾ç¼¼Âù°ú Àü¼Ò¹ÎÀÇ ÇÕ·ù ¼Ò½Ä¿¡µµ ºÒ±¸ÇÏ°í Áö³­ 9ÀÏ ¹æ¼Û¿¡¼­ ½ÃÃ»·üÀÌ 3.4%(´Ò½¼ÄÚ¸®¾Æ)·Î, 2ÀÏ ¹æ¼Ûº¸´Ù 1.7% °¡·® ¶³¾îÁ® ºÎÁøÇÑ ¸ð½ÀÀ» º¸¿´´Ù.

°ú¿¬ ¾ç¼¼Âù°ú Àü¼Ò¹ÎÀÇ ÇÕ·ù·Î ¶³¾îÁ³´ø ½ÃÃ»·üÀ» ´Ù½Ã È¸º¹ÇÏ°í ¿¹´É ´ë¼¼·Î ÀÚ¸®ÀâÀ» ¼ö ÀÖÀ»Áö ¾Æ´Ï¸é ½Å¿¹ÀÇ µîÀå¿¡ ¹ÝÂ¦ ½ÃÃ»·ü·Î ±×Ä¥Áö ±ÍÃß°¡ ÁÖ¸ñµÈ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

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    ½Å¸í³ª´Â Å¸¾Ç ÆÛÆ÷¸Õ½ºÀÇ Áø¼ö

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