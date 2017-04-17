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¿¡¸¯Àº 17ÀÏ ½ÅÈÄÄÆÛ´Ï °ø½Ä SNSÀ» ÅëÇØ "Àú¿Í Æò»ý ¾Æ²¸ÁÖ¸ç »ì¾Æ°¥ µ¿¹ÝÀÚ¸¦ ¸¸³ª°Ô µÇ¾î 2017³â 7¿ù 1ÀÏ ¼¿ï ¸ðÃ³ÀÇ ÇÑ ±³È¸¿¡¼ °¡Á· Ä£Áö °¡±î¿î ÁöÀÎµéÀ» ¸ð½Ã°í Á¶¿ëÇÏ°í °æ°ÇÇÏ°Ô °áÈ¥½ÄÀ» ¿Ã¸®·Á°í ÇÕ´Ï´Ù"¶ó´Â ¾Ë·È´Ù.
ÀÌ¾î "19³â µ¿¾È ½ÅÈÀÇ ¸â¹ö·Î È°µ¿ÇÏ¸é¼ ½ÅÈÃ¢Á¶ ÆÒ ¿©·¯ºÐµé ´öºÐ¿¡ ¸¹Àº »ç¶ûÀ» ¹Þ¾Ò°í ¾ÕÀ¸·Î´Â ´õ¿í ¾ÈÁ¤µÈ ¸¶À½À¸·Î ¿½ÉÈ÷ È°µ¿ÇÏ¸é¼ ¿©·¯ºÐÀÇ »ç¶û¿¡ º¸´äÇÏ°Ú½À´Ï´Ù"°í ¸»Çß´Ù.
ÇÑÆí, Áö³ 2¿ù µð½ºÆÐÄ¡´Â ¿¡¸¯°ú ³ªÇý¹ÌÀÇ °ø°³¿¾Ö Àü µ¥ÀÌÆ® ¸ð½ÀÀ» °ø°³ÇÑ ¹Ù ÀÖ´Ù.
´ç½Ã µð½ºÆÐÄ¡´Â ÀÌµéÀÌ Á¶±Ý °Å¸®¸¦ µÎ°í °È´Ù ÁÖÂ÷Àå¿¡¼´Â ÆÈÂ¯À» ³¢´Â µîÀÇ ¸ð½ÀÀ» º¸¿´´Ù°í ÀüÇØ ´«±æÀ» ²ø¾ú´Ù.
°ø°³µÈ »çÁøÀº ¿¡¸¯°ú ³ªÇý¹Ì°¡ Ä¿ÇÃ ¿ÜÅõ¿¡ ¸ðÀÚ¸¦ ¾²°í ¿ì¿ùÇÑ ºñÁÖ¾ó·Î ½Ã¼±À» »ç·Î Àâ¾Ò´Ù.
ÀÌ¸¦ º» ÆÒµéÀº “¿ª½Ã Àß ¾î¿ï¸°´Ù” “ÀÏ»óÀÌ Èº¸ÀÎ Ä¿ÇÃ” µîÀÇ ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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