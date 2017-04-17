ÀÌ¼ö·Ã, ½ÇÁ¦ ´ëÅë·É °æÈ£¿ø½ÃÀý ¸ð½À º¸´Ï 'Ä«¸®½º¸¶ Æø¹ß'¡¦¡°ÀüÁöÇö ´àÀº ¹Î³¸¡±

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ÀÌ¼ö·ÃÀº ÀÚ½ÅÀÇ SNS ÀÎ½ºÅ¸±×·¥À» ÅëÇØ “ÁÂÃøÀº ÀÌ¹ø µå¶ó¸¶ ³»¿¡¼ÀÇ °æÈ£¿ø ¸ð½ÀÀÌ°í, ¿ìÃøÀº? Â¥ÀÜ~ ½ÇÁ¦ #´ëÅë·É°æÈ£½Ç #°æÈ£°ü À¸·Î¼ ±Ù¹«ÇßÀ» ´ç½Ã ±âÀÚ´Ôµé²² ÂïÈù ´ç½Ã »çÁøÀÌ¿¡¿ä ³×.. ¿¾³¯ÀÌÁö¿ä ÈÀåÀ» ¾ÈÇØ¼ ´«½çÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù. ¾Æ Ç¥Á¤µµ »ç¹µ ³¯Ä«·Î¿î°¡¿ä?”¶ó´Â ±Û°ú ÇÔ²² 4ºÐÇÒ »çÁø ÇÑ ÀåÀÇ °ÔÀçÇÑ ¹Ù ÀÖ´Ù.
°ø°³µÈ »çÁø ¼Ó ½ÇÁ¦ ´ëÅë·ÉÀ» °æÈ£ÇÏ´Â ÀÌ¼ö·ÃÀÇ ¸ð½À(¿À¸¥ÂÊ)Àº ¸Ó¸®¸¦ ±ò²ûÇÏ°Ô ¹°í Á¤ÀåÀ» ÀÔ°í ÀÖ´Â ¸ð½ÀÀ¸·Î Ä«¸®½º¸¶°¡ ´À²¸Áø´Ù. Æ¯È÷ ¹Î³¸¿¡µµ ºÒ±¸ÇÏ°í ±¼¿å¾ø´Â ¸ð½ÀÀ¸·Î ½Ã¼±À» »ç·Î Àâ´Â´Ù.
ÀÌ¸¦ º» ÆÒµéÀº “ÀüÁöÇöÀÎ ÁÙ ³Ê¹« ¸ÚÁ®¿ä” “´ë´ÜÇØ¿ä ÀÀ¿øÇÕ´Ï´Ù” µîÀÇ ¹ÝÀÀÀ» º¸¿´´Ù.
ÇÑÆí, ÀÌ¼ö·ÃÀº 16ÀÏ ¹æ¼ÛµÈ ÄÉÀÌºí tvN ‘¹®Á¦Àû³²ÀÚ’¿¡ Ãâ¿¬ÇØ ³ú¼½³àÀÇ ¸Å·ÂÀ» ¹ß»êÇß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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