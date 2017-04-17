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ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.4.17 ¿ù 16:36
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ÇÏÅÂ°æ ¡°¹®À¯¶ó(¹®ÀçÀÎ ¾Æµé+Á¤À¯¶ó) ¹æÁö¹ý ¹ßÀÇ¡¦°¨¿Á±îÁö °¥ ¼ö ÀÖ°Ô ÇÑ´Ù¡±
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2017.04.17  
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¡ã ¹Ù¸¥Á¤´ç ´ë¼±ÈÄº¸ °ËÁõÆ¯À§ ¼Ò¼Ó ÇÏÅÂ°æ ÀÇ¿øÀÌ 17ÀÏ “Ã¤¿ë ºÎÁ¤ºÎÆÐ¸¦ ¹æÁöÇÏ±â À§ÇØ Ã¤¿ë ¼­·ù¸¦ ¹«´ÜÀ¸·Î ÆÄ±âÇÏ¸é ÃÖ°í Â¡¿ª 7³âÇü¿¡ Ã³ÇÏ´Â ‘¹®À¯¶ó(¹®ÀçÀÎ ¾Æµé+Á¤À¯¶ó) ¹æÁö¹ý’À» ¹ßÀÇÇß´Ù”°í ¹àÇû´Ù. ÇÏ ÀÇ¿øÀº ÀÌ³¯ ±âÀÚÈ¸°ß Á÷ÈÄ ÀÚ½ÅÀÇ SNS¸¦ ÅëÇØ ¹®ÀçÀÎ ¾ÆµéÀÇ Æ¯Çý ÀÇÈ¤ Á¤¸® ±ÛÀ» °Ô½ÃÇß´Ù. ÇÏÅÂ°æ SNSÄ¸Ã³.

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ÇÏ ÀÇ¿øÀº ÀÌ³¯ ¿ÀÀü ±¹È¸ Á¤·Ð°ü¿¡¼­ ±âÀÚÈ¸°ßÀ» ¿­°í “ÇöÇà ¹ýÀ¸·Î´Â Ã¤¿ë ºÎÁ¤À» ÀºÆóÇÏ±â À§ÇØ ¼­·ù¸¦ ¹«´ÜÆÄ±âÇØµµ ÇàÁ¤ Â¡°è Á¤µµ¸¸ ¹ÞÀ¸¸é µÈ´Ù”°í ÁÖÀåÇß´Ù.

ÇÏ ÀÇ¿øÀÌ ¹ßÀÇÇÑ ‘¹®À¯¶ó ¹æÁö¹ý’Àº Ã¤¿ë ¼­·ù¸¦ ¹«´Ü ÆÄ±âÇÏ¸é ¹ý·ü¿¡ ÀÇÇØ ÃÖ°í 7³â Â¡¿ª, 3000¸¸¿øÀÇ ¹ú±ÝÀÇ Ã³¹úÀ» ¹ÞÀ» ¼ö ÀÖ´Â °ÍÀ» °ñÀÚ·Î ÇÏ°í ÀÖ´Ù.
 
ÇÏ ÀÇ¿øÀº “¹® ÈÄº¸ ¾ÆµéÀÌ³ª ÃÖ¼ø½ÇÀÇ µþ Á¤À¯¶ó¿Í °°ÀÌ ±Ç·ÂÀÚÀÇ ÀÚ³à¶ó´Â ÀÌÀ¯·Î Æ¯Çý¹Þ´Â ¹ÝÄ¢À» »Ñ¸® »Ì±â À§ÇØ °¡Äª ‘¹®À¯¶ó ¹æÁö¹ý ¹ßÀÇ’Çß´Ù”¸ç “ÇöÀç À¯·Â ´ë¼±ÈÄº¸ ¹®ÀçÀÎ ´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç ´ëÅë·É ÈÄº¸ ¾ÆµéÀÇ ÇÑ±¹°í¿ëÁ¤º¸¿ø Æ¯Çý Ã¤¿ë ÀÇÈ¤Àº Ãë¾÷ ÁØºñ»ýµéÀÇ °øºÐÀ» »ç°í ÀÖ´Âµ¥ ¹® ÈÄº¸´Â °ÅÀÇ ÇØ¸íÀ» ÇÏÁö ¾Ê°í ÀÖ´Ù”°í ²¿Áý¾ú´Ù.
 
ÀÌ¾î ±×´Â “ÇÑ±¹°í¿ëÁ¤º¸¿øÀº ±ÔÁ¤À» À§¹ÝÇÏ¸ç ÀÇÈ¤ÀÌ ÁýÁßµÇ´Â ¹® ÈÄº¸ ¾Æµé¿¡ ´ëÇÑ ¸éÁ¢ À§¿øµéÀÇ Ã¤Á¡Ç¥, ÀÀ½Ã¿ø¼­ µîÀ» ÀÚÃ¼ ÆÄ±âÇÏ°Å³ª ÂªÀº º¸Á¸ ±â°£ ÀÌÀ¯·Î ÆÄ±âÇß´Ù”¸ç “ÀÌ´Â Ã¤¿ë ºÎÁ¤ÀÌ µå·¯³ª´Â °ÍÀ» ¸·±â À§ÇØ °íÀÇ·Î ÇßÀ» °¡´É¼ºÀÌ ³ô¾Æ º¸ÀÎ´Ù”°í ÁöÀûÇß´Ù.
 
ÀÌ³¯ ÇÏ ÀÇ¿øÀº ¹® ÈÄº¸ÀÇ ¾ÆµéÀÇ Ã¤¿ë °úÁ¤¿¡ Æ¯Çý°¡ ÀÖÀ½À» ÁÖÀåÇÏ¸ç ¹® ÈÄº¸ÀÇ ÇØ¸íÀ» ¿ä±¸ÇÏ°í ³ª¼¹´Ù.

ÇÏ ÀÇ¿øÀº “¹® ÈÄº¸ÀÇ ¾ÆµéÀº ¾ÆºüÀÇ Ä£±¸°¡ ´ëÇ¥·Î ÀÖ´Â °ø°ø±â°ü Ã¤¿ë °ø°í¸¦ ¿ì¿¬È÷ ¹ß°ßÇÏ°í Ã¤¿ë °ø°í Á¦¸ñÀº ¿¬±¸Á÷ÀÎµ¥ º»ÀÎÀº ¿¬±¸Á÷µµ ¾Æ´Ñµ¥ Å¬¸¯ÇØ¼­ µé¾î°¬´Ù. °Å±â´Ù ÀÚ±â Àü°øÀÎ µ¿¿µ»óÀ» »Ì´Â´Ù´Â ¸»µµ ¾ø´Âµ¥ µ¿¿µ»óÀ» Àß ÇÑ´Ù´Â ÀÚ±â¼Ò°³¼­¸¦ ½è´Ù”°í ÁöÀûÇß´Ù.

ÀÌ¾î “ÀÌ ºÐ¾ß¿¡ ¾Æ¹«µµ Áö¿øÀ» ¾ÈÇß°í ÀÀ½Ã ¿ø¼­ »çÁøÀº ±Í°í¸®¿¡ Á¡ÆÛ Â÷¸²ÀÌ´Ù. º¸Åë ¸ðÁý°ø°í´Â 15ÀÏµ¿¾È ÇÏ´Âµ¥ ÇÏÇÊ ¹® ÈÄº¸ ¾Æµé ¶§´Â 6ÀÏ·Î ÁÙ¾ú´Ù. ÈÞÀÏ »©¸é 4ÀÏÀÌ°í ¿ìÆíÁ¢¼ö³ª ¹æ¹®Á¢¼ö¸¸ ¹Þ¾Ò´Ù´Â Á¡¿¡¼­ »ç½Ç»ó 3ÀÏ¹Û¿¡ ¾ÈµÈ´Ù”°í ÁÖÀåÇß´Ù.

±×·¯¸é¼­ “ÇÐ·Â Áõ¸í¼­´Â ¸¶°¨±âÇÑ 5ÀÏÀÌ Áö³ª¼­ Á¦ÃâÇÏ°í ¼­·ù ¸éÁ¦, ÇÊ±â ¸éÁ¦¿¡ ¸éÁ¢ÀÚ°¡ 2¹è¼ö°¡ ¾ÈµÇ¸é Ãß°¡ °ø°í¸¦ ÇØ¾ßÇÏ´Âµ¥ ÀÌ¸¦ ¹«½ÃÇÏ°í ´Üµ¶¸éÁ¢À» ÅëÇØ Ãë¾÷Çß´Ù”°í ¼³¸íÇß´Ù.

ÇÏ ÀÇ¿øÀº “´ç½Ã Áß¼Ò±â¾÷ Æò±Õ ¿¬ºÀ 1973¸¸¿øÀÌ¾ú´Âµ¥ ÀÌ·¸°Ô ¹® ÈÄº¸ ¾ÆµéÀº ¿¬ºÀ 3465¸¸¿ø ÀÏ¹ÝÁ÷ 5±Þ¿¡ Ã¤¿ëµÆ°í ÀÔ»ç 14°³¿ù¸¸¿¡ ¾îÇÐ¿¬¼ö°£´Ù°í ÈÞÁ÷Ã³¸®°¡ µÈ °ø°ø±â°ü »ç»ó ÃÊÀ¯ÀÇ ½Å±â·ÏÀ» ¼¼¿î´Ù”°í ºñ²¿¾Ò´Ù.

±×´Â “¹® ÈÄº¸ ¾ÆµéÀº ¹Ì±¹ È¸»ç¿¡¼­ ÀÎÅÏÀ¸·Î Ãë¾÷ÇØ 2Áß Ãë¾÷À» Çß°í ±Ù¹« 14°³¿ù, ÈÞÁ÷ 23°³¿ù ÇÕÃÄ¼­ 37°³¿ùÀÇ ÅðÁ÷±ÝÀ» ¹Þ°í ±Â¹ÙÀÌÇß´Ù”°í µ¡ºÙ¿´´Ù.

¶ÇÇÑ “°áÁ¤ÀûÀ¸·Î 12¿ù 6ÀÏ ¸¶°¨ÀÎ ÀÀ½Ã ¿ø¼­¸¦ 12¿ù 11ÀÏ Á¦ÃâÇØ³õ°í 11ÀÏ 4·Î °íÃÆ´Ù´Â °­·ÂÇÑ ÀÇÈ¤ÀÌ Á¦±âµÇ°í ÀÖ´Â Æ¯Çý¿ÕÀÚ ’¹®À¯¶ó‘ ½´ÆÛ ¿ïÆ®¶ó Æ¯Çý¸¦ ÃÑÁ¤¸®Çß´Ù”°í ¸»Çß´Ù.

ÇÑÆí ¹®ÀçÀÎ ´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç ´ë¼± ÈÄº¸ ÃøÀº ÇÏÅÂ°æ ÀÇ¿øÀÇ ÁÖÀå°ú °ü·ÃÇØ ÇÏ ÀÇ¿øÀ» °øÁ÷¼±°Å¹ý À§¹ÝÀÇ ÇãÀ§ »ç½Ç °øÇ¥ÁË·Î °ËÂû¿¡ Çü»ç °í¹ßÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ¶ó ¹àÈù ¹Ù ÀÖ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

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  • À¯³ªÀÌÆ¼µå Ç×°ø, ÇÇ Èê¸®´Â ¾Æ½Ã¾È ½Â°´ °­Á¦·Î ºñÇà±â¿¡¼­ ²ø¾î³» Ãæ°Ý
  • ¡®·±´×¸Ç¡¯ Àü¼Ò¹Î ¡°³»°¡ Âù ³Ê!¡±¡¦À±Çö¹Î°úÀÇ ´Þ´ÞÇß´ø °ú°Å ÀçÁ¶¸í
  • ¡®°áÈ¥¼³¡¯ ¹ÚÀ¯Ãµ ¡°°áÈ¥ ¸Â´Ù¡± VS ³²¾çÀ¯¾÷ ¿Ü¼Õ³à È²ÇÏ³ª ¡°»ç½Ç ¾Æ´Ï´Ù¡±¡¦¡°¾ù°¥¸° °ø¹æ Áø½ÇÀº?¡±
  • ¹ÚÀ¯Ãµ ¿¹ºñ½ÅºÎ È²ÇÏ³ª °áÈ¥¼³ ±Ø±¸ ºÎÀÎ¡¦¡°¹ÚÀ¯Ãµ ÁøÂ¥ °áÈ¥ÇÏ´Â °Å ¸Â¾Æ?¡±
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    • À¯³ªÀÌÆ¼µå Ç×°ø, ÇÇ Èê¸®´Â ¾Æ½Ã¾È ½Â°´ °­Á¦·Î ºñÇà±â¿¡¼­ ²ø¾î³» Ãæ°Ý À¯³ªÀÌÆ¼µå Ç×°ø, ÇÇ Èê¸®´Â ¾Æ½Ã¾È ½Â°´ °­Á¦·Î ºñÇà±â¿¡¼­ ²ø¾î³» Ãæ°Ý
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    - ¿å¼³µî ÀÎ½Å°ø°Ý¼º ±ÛÀº »èÁ¦ ÇÕ´Ï´Ù. [¿î¿µ¿øÄ¢]
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    9
    [ÀÎ¹°·Î ÀÐ´Â ¿ï»êÀ¯»ç(246)]³×°ÅÆ¼ºê ¼±°Å·Î ÀÌÈÄ¶ô ¸Í°ø°Ý ÇßÁö¸¸ ¡®°è¶õÀ¸·Î ¹ÙÀ§Ä¡±â¡¯
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    ½Åµ¿¿í ¡°¹®ÀçÀÎ À¯¼¼Â÷·® Ãæµ¹ »ç¸Á¡¦Àå·Ê°¡ ³¡³¯ ¶§±îÁö À¯¼¼ ¸ØÃç¶ó¡±
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    ¿ï»êÁö¿ª ÁÖ°£ ¹®È­ Çà»ç(2017³â 4¿ù 17ÀÏ~)
    ÀÌ»ç¿À »ç»çÅ°, ÀçÁî¿Í ´º¿¡ÀÌÁöÀÇ ¼­Á¤Àû ¸¸³²
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    ½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý°íÃæÃ³¸®ÀÎ¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀÇ¤ýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ýÃ»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
    ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
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