ÇÏÅÂ°æ ¡°¹®À¯¶ó(¹®ÀçÀÎ ¾Æµé+Á¤À¯¶ó) ¹æÁö¹ý ¹ßÀÇ¡¦°¨¿Á±îÁö °¥ ¼ö ÀÖ°Ô ÇÑ´Ù¡±

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|¡ã ¹Ù¸¥Á¤´ç ´ë¼±ÈÄº¸ °ËÁõÆ¯À§ ¼Ò¼Ó ÇÏÅÂ°æ ÀÇ¿øÀÌ 17ÀÏ “Ã¤¿ë ºÎÁ¤ºÎÆÐ¸¦ ¹æÁöÇÏ±â À§ÇØ Ã¤¿ë ¼·ù¸¦ ¹«´ÜÀ¸·Î ÆÄ±âÇÏ¸é ÃÖ°í Â¡¿ª 7³âÇü¿¡ Ã³ÇÏ´Â ‘¹®À¯¶ó(¹®ÀçÀÎ ¾Æµé+Á¤À¯¶ó) ¹æÁö¹ý’À» ¹ßÀÇÇß´Ù”°í ¹àÇû´Ù. ÇÏ ÀÇ¿øÀº ÀÌ³¯ ±âÀÚÈ¸°ß Á÷ÈÄ ÀÚ½ÅÀÇ SNS¸¦ ÅëÇØ ¹®ÀçÀÎ ¾ÆµéÀÇ Æ¯Çý ÀÇÈ¤ Á¤¸® ±ÛÀ» °Ô½ÃÇß´Ù. ÇÏÅÂ°æ SNSÄ¸Ã³.
¹Ù¸¥Á¤´ç ´ë¼±ÈÄº¸ °ËÁõÆ¯À§ ¼Ò¼Ó ÇÏÅÂ°æ ÀÇ¿øÀÌ 17ÀÏ “Ã¤¿ë ºÎÁ¤ºÎÆÐ¸¦ ¹æÁöÇÏ±â À§ÇØ Ã¤¿ë ¼·ù¸¦ ¹«´ÜÀ¸·Î ÆÄ±âÇÏ¸é ÃÖ°í Â¡¿ª 7³âÇü¿¡ Ã³ÇÏ´Â ‘¹®À¯¶ó(¹®ÀçÀÎ ¾Æµé+Á¤À¯¶ó) ¹æÁö¹ý’À» ¹ßÀÇÇß´Ù”°í ¹àÇû´Ù.
ÇÏ ÀÇ¿øÀº ÀÌ³¯ ¿ÀÀü ±¹È¸ Á¤·Ð°ü¿¡¼ ±âÀÚÈ¸°ßÀ» ¿°í “ÇöÇà ¹ýÀ¸·Î´Â Ã¤¿ë ºÎÁ¤À» ÀºÆóÇÏ±â À§ÇØ ¼·ù¸¦ ¹«´ÜÆÄ±âÇØµµ ÇàÁ¤ Â¡°è Á¤µµ¸¸ ¹ÞÀ¸¸é µÈ´Ù”°í ÁÖÀåÇß´Ù.
ÇÏ ÀÇ¿øÀÌ ¹ßÀÇÇÑ ‘¹®À¯¶ó ¹æÁö¹ý’Àº Ã¤¿ë ¼·ù¸¦ ¹«´Ü ÆÄ±âÇÏ¸é ¹ý·ü¿¡ ÀÇÇØ ÃÖ°í 7³â Â¡¿ª, 3000¸¸¿øÀÇ ¹ú±ÝÀÇ Ã³¹úÀ» ¹ÞÀ» ¼ö ÀÖ´Â °ÍÀ» °ñÀÚ·Î ÇÏ°í ÀÖ´Ù.
ÇÏ ÀÇ¿øÀº “¹® ÈÄº¸ ¾ÆµéÀÌ³ª ÃÖ¼ø½ÇÀÇ µþ Á¤À¯¶ó¿Í °°ÀÌ ±Ç·ÂÀÚÀÇ ÀÚ³à¶ó´Â ÀÌÀ¯·Î Æ¯Çý¹Þ´Â ¹ÝÄ¢À» »Ñ¸® »Ì±â À§ÇØ °¡Äª ‘¹®À¯¶ó ¹æÁö¹ý ¹ßÀÇ’Çß´Ù”¸ç “ÇöÀç À¯·Â ´ë¼±ÈÄº¸ ¹®ÀçÀÎ ´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç ´ëÅë·É ÈÄº¸ ¾ÆµéÀÇ ÇÑ±¹°í¿ëÁ¤º¸¿ø Æ¯Çý Ã¤¿ë ÀÇÈ¤Àº Ãë¾÷ ÁØºñ»ýµéÀÇ °øºÐÀ» »ç°í ÀÖ´Âµ¥ ¹® ÈÄº¸´Â °ÅÀÇ ÇØ¸íÀ» ÇÏÁö ¾Ê°í ÀÖ´Ù”°í ²¿Áý¾ú´Ù.
ÀÌ¾î ±×´Â “ÇÑ±¹°í¿ëÁ¤º¸¿øÀº ±ÔÁ¤À» À§¹ÝÇÏ¸ç ÀÇÈ¤ÀÌ ÁýÁßµÇ´Â ¹® ÈÄº¸ ¾Æµé¿¡ ´ëÇÑ ¸éÁ¢ À§¿øµéÀÇ Ã¤Á¡Ç¥, ÀÀ½Ã¿ø¼ µîÀ» ÀÚÃ¼ ÆÄ±âÇÏ°Å³ª ÂªÀº º¸Á¸ ±â°£ ÀÌÀ¯·Î ÆÄ±âÇß´Ù”¸ç “ÀÌ´Â Ã¤¿ë ºÎÁ¤ÀÌ µå·¯³ª´Â °ÍÀ» ¸·±â À§ÇØ °íÀÇ·Î ÇßÀ» °¡´É¼ºÀÌ ³ô¾Æ º¸ÀÎ´Ù”°í ÁöÀûÇß´Ù.
ÀÌ³¯ ÇÏ ÀÇ¿øÀº ¹® ÈÄº¸ÀÇ ¾ÆµéÀÇ Ã¤¿ë °úÁ¤¿¡ Æ¯Çý°¡ ÀÖÀ½À» ÁÖÀåÇÏ¸ç ¹® ÈÄº¸ÀÇ ÇØ¸íÀ» ¿ä±¸ÇÏ°í ³ª¼¹´Ù.
ÇÏ ÀÇ¿øÀº “¹® ÈÄº¸ÀÇ ¾ÆµéÀº ¾ÆºüÀÇ Ä£±¸°¡ ´ëÇ¥·Î ÀÖ´Â °ø°ø±â°ü Ã¤¿ë °ø°í¸¦ ¿ì¿¬È÷ ¹ß°ßÇÏ°í Ã¤¿ë °ø°í Á¦¸ñÀº ¿¬±¸Á÷ÀÎµ¥ º»ÀÎÀº ¿¬±¸Á÷µµ ¾Æ´Ñµ¥ Å¬¸¯ÇØ¼ µé¾î°¬´Ù. °Å±â´Ù ÀÚ±â Àü°øÀÎ µ¿¿µ»óÀ» »Ì´Â´Ù´Â ¸»µµ ¾ø´Âµ¥ µ¿¿µ»óÀ» Àß ÇÑ´Ù´Â ÀÚ±â¼Ò°³¼¸¦ ½è´Ù”°í ÁöÀûÇß´Ù.
ÀÌ¾î “ÀÌ ºÐ¾ß¿¡ ¾Æ¹«µµ Áö¿øÀ» ¾ÈÇß°í ÀÀ½Ã ¿ø¼ »çÁøÀº ±Í°í¸®¿¡ Á¡ÆÛ Â÷¸²ÀÌ´Ù. º¸Åë ¸ðÁý°ø°í´Â 15ÀÏµ¿¾È ÇÏ´Âµ¥ ÇÏÇÊ ¹® ÈÄº¸ ¾Æµé ¶§´Â 6ÀÏ·Î ÁÙ¾ú´Ù. ÈÞÀÏ »©¸é 4ÀÏÀÌ°í ¿ìÆíÁ¢¼ö³ª ¹æ¹®Á¢¼ö¸¸ ¹Þ¾Ò´Ù´Â Á¡¿¡¼ »ç½Ç»ó 3ÀÏ¹Û¿¡ ¾ÈµÈ´Ù”°í ÁÖÀåÇß´Ù.
±×·¯¸é¼ “ÇÐ·Â Áõ¸í¼´Â ¸¶°¨±âÇÑ 5ÀÏÀÌ Áö³ª¼ Á¦ÃâÇÏ°í ¼·ù ¸éÁ¦, ÇÊ±â ¸éÁ¦¿¡ ¸éÁ¢ÀÚ°¡ 2¹è¼ö°¡ ¾ÈµÇ¸é Ãß°¡ °ø°í¸¦ ÇØ¾ßÇÏ´Âµ¥ ÀÌ¸¦ ¹«½ÃÇÏ°í ´Üµ¶¸éÁ¢À» ÅëÇØ Ãë¾÷Çß´Ù”°í ¼³¸íÇß´Ù.
ÇÏ ÀÇ¿øÀº “´ç½Ã Áß¼Ò±â¾÷ Æò±Õ ¿¬ºÀ 1973¸¸¿øÀÌ¾ú´Âµ¥ ÀÌ·¸°Ô ¹® ÈÄº¸ ¾ÆµéÀº ¿¬ºÀ 3465¸¸¿ø ÀÏ¹ÝÁ÷ 5±Þ¿¡ Ã¤¿ëµÆ°í ÀÔ»ç 14°³¿ù¸¸¿¡ ¾îÇÐ¿¬¼ö°£´Ù°í ÈÞÁ÷Ã³¸®°¡ µÈ °ø°ø±â°ü »ç»ó ÃÊÀ¯ÀÇ ½Å±â·ÏÀ» ¼¼¿î´Ù”°í ºñ²¿¾Ò´Ù.
±×´Â “¹® ÈÄº¸ ¾ÆµéÀº ¹Ì±¹ È¸»ç¿¡¼ ÀÎÅÏÀ¸·Î Ãë¾÷ÇØ 2Áß Ãë¾÷À» Çß°í ±Ù¹« 14°³¿ù, ÈÞÁ÷ 23°³¿ù ÇÕÃÄ¼ 37°³¿ùÀÇ ÅðÁ÷±ÝÀ» ¹Þ°í ±Â¹ÙÀÌÇß´Ù”°í µ¡ºÙ¿´´Ù.
¶ÇÇÑ “°áÁ¤ÀûÀ¸·Î 12¿ù 6ÀÏ ¸¶°¨ÀÎ ÀÀ½Ã ¿ø¼¸¦ 12¿ù 11ÀÏ Á¦ÃâÇØ³õ°í 11ÀÏ 4·Î °íÃÆ´Ù´Â °·ÂÇÑ ÀÇÈ¤ÀÌ Á¦±âµÇ°í ÀÖ´Â Æ¯Çý¿ÕÀÚ ’¹®À¯¶ó‘ ½´ÆÛ ¿ïÆ®¶ó Æ¯Çý¸¦ ÃÑÁ¤¸®Çß´Ù”°í ¸»Çß´Ù.
ÇÑÆí ¹®ÀçÀÎ ´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç ´ë¼± ÈÄº¸ ÃøÀº ÇÏÅÂ°æ ÀÇ¿øÀÇ ÁÖÀå°ú °ü·ÃÇØ ÇÏ ÀÇ¿øÀ» °øÁ÷¼±°Å¹ý À§¹ÝÀÇ ÇãÀ§ »ç½Ç °øÇ¥ÁË·Î °ËÂû¿¡ Çü»ç °í¹ßÇÒ ¿¹Á¤ÀÌ¶ó ¹àÈù ¹Ù ÀÖ´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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