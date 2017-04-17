¾ÈÃ¶¼ö Æ÷½ºÅÍ, ÀÌÁ¦¼® ¡°³­ ÀÚ¹®¸¸ ÇßÀ»»Ó, ±¹¹ÎÀÇ´çÃø ´ëÃæ ¸¸µé¾î¿Â °Í¡±

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¾ÈÃ¶¼ö ±¹¹ÎÀÇ´ç ´ëÅë·É ÈÄº¸ÀÇ ¼±°Å º®º¸¸¦ ¸¸µç °ÍÀ¸·Î ¾Ë·ÁÁø ÀÌÁ¦¼® ÀÌÁ¦¼®±¤°í¿¬±¸¼Ò ´ëÇ¥°¡ “³»°¡ Á÷Á¢ ¸¸µç °Ô ¾Æ´Ï´Ù. ³ª´Â ÀÚ¹®¸¸ Çß´Ù” ¸ç “±¹¹ÎÀÇ´çÃø È¸»ç°¡ ´ëÃæ ¸¸µé¾î ¿Â °Í”ÀÌ¶ó°í ÇØ¸íÇß´Ù.
27ÀÏ ÀÌ ´ëÇ¥´Â ÇÑ ¾ð·Ð ¸ÅÃ¼¸¦ ÅëÇØ ÀÌ °°ÀÌ ¸»Çß´Ù.
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ÀÌ¾î ‘µ·ÀÌ ¸¹ÀÌ µé¾î°£ µðÀÚÀÎ’ÀÌ¶ó´Â ±¸¼³¼ö¿¡ ´ëÇØ “µ·À» µéÀÏ°Ô ¹¹°¡ ÀÖ³ª. ºñ½Ñ µ· µé¿©¼ Æ÷Åä±×·¡ÆÛ ½á¼ ÇØºÁ¾ß ÈÄº¸ Ç¥Á¤¸¸ ±»´Â´Ù”¸é¼ “±×·¯¸é ¶Ç Á¤Ä¡ÀÎµéÀÌ ¿¬±â¸¦ ÇÑ´Ù. Á¤Ä¡ÀÎµéÀÌ ¿¬±â¸¦ ÇÏ¸é ¾È µÇ´Â °Í ¾Æ´Ñ°¡”¶ó°í ÀüÇß´Ù.
¶ÇÇÑ µðÀÚÀÎ ÀÇµµ¿¡ ´ëÇØ “ÀÚ²Ù ¹«½¼ ÀÇµµ·Î ÇÑ µðÀÚÀÎÀÌ³Ä ¹¯´Âµ¥, ÀÇµµ´Â ¹«½¼ ÀÇµµ°¡ ÀÖ³ª” ¸ç “‘¹» ¿°í ³ª¿À´Â °É ¸¸µç °Å³Ä’ ‘±íÀº ÀÇ¹Ì°¡ ÀÖ³Ä’°í ±×·¯´Âµ¥ ±×³É ´Ü¼øÇÏ°Ô °£ °Í”ÀÌ¶ó°í °Á¶Çß´Ù.
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