[¹Ì¸®º¸±â] ¡®±Ó¼Ó¸»¡¯ 7È¸, ÀÌº¸¿µ ¡°Á¦°¡ ¾Æ¹öÁö »ç°Ç ½Ç¹« ¼ö¼®ÀÔ´Ï´Ù¡±¡¦¸ñÁ¶¸£±â ½ÃÀÛ

|
|
|
|¡ã SBS ¿ùÈµå¶ó¸¶ ¡®±Ó¼Ó¸»¡¯ 7È¸¿¡¼´Â ÀÌ»óÀ±°ú ÀÌº¸¿µÀÌ ±ÇÀ² ¸ñÁ¶¸£±â¿¡ µé¾î°¥ °ÍÀ¸·Î º¸ÀÎ´Ù. 17ÀÏ ¿ÀÈÄ ³×ÀÌ¹öTV Ä³½ºÆ®¸¦ ÅëÇØ ¼±°ø°³µÈ ¡®±Ó¼Ó¸»¡¯ 7È¸¿¡¼ ÀÌµ¿ÁØ(ÀÌ»óÀ± ºÐ)Àº ¹ý¹«¹ýÀÎ ÅÂ¹éÀÇ ´Ù¸¥ º¯È£»çµé¿¡°Ô ÀÚ½ÅÀÌ ¸Ã¾Ò´ø »ç°ÇÀ» ³ª´²ÁÖ°í ±è¼º½Ä ±âÀÚ »ìÀÎ»ç°ÇÀÇ º¯È£¸¦ ¸Ã´Â´Ù. SBS¿µ»ó Ä¸Ã³.
SBS ¿ùÈµå¶ó¸¶ ‘±Ó¼Ó¸»’ 7È¸¿¡¼´Â ÀÌ»óÀ±°ú ÀÌº¸¿µÀÌ ±ÇÀ² ¸ñÁ¶¸£±â¿¡ µé¾î°¥ °ÍÀ¸·Î º¸ÀÎ´Ù.
17ÀÏ ¿ÀÈÄ ³×ÀÌ¹öTV Ä³½ºÆ®¸¦ ÅëÇØ ¼±°ø°³µÈ ‘±Ó¼Ó¸»’ 7È¸¿¡¼ ÀÌµ¿ÁØ(ÀÌ»óÀ± ºÐ)Àº ¹ý¹«¹ýÀÎ ÅÂ¹éÀÇ ´Ù¸¥ º¯È£»çµé¿¡°Ô ÀÚ½ÅÀÌ ¸Ã¾Ò´ø »ç°ÇÀ» ³ª´²ÁØ´Ù. ÀÌ¿¡ °Á¤ÀÏ(±ÇÀ² ºÐ)ÀÌ Å¹ÀÚ¸¦ ³»¸®Ä¡¸ç “¿ì¸® ÀÌµ¿ÁØ º¯È£»ç´ÔÀº ¹» ÇÏ½Ã·Á°í ÀÚ±â »ç°ÇÀ» ÇÏ³ª¾¿ ³ª´²ÁÖ½Ã³ª?”¶ó°í ºÒ¸¸À» ³ë°ñÀûÀ¸·Î µå·¯³½´Ù.
±×·¯³ª ÀÌµ¿ÁØÀº °Á¤ÀÏÀÇ ÀÌ·± ÅÂµµ¿¡µµ ºÒ±¸ÇÏ°í °³ÀÇÄ¡ ¾ÊÀº Ã¤ “Çü»ç »ç°ÇÀ» ÇÏ³ª º¯È£ÇÏ±â·Î Çß´Ù. ±è¼º½Ä ±âÀÚ »ìÀÎ»ç°Ç”ÀÌ¶ó ´ë´äÇÑ´Ù.
ÀÌµ¿ÁØÀº “Á¦°¡ 1½É¿¡¼ ÆÇ°áÇÑ »ç°ÇÀÌ¶ó ¼öÀÓÀº ¸ø ÇÏÁö¸¸ ½¦µµ¿ì ¾îµå¹öÅ¶À¸·Î »ç°ÇÀ» ÃÑ°ýÁöÈÖÇÒ°Ì´Ï´Ù. ÅÂ¹éÀÇ Çü»ç»ç°Ç º¯È£»ç Áß¿¡ ¿¡ÀÌ½º 10¸íÀ¸·Î ½ÅÃ¢È£ ¾¾ º¯È£ÆÀÀ» ±¸¼ºÇß½À´Ï´Ù”¶ó°í ¾Ë·È°í °Á¤ÀÏÀº ÀÌ¿¡ ½É±â ºÒÆíÇÑ Ç¥Á¤À» Áö¾ú´Ù.
ÃÖ¼ö¿¬(¹Ú¼¼¿µ ºÐ)ÀÌ “ÀÏ°³ÀÇ Çü»ç»ç°ÇÀ» ÅÂ¹éÀÇ ¿¡ÀÌ½ºµéÀÌ ¿Ö?”¶ó°í µûÁöÁö¸¸ ÀÌµ¿ÁØÀº “¼ö¿¬¾Æ. ÀåÀÎ¾î¸¥ÀÇ Æ¯º°Áö½Ã¾ß”¶ó¸ç ½Å¿µÁÖ(ÀÌº¸¿µ ºÐ)¸¦ ºÒ·¯ µéÀÎ´Ù.
½Å¿µÁÖ´Â ÀÌµ¿ÁØÀÇ ¿·¿¡ ¼ “½ÅÃ¢È£(°½ÅÀÏ ºÐ) ÇÇ°íÀÎ º¯È£ÆÀÀÇ ½Ç¹« ¼ö¼®À» ¸Ã¾Ò½À´Ï´Ù”¶ó°í ¹àÈ÷°í´Â “´ç »ç°Ç º¯È£¿Í °ü·ÃµÈ Áõ°Å¼öÁý, ¹ýÀû Ã³¸®´Â Àú¸¦ ÅëÇØ ÀÌ·ïÁú°Ì´Ï´Ù. ±×µ¿¾È Á¦°¡ ¸Ã°í ÀÖ´ø ¾÷¹«´Â °¢ÀÚ ºñ¼ ºÐµé¿¡°Ô ºÐ¹èÇØµå·È½À´Ï´Ù”¶ó°í ÀüÇß´Ù.
°ú¿¬ ÀÌ»óÀ±ÀÌ ÀÌº¸¿µ ¾Æ¹öÁöÀÇ ¹«ÁË´Â ¹àÈú ¼ö ÀÖÀ» Áö´Â ±Ó¼Ó¸» 7È¸¸¦ ÅëÇØ È®ÀÎÇÒ ¼ö ÀÖ´Ù.
ÇÑÆí ‘±Ó¼Ó¸»’ÀÇ Áö³È¸ ½ÃÃ»·ü 14.9%(´Ò½¼ÄÚ¸®¾Æ ±âÁØ)¸¦ ±â·ÏÇØ µ¿½Ã°£´ë ¿ùÈµå¶ó¸¶ 1À§ ÀÚ¸®¸¦ ÁöÄ×´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >