¡°¾ðÁ¦´Â °¡Â¥´º½º¶ó´õ´Ï?¡±¡¦¡®Ãµ¾ÈÇÔ À¯Á·¡¯ ³í¶õ ½ÃÀÎÇÑ ¾ÈÃ¶¼ö

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¾ÈÃ¶¼ö ±¹¹ÎÀÇ´ç ´ë¼± ÈÄº¸°¡ Ãµ¾ÈÇÔ À¯Á· ³í¶õ°ú °ü·ÃÇØ Àß¸øÀ» ÀÎÁ¤Çß´Ù.
¾È ÈÄº¸´Â 18ÀÏ ´ëÀü ÇÑ±¹°úÇÐ±â¼ú¿ø(KAIST) ¹æ¹® ÀÏÁ¤ Áß ±âÀÚµé°ú ¸¸³ ÀÚ¸®¿¡¼ Ãµ¾ÈÇÔ À¯°¡Á·µéÀÇ ÁÖÀå¿¡ ´ëÇØ “¾ÕÀ¸·Î ±×·± ÀÏÀÌ ¾øµµ·Ï ´õ ¼¼½ÉÇÏ°Ô »ìÇÇ°Ú´Ù”¶ó°í ¸»Çß´Ù.
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ÀÌÈÄ ÇØ´ç ´ñ±ÛÀÌ »èÁ¦µÇ°í »ç¿ëÀÚ °èÁ¤ ¿ª½Ã Æó¼â µÇ¸é¼ ¾È ÈÄº¸ ÃøÀÇ ‘°¡Â¥´º½º’¶ó´Â ÁÖÀåÀÌ ¼³µæ·ÂÀ» ¾ò´Â µí º¸¿´´Ù.
±×·¯³ª ÇØ´ç À¯°¡Á·Àº Áö³ 17ÀÏ ÇÑ ¾ð·Ð»ç¿Í ÀÎÅÍºä¸¦ °¡Áö°í ¾È ÈÄº¸ ÃøÀÇ ¿ä±¸°¡ ½ÇÁ¦ ÀÖ¾úÀ¸¸ç °¡Â¥´º½º°¡ ¾Æ´Ï¶ó°í ¹àÇû´Ù.
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