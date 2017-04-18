°æ»óÀÏº¸¸¦ ½ÃÀÛÆäÀÌÁö·Î ¤ý Áñ°ÜÃ£±â
ÀüÃ¼±â»ç | ±â»ç¸ð¾Æº¸±â | µ¶ÀÚÅõ°í | ±â»çÁ¦º¸ | ¾Ë¸² | È­ÃË | ºÎ°í | ¸ðÁý | ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
  • ´º½º
  • °æÁ¦
  • ¿¬¿¹
  • ¶óÀÌÇÁ
  • ¿ÀÇÇ´Ï¾ð
  • ±âÈ¹Æ¯Áý
  • ½ºÆ÷Ã÷
  • Æ÷Åä
ÃÖÁ¾ÆíÁý:2017.4.18 È­ 17:42
¿¬¿¹/½Ã»ç
Á¤Ã»·¡ ¡°¾ÈÃ¶¼ö, º¸¼ö ÁöÁö ¹ÞÀÚ°í ÀÏº£ ¼öÁØÀ¸·Î Àü¶ô¡±
ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
½ÂÀÎ 2017.04.18  
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸®
   
¡ã Á¤Ã»·¡ ´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç ÀÇ¿øÀÌ 18ÀÏ ÀÚ½ÅÀÇ SNS¿¡ <¾ÈÃ¶¼ö, ÀÏº£ÇÑÅ×µµ ÁöÁö¹Þ°í ½Í³ª?>¶ó´Â Á¦¸ñÀÇ ±ÛÀ» °ÔÀçÇß´Ù. ¾Õ¼­ ±¹¹ÎÀÇ´ç ÃøÀº ¹®ÀçÀÎ ´ë¼±ÈÄº¸ÀÇ ¼¼¿ùÈ£ ´Ü½ÄÀ» µÎ°í ¡°°¡Â¥ ´Ü½ÄÀÌ ¾Æ´Ï¾ú³ª¡±¶ó°í °ø¼¼¸¦ ÇÑ °ÍÀ» ¹Ý¹ÚÇÏ°í ³ª¼± °ÍÀÌ´Ù. SNSÄ¸Ã³.

Á¤Ã»·¡ ´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç ÀÇ¿øÀÌ 18ÀÏ ÀÚ½ÅÀÇ SNS¿¡ <¾ÈÃ¶¼ö, ÀÏº£ÇÑÅ×µµ ÁöÁö¹Þ°í ½Í³ª?>¶ó´Â Á¦¸ñÀÇ ±ÛÀ» °ÔÀçÇß´Ù.

¾Õ¼­ ±¹¹ÎÀÇ´ç ÃøÀº ¹®ÀçÀÎ ´ë¼±ÈÄº¸ÀÇ ¼¼¿ùÈ£ ´Ü½ÄÀ» µÎ°í “°¡Â¥ ´Ü½ÄÀÌ ¾Æ´Ï¾ú³ª”¶ó°í °ø¼¼¸¦ ÇÑ °ÍÀ» ¹Ý¹ÚÇÑ °ÍÀÌ´Ù.

Á¤ ÀÇ¿øÀº “³ª´Â ¹®ÀçÀÎ ¿·¿¡¼­ ÇÔ²² ´Ü½ÄÇß´Ù. ³» ÀÌ¸§À» °É°í ¸»ÇÑ´Ù. (¹® ÈÄº¸°¡ °¡Â¥ ´Ü½ÄÀ» ÇÑ)±×·± ÀÏ ¾ø´Ù”¸ç “¼¼¿ùÈ£ À¯°¡Á· ´Ü½Ä ¶§ Æø½Ä ÅõÀïÇÏ´ø ÀÏº£ÀÇ ÆÐ·ûÀÌ »ý°¢³­´Ù”°í ²¿Áý¾ú´Ù.

±×·¯¸é¼­ “º¸¼öÀÇ ÁöÁö¸¦ ¹ÞÀÚ°í ÀÏº£ ¼öÁØÀ¸·Î Àü¶ôÇØ¼­¾ß µÇ°Ú³ª”¶ó°í ¸»Çß´Ù.

ÇÑÆí, ¾ÈÃ¶¼ö ±¹¹ÎÀÇ´ç ÈÄº¸ ÃøÀº 18ÀÏ ¹®ÀçÀÎ ´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç ÈÄº¸°¡ Áö³­ 2014³â ¼¼¿ùÈ£ Æ¯º°¹ý Á¦Á¤À» ÃË±¸ÇÏ¸ç ´Ü½Ä ³ó¼ºÀ» ÇÑ °ÍÀ» µÎ°í “¹ÎÁÖ´çÀÇ ¹«´ÉÇÔÀ» µ¤±â À§ÇÑ °¡Â¥ ´Ü½Ä ¾Æ´Ï¾ú³ª”¶ó°í °ø¼¼¸¦ ÆîÃÆ´Ù.

±èÀ¯Á¤ Áß¾Ó¼±´ëÀ§ ´ëº¯ÀÎÀº ÀÌ³¯ ´ç»ç¿¡¼­ ºê¸®ÇÎÀ» ÅëÇØ “´Ü½Ä ±â°£ ¹® ÈÄº¸ÀÇ Á¤Ä¡ÀÚ±Ý »ç¿ë ³»¿ªÀ» º¸¸é È£ÅÚ, °¨ÀÚÅÁÁý, Ä¿ÇÇÀü¹®Á¡, ºó´ë¶±Áý, »§Áý µîÀÌ »ç¿ëÃ³·Î ±â·ÏµÆ´Ù”¸ç ÀÌ°°ÀÌ ÁÖÀåÇß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ

< ÀúÀÛ±ÇÀÚ © °æ»óÀÏº¸ ¹«´ÜÀüÀç ¹× Àç¹èÆ÷±ÝÁö >


ÆùÆ®Å°¿ì±â ÆùÆ®ÁÙÀÌ±â ÇÁ¸°Æ®ÇÏ±â ¸ÞÀÏº¸³»±â ½Å°íÇÏ±â
Æ®À§ÅÍ ÆäÀÌ½ººÏ ¹ÌÅõµ¥ÀÌ ¿äÁò ³×ÀÌ¹ö ±¸±Û msn Ä«Ä«¿À½ºÅä¸® µÚ·Î°¡±â À§·Î°¡±â
iconÀÎ±â±â»ç
  • ¡®·±´×¸Ç¡¯ Àü¼Ò¹Î ¡°³»°¡ Âù ³Ê!¡±¡¦À±Çö¹Î°úÀÇ ´Þ´ÞÇß´ø °ú°Å ÀçÁ¶¸í
  • ¡®°áÈ¥¼³¡¯ ¹ÚÀ¯Ãµ ¡°°áÈ¥ ¸Â´Ù¡± VS ³²¾çÀ¯¾÷ ¿Ü¼Õ³à È²ÇÏ³ª ¡°»ç½Ç ¾Æ´Ï´Ù¡±¡¦¡°¾ù°¥¸° °ø¹æ Áø½ÇÀº?¡±
  • ¹ÚÀ¯Ãµ ¿¹ºñ½ÅºÎ È²ÇÏ³ª °áÈ¥¼³ ±Ø±¸ ºÎÀÎ¡¦¡°¹ÚÀ¯Ãµ ÁøÂ¥ °áÈ¥ÇÏ´Â °Å ¸Â¾Æ?¡±
  • ¾ÈÃ¶¼ö, ÀÌ¹ø¿£ µ¿»ý ´ëÇÐ ¼ºÀûÁ¶ÀÛ ¡®³í¶õ¡¯¡¦¡°µ·°¡¹æ µé°í ºÎ¸ð°¡ ÇÐ±³ Ã£¾Æ¿Ô´Ù?¡±
  • ¡®ÀÎÃµ ÃÊµî»ý »ìÀÎ»ç°Ç¡¯ ¹üÀÎ ¡®Á¶Çöº´¡¯ÀÏ±î?¡¦¾Æ´Ï¸é ¡®»çÀÌÄÚÆÐ½º¡¯?
    • ¡®·±´×¸Ç¡¯ Àü¼Ò¹Î ¡°³»°¡ Âù ³Ê!¡±¡¦À±Çö¹Î°úÀÇ ´Þ´ÞÇß´ø °ú°Å ÀçÁ¶¸í ¡®·±´×¸Ç¡¯ Àü¼Ò¹Î ¡°³»°¡ Âù ³Ê!¡±¡¦À±Çö¹Î°úÀÇ ´Þ´ÞÇß´ø °ú°Å ÀçÁ¶¸í
    ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
    ·Î±×ÀÎ
    - ÀÇ°ß¾²±â´Â ·Î±×ÀÎÈÄ¿¡ °¡´ÉÇÏ¸ç,200ÀÚ±îÁö ¾²½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. (ÇöÀç 0 byte / ÃÖ´ë 400byte)
    - ¿å¼³µî ÀÎ½Å°ø°Ý¼º ±ÛÀº »èÁ¦ ÇÕ´Ï´Ù. [¿î¿µ¿øÄ¢]
    ÀÌ ±â»ç¿¡ ´ëÇÑ ´ñ±Û ÀÌ¾ß±â (0)
    ÃÖ±ÙÀÎ±â±â»ç
    1
    ¡®°áÈ¥¡¯ ¿¡¸¯ ³ªÇý¹Ì, ÃÖ±Ù ±ÙÈ² ¸ð½Àº¸´Ï¡¦¡°ÀÏ»óµµ Àç¹Ì+¸Å·ÂÀû¡±
    2
    ¡®À¯¼¼Â÷·® »ç°í¡¯ ¹®ÀçÀÎ ºó¼Ò¹æ¹®, À¯°¡Á· °í¼ºÇ×ÀÇ¡¦¡°»ç°í ÈÄ ¹æÄ¡µÅ ÀÖ¾ú´Ù¡±
    3
    ¡®°áÈ¥¡¯ ¿¡¸¯ ³ªÇý¹Ì, ºñ¹Ð¿¬¾Ö ´ç½Ã µ¥ÀÌÆ® 'ÀçÁ¶¸í¡¯¡¦¡°ÀÏ»óÀÌ È­º¸ÀÎ Ä¿ÇÃ¡±
    4
    °ø¹ÎÁö ¼Ö·Î µ¥ºß¡¦»ê´Ù¶ó¹Ú ¿µÈ­ µ¥ºß ÃàÇÏÇß´ø ¾¾¿¤°ú ¹Úº½ ÀÌ¹ø¿¡´Â Á¶¿ë?
    5
    °áÈ¥ ³ªÇý¹Ì, ÇÐÃ¢½ÃÀý ¸ð½À ´Ù½Ã º¸´Ï¡¦¡°¾Æ´Ï, ÀÌ°Ô ¹¹¾ß?¡±
    6
    ¿¹Á¤È­ ÇÐÃ¢½ÃÀý ¸ð½Àº¸´Ï 'Èæ¿ª»ç'¡¦¡°¹º°¡ ´Ù¸¥ ÀÌ ´À³¦¡±
    7
    ½Åµ¿¿í ¡°¹®ÀçÀÎ À¯¼¼Â÷·® Ãæµ¹ »ç¸Á¡¦Àå·Ê°¡ ³¡³¯ ¶§±îÁö À¯¼¼ ¸ØÃç¶ó¡±
    8
    ¾ÈÃ¶¼ö Æ÷½ºÅÍ ¸¸µç ÀÌÁ¦¼®, °ú°Å ÀÛÇ° º¸´Ï¡¦¡°ÀÌ°Ô ÀÌ »ç¶÷ ÀÛÇ°ÀÌ¾ú¾î? ÃµÀç¸Â³×¡±
    9
    ¾ÈÃ¶¼ö Æ÷½ºÅÍ, ÀÌÁ¦¼® ¡°³­ ÀÚ¹®¸¸ ÇßÀ»»Ó, ±¹¹ÎÀÇ´çÃø ´ëÃæ ¸¸µé¾î¿Â °Í¡±
    10
    ¡®¿­¾Ö¼³¡¯ Á¤°Ü¿î, ÀÌ¹ø¿¡µµ °ø°³ µ¥ÀÌÆ®¡¦¡°¸¶½ºÅ©µµ ¾È ¾´ ÀÌÀ¯´Â?¡±
    2017³â Á¦13È¸ Ã»¼Ò³â ÅäÅ©ÄÜ¼­Æ® ¡®Äñ¡¯ °³ÃÖ
    ÁÖÇÑ°æ ÀÛ°¡ 10¹øÂ° °³ÀÎÀü
    ¡°¸¶µÎÈñÃàÁ¦ Å°¿ì±â ÅõÆ®·¢ Àü·« ÇÊ¿ä¡±
    ¿¬±Ø ¡®¶óÀÌ¾î¡¯ ¿ï»ê ´Ù½Ã Ã£´Â´Ù
    ¿ï»êÁö¿ª ÁÖ°£ ¹®È­ Çà»ç(2017³â 4¿ù 17ÀÏ~)

    ½Å¹®»ç¼Ò°³¤ý°íÃæÃ³¸®ÀÎ¤ý±â»çÁ¦º¸¤ý±¤°í¹®ÀÇ¤ýºÒÆí½Å°í¤ý°³ÀÎÁ¤º¸Ãë±Þ¹æÄ§¤ýÃ»¼Ò³âº¸È£Á¤Ã¥¤ýÀÌ¸ÞÀÏ¹«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
    ¿ï»ê±¤¿ª½Ã ³²±¸ ºÏºÎ¼øÈ¯µµ·Î 17 | Tel 052-220-0515 | Fax 052-224-1030 | »ç¾÷ÀÚ¹øÈ£ 610-81-07906 | Ã»¼Ò³âº¸È£Ã¥ÀÓÀÚ : ¹èÁ¤È¯
    Copyright © 2011 °æ»óÀÏº¸. All rights reserved. mail to webmaster@ksilbo.co.kr