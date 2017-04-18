Á¤Ã»·¡ ¡°¾ÈÃ¶¼ö, º¸¼ö ÁöÁö ¹ÞÀÚ°í ÀÏº£ ¼öÁØÀ¸·Î Àü¶ô¡±

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ÇÑÆí, ¾ÈÃ¶¼ö ±¹¹ÎÀÇ´ç ÈÄº¸ ÃøÀº 18ÀÏ ¹®ÀçÀÎ ´õºÒ¾î¹ÎÁÖ´ç ÈÄº¸°¡ Áö³ 2014³â ¼¼¿ùÈ£ Æ¯º°¹ý Á¦Á¤À» ÃË±¸ÇÏ¸ç ´Ü½Ä ³ó¼ºÀ» ÇÑ °ÍÀ» µÎ°í “¹ÎÁÖ´çÀÇ ¹«´ÉÇÔÀ» µ¤±â À§ÇÑ °¡Â¥ ´Ü½Ä ¾Æ´Ï¾ú³ª”¶ó°í °ø¼¼¸¦ ÆîÃÆ´Ù.
±èÀ¯Á¤ Áß¾Ó¼±´ëÀ§ ´ëº¯ÀÎÀº ÀÌ³¯ ´ç»ç¿¡¼ ºê¸®ÇÎÀ» ÅëÇØ “´Ü½Ä ±â°£ ¹® ÈÄº¸ÀÇ Á¤Ä¡ÀÚ±Ý »ç¿ë ³»¿ªÀ» º¸¸é È£ÅÚ, °¨ÀÚÅÁÁý, Ä¿ÇÇÀü¹®Á¡, ºó´ë¶±Áý, »§Áý µîÀÌ »ç¿ëÃ³·Î ±â·ÏµÆ´Ù”¸ç ÀÌ°°ÀÌ ÁÖÀåÇß´Ù. µðÁöÅÐ´º½ººÎ
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